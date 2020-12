Il martedì dei tornei di poker online mtt su PokerStars è andato in archivio. Andiamo a vedere i risultati dei tornei più interessanti e ricchi. Alberto 'Everbrun1' Cigliano vince il torneo più importante, il Night On Stars. Al Need For Speed whitediabolic, fresco vincitore del Sunday Special, sfiora un altro colpo vincente.

Al Afternoon On Stars partecipano 275 giocatori che portano il montepremi a €12.375 con vittoria da €2.239 che va a gdg050897, che ha la meglio su Giggi55 all'heads up finale e sul podio troviamo anche alfa14714924. Final table anche per Fabio 'backdoorAK' Peluso che chiude al 7° posto.

427 giocatori hanno partecipato al Night On Stars che ha raggiunto i €38.430 di Prize pool. Il torneo finisce con un deal a 3 che premia Alberto 'Everbrun1' Cigliano come vincitore nominale ma anche come vincitore del premio più ricco: €5.744. Gli altri protagonisti del deal sono Jamaicano703 e JMoreno97. Ai piedi del final table ritroviamo Antonio "A.Bernaudo" Bernaudo (11°) e JD.89K (12°).

Chiudiamo col Need For Speed che attira 149 giocatori in chiusura di palinsesto, per un prizepool da €13.410 con prima moneta da €2.793 nelle mani di sciaoandre85 che batte whitediabolic al quale vanno €2.100. Davvero un grande momento per whitediabolic che il giorno prima aveva trionfato al Sunday Special Half Price per un premio da 25K. Sul podio troviamo anche Luca “steva10” Stevanato.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Afternoon On Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 275

Montepremi Totale: €12.375,00

1- gdg050897

2- Giggi55

3- alfa14714924

4- C4ASH27

5- manuella9119

6- rombodituo

7- backdoorAK

8- KillerQueen991

9- SailoeWave

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 427

Montepremi Totale: €38.430,00

1- Everbrun1

2- Jamaicano703

3- JMoreno97

4- mattia10grazie

5- 2andrei

6- TexTornAAdo

7- BLF0RZ41NT3R

8- JOHNOKPIA

9- testamatta84

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 149

Montepremi Totale: €13.410,00

1- sciaoandre85

2- whitediabolic

3- steva10

4- giocherino68

5- Boccaglio

6- rikiAAKK

7- KEVIN_MAN1A

8- gabrielepat

9- realaddicted66