Un altra giornata di tornei di poker online mtt è andata in archivio su PokerStars. Andiamo a vedere i risultati più interessanti come il successo di salvo1409 al Night On Stars, quello di amorosiello al Afternoon On Stars e Andrea “thecogo” Cogo al Need For Speed.

Iniziamo dal Afternoon On Stars del pomeriggio che conta 265 giocatori e un montepremi di €11.925 con prima moneta da €2.173 che finisce nelle tasche di amorosiello che supera paopa89, runner up al quale vanno €1.619. Sul podio anche il regular ildruido23 al quale vanno €1.206.

Passiamo al torneo più ricco, il Night On Stars da 30K garantiti che però richiama ai tavoli 414 giocatori per un prizepool da €37.260 e 71 a premio. La fetta grossa da €6.708 va al regular salvo1409 che supera all'heads up finale ISABOO’21 al quale vanno €4.917. Podio anche per Cr7ofPoker7 che chiude con €3.604 in più sul conto.

La serata è chiusa dal Need For Speed vinto da Andrea “thecogo” Cogo che sbaraglia la concorrenza di 191 giocatori iscritti per un prizepool da €17.190, e vince €3.417. Alle sue spalle Blef92 che incassa €2.531, e poi NickBov che si accontenta di €1.875.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Afternoon On Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 265

Montepremi Totale: €11.925,00

1- amorosiello

2- paopa89

3- ildruido23

4- dom11102

5- ..CECCHINO30

6- gab1617

7- okidoki3022

8- SaiChiTiSaluta

9- cellobg

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 414

Montepremi Totale: €37.260,00

1- salvo1409

2- ISABOO’21

3- Cr7ofPoker7

4- nibiru993

5- simbatrox

6- nerchia30000

7- asiakevin

8- gabrielepat

9- Revengers01

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 191

Montepremi Totale: €17.190,00

1- thecogo

2- Blef92

3- NickBov

4- conte79179

5- ilsecco84

6- nannimad

7- redboss500

8- stammchinevuai

9- lezgodancing97