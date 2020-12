Anche nelle feste natalizie il grande poker online non si è fermato e PokerStars ha iniziato la serie di eventi denominati Winter Series. Vediamo i risultati dei 19 eventi giocati, ma anche il torneo regolare Need For Speed dove è tornato a vincere Donato “whitediabolic” De Bonis.

Iniziamo ovviamente dall'Evento #1 delle Winter Series, il 6-Max Progressive KO Hold'em X-Mas giocato a Natale, da €50 di buy-in e 75K garantiti, diventati ben €193.500 quindi un grande successo al via, e una grande vittoria di davide399 che incassa €11.069 di prima moneta e anche €6.063 di taglie. In top-10 anche Salvatore "totosara93" Saracino in 9° posizione.

Winter Series #1 - Hold'em X-Mas €75.000

Buy-in: €50

Entries: 4.300

Montepremi Totale: €193.500,00

1- davide399

2- Nico-Arge

3- 7blame

4- Thund3rPoker

5- LaFAL10

6- MrDDKola

7- scannato

8- 1ettore988

9- totosara_93

Passiamo velocemente all'evento #2, il SuperStack 8-Max che ha raggiunto i €70.231 di prizepool. Si chiude con un deal a 3 tra frank8823 che incassa €5.770 ed è il vincitore nominale, e ripro11 ed Arduo a cui va poco meno. L'evento #3, il MAIN di Natale, richiama 2.633 giocatori che hanno pagato il buy-in da €100 generando un prizepool da €236.970. La vittoria va al regular Kingkong1277 che un paio di settimane fa trionfava al High Roller Half Price (leggi qui) e che questa volta incassa altri €8.516 di prima moneta (+€10.910 di taglie) dopo il deal con papeinciucio, che incassa molto meno di taglie (€2.199) ma più di vincita €12.505 rispetto al campione nominale del torneo. Fanno parte del deal anche nomi importanti come Federico “FPokerKK” Cerqua, Davide “MANTO989” Mantovani e Michael “Sardo1110” Ibba.

Winter Series #3 - X-Mas MAIN €100.000

Buy-in: €100

Entries: 2.633

Montepremi Totale: €236.970,00

1- Kingkong1277

2- papeinciucio

3- FPokerKK

4- MANTO989

5- Sardo1110

6- muluka91

7- AA-zot-78

8- andrew150277

9- Astrogoldi

L'evento #4, il Turbo, viene vinto da axe axillari che fa un bel colpo da €10.129, battendo giullares all'head up finale. Sul podio mazziskin e buon piazzamento anche per Gianlucamar7. Evento #5, a chiudere la notte di Natale, spettacolare con vittoria di Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che porta a casa 10.640 di prima moneta superando un altro regular come Davide 'davidecalva' Calvaresi che si accontenta di €7.316.

Passiamo a Santo Stefano, aperto dall'evento #6, che ha richiamato 1.420 giocatori per un montepremi da €63.900, più del doppio rispetto al garantito da 30K. Anche qui abbiamo un nickname noto a vincere: 1992Michele1992 al quale vanno €3.982 di prima moneta + €4.790 di taglie. Il runner up è MBolgia.

All'evento #7, il Deep Stark, si tornano a superare i 100K di prizepool (€113.400 per la precisione) grazie ai 2.520 iscritti. La vittoria è andata a RaydenArtist che ha incassato €9.971 dopo il deal con The8princess e Gioemil71 che però incassano di più, rispettivamente €11.420 e €10.695.

Winter Series #7 - Deep Stack €30.000

Buy-in: €50

Entries: 2.520

Montepremi Totale: €113.400,00

1- RaydenArtist

2- The8princess

3- Gioemil71

4- mariforever

5- DonkBull

6- umberfetish

7- socialudop11

8- sofisant

9- sveglio

L'evento #8 Super Stack dal buy-in popolare di €5 è stata una bolgia di 12.418 giocatori iscritti per un prizepool portato fino a €55.881 con 2.195 ITM. La fetta grossa da €6.828 se l'aggiudica holyjtiburon.

All'evento #9 abbiamo un montepremi da €136.980 grazie ai 1.522 players iscritti. Vittoria di Parakulo69 al quale vanno €8.442 + €3.274 di taglie. Sul podio anche pertugio7 e fapfafap.

Winter Series #9 - Hold'em Progressie KO €50.000

Buy-in: €100

Entries: 1.522

Montepremi Totale: €136.980,00

1- Parakulo69

2- pertugio7

3- fapfafap

4- TheBurned83

5- srr77

6- nocio8890

7- mclm65

8- bibbitox

9- berno0895

L'evento #10 è sulla variante Pot Limit Omaha e vede primeggiare un regular e specialista come Andrea “OMG?_?JOKER” Carini che mette in fila un Field di 314 entries incassando €2.157 di prima moneta e €3.280 di taglie. Il runner up è redbull9891. Tavolo finale per Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani al 9° posto.

All'evento #11 Turbo Deep abbiamo 1.279 giocatori iscritti, 224 ITM a spartirsi i €57.555 di prizepool. La fetta grossa da €8.578 va a nickAAKK che supera sgiulioj e anche The8princess che avevamo già trovato al 2° posto al Deep Stack. Anche Davide 'davidecalva' Calvaresi trova un altro final table col 6° posto finale, davanti a Vop4.

A chiudere la notte di Santo Stefano c'è l'evento #12, il The Hyper Winter da 2.159 iscritti e da €47.498 di prizepool, vinto da enzotribulla che incassa €2.882 + €2.601 di taglie. Al 2° posto abbiamo simovale16 mentre a completare il podio c'è bampatu.

Passiamo alla domenica con l'evento #13, l'Early Deep che richiama ai tavoli virtuali 2,718 giocatori per un montepremi da €73.386. 487 ITM, la fetta grande va al vincitore, pinkbazzi che incassa 10.160 euro. Al 2° posto c'è RickyKaka’90 mentre completa il podio STRAVROS9.

L'evento #14, il 50 Special, ha visto 5.033 iscritti per un ricco montepremi da €226.485. Il torneo è stato programmato sui due giorni. Al termine del day1 abbiamo 319 players left con ROSSO1997 al comando con 3.2 milioni di gettoni, unico sopra i 3 milioni di chips. Chiude bene in top-10 anche Antonio ‘mrprinco riv’ Volpicelli.

Winter Series #14 - Hold'em 50 Special €100.000

Buy-in: €50

Entries: 5.033

Montepremi Totale: €226.485,00

TOP CHIPCOUNT

1- ROSSO1997 3.242K

2- jaAAcy 2.908K

3- specchio66 2.708K

4- RICCARDONE 2.257K

5- PhemtLands 2.203K

6- jacktabbi 2.144K

7- assotatu 2.117K

8- thetruetank 2.009K

9- mrprinco riv 1.957K

Iscrizioni a fiume (11.326) per l'evento #15, il Classic 10 che ha portato il montepremi fino a €101.934. Qui la vittoria va a Rossonera95 che porta a casa 12.645 euro battendo Mandzukic921 all'heads up finale.

Winter Series #15 - Hold'em 10 Special €50.000

Buy-in: €10

Entries: 11.326

Montepremi Totale: €101.934,00

1- Rossonera95

2- Mandzukic921

3- raffaele8442

4- FRANCABAB

5- Mr_travel007

6- warped7

7- ENASSO67

8- LoriRemo

9- Rosario2498

Su due giorni anche l'evento #16, il Winter Sunday Special KO Edition con 936 iscritti e un prizepool da €210.600. Al termine del day1 abbiamo 67 players left con S.F.C.D.P chipleader con più di 3 milioni in chips, mentre baloo237 è 2° ma staccato con 2.4 milioni, per non parlare di ted1187 con 1.6 milioni. Ancora in corsa diversi big come Jackson “DJackMpkr” Genovesi, Eugenio “Eugol93” Sanchioni, Alberto “Everbrun1” Cigliano e Davor Lanini. Tornano al chipleader, S.F.C.D.P non è un nick nuovo, anzi il mese scorso aveva vinto il ricco Night on Stars del giovedì (leggi qui).

L'evento #17, 8-Max Turbo Deep, viene vinto da 1viticoltore che porta a casa €9.086 battendo un Field da 1.375 giocatori che ha prodotto un prizepool da €61.875. Il runner up è Giuseppe “colligiana1” Rosaal quale vanno €6.477.

L'evento #18 attira 2.322 giocatori che hanno pagato il buy-in da €20, con un prizepool da €41.796. Si chiude con un deal a 4. La vittoria va a pr693 per €4.210, protagonisti dell'accordo anche SawadeeK, Antonio "A.Bernaudo" Bernardo e Mr.Squid92.

L'ultimo evento #19, il Winter Duel Heads Up ZOOM, ha visto 490 iscritti e anche qui il garantito da 30K è stato superato con €44.100. La vittoria va a mahlzeitinLA che incassa €3.235 + €3.158 di taglie e ha la meglio su FelX-AA all'heads up finale.

Chiudiamo col Need For Speed e con ancora un indiavolato Donato “whitediabolic” De Bonis che negli ultimi giorni ha runnato alla grande sui tornei di PS (leggi qui). De Bonis, tornato alla ribalta, ieri ha avuto la meglio su un Field di 140 giocatori, e su song o re battuto all'heads up finale. Top-10 anche per dugao81 e Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi.

Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.