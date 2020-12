Non solo Winter Series, andiamo a vedere i risultati dei tornei di poker online mtt anche sulle altre poker room nel fine settimana di Natale.

Iniziamo come di consueto col circuito iPoker (Snai, Sisal) che aveva in programma l'Explosive Anniversary PKO da 75K garantiti e a cui al momento hanno partecipato 818 iscritti, anche se le iscrizioni rimangono aperte anche per il day2 di lunedì sera, dove si riprende con tobbya in testa al chipcount su 264 player left.

Explosive Anniversary PKO €75.000

Buy-in: €100

Entries: 818

Montepremi Totale: --

TOP CHIPCOUNT

1- tobbya 301K

2- agnone77 227K

3- Acquasanta 219K

4- RoboCop95 194K

5- Sukamullut 185K

6- Alceste 168K

7- petcoj01 163K

8- Bovino98 154K

9- MMDCCLX 153K

Dirigiamoci ora su partypoker dove è andata in scena l'edizione virtuale de La Notte degli Assi con 100K garantiti. 356 giocatori iscritti a fine day1 (iscrizioni ancora aperte). Al momento 154 player left con simodrago al comando del chipcount con 880K.

La Notte degli Assi €100.000

Buy-in: €100

Entries: 356

Montepremi Totale: --

TOP CHIPCOUNT

1- simodrago 880K

2- Denny Mauri 711K

3- hectorballer 659K

4- Tarantula89 634K

5- Hold4PlzHold4 606K

6- v0gelfAlle 603K

7- zioermeio 553K

8- Cr4ZyD14M0nD 532K

9- R0sario_Muniz 526K

Passiamo su People’s Poker col Red Series Sunday Christmas, 3° torneo delle Red Series che si possono giocare su Betaland. 173 giocatori iscritti e prize pool totale di €15.570 con 30 ITM. La vittoria è andata a IMuCkTheNut che ha incassato 3.481 euro di prima moneta battendo LucaGrosseto, runner up che porta a casa €2.502 e morris98b terzo per €1.763.

Red Series Sunday Christmas €10.000

Buy-in: €100

Entries: 173

Montepremi Totale: €15.570,00

1- IMuCkTheNut

2- LucaGrosseto

3- morris98b

4- donato981

5- antongiugl15

6- Play4Roll

7- sesti

8- nauty88

9- gh0st

Su 888poker i è giocato il Sunday Big e uno dei regular più noti, costanti e vincenti di questa piattaforma, è tornato ad esultare. Parliamo di anonimus996 che ha vinto svariate volte negli ultimi anni su 888, l'ultima il 17 novembre scorso con la vittoria da da €4.014 al Big Daily Special (leggi qui). Questa volta anonimus996 porta a casa altri €4.905 dopo un deal con cate5252 e raffa_N5 che prendono a loro volta poco più di 4.800 euro a testa.

Sunday Big €30.000

Buy-in: €109

Entries: 248

Montepremi Totale: €31.200,00

1- anonimus996

2- cate5252

3- raffa_N5

4- Fantastik55

5- Wizzy810

6- Grandeverdo

7- ponziopilat0

8- Runit2ice

9- richXmond

Chiudiamo col XS6 20.000€ JET di Lottomatica che ha visto 271 iscritti e un prizepool da €24.390. Al termine del day1 abbiamo 71 players left, ma sono in 30 andranno a premio. Al comando del chipcount c'è tuttosfumato5.

XS6 JET €20.000

Buy-in: €100

Entries: 271

Montepremi Totale: €24.390,00

TOP CHIPCOUNT

1- tuttosfumato5 359K

2- Only1ShOt 322K

3- rodi1010 312K

4- afterdark1 309K

5- Nello210 306K

6- lafede98 276K

7- cirobet130 273K

8- respirolibero 271K

9- FonzStra 222K