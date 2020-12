Sulla piattaforma internazionale di PartyPoker si è giocato l'High Roller Big Game da $2.600 di Buy-in che ha portato il prize pool a 309 mila dollari con una prima moneta da $75.699 vinta dal solito Steve O’Dwyer, ma c'è un altro bel piazzamento del nostro Dario Sammartino.

Su PartyPoker dot com è andato in scena il $2.600 High Roller Big Game che ha richiamato 119 super giocatori che hanno formato un Field davvero importante con un prizepool da 309,000 e una prima moneta da $75.699, andata ancora una volta nelle tasche di Steve O’Dwyer. Il regular americano, di passaporto irlandese, ci ha ormai abituato a questi grandi colpi sia live (30 milioni di dollari vinti in carriera) che online (altri 7 milioni vinti).

Ai piedi del final table, per capire la qualità del Field, ci sono giocatori del calibro di Pascal Lefrancois (13°), Dominik Nitsche (12°), Mikel Watson (11°) e Kristen Bicknell (9°).

Dario Sammartino si conferma in grande forma. Di stanza in Austria, il player azzurro può giocare i grandi eventi high roller su .com e sta andando a premio anche con grande regolarità visto che il 7 dicembre aveva vinto 100 mila dollari ad un High Roller di GGPoker (leggi qui) e tre giorni dopo ne vinceva altri 31K con un 4° posto sempre al Big Game di Partypoker (leggi qui) dove questa volta ha chiuso in 8° posizione, primo eliminato al tavolo finale che però gli vale altri 10K di vincite.

1- Steve O’Dwyer

2- Pablo Brito

3- Andrii Novak

4- Adrian Mateos

5- Sergei Denisov

6- Niklas “Lena900” Astedt

7- Pardo Domínguez

8- Dario Sammartino