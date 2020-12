Alle Winter Series di PokerStars si dovevano ancora concludere i day2 dei tornei principali della domenica e si sono giocati molti altri eventi. Tra i vincitori più importanti citiamo Diopside8, Th3Squ4Dr1oT, TwoSpoonsS e Granbasso.

Riprendiamo dall'evento #14, il 50 Special che vedeva ancora sul campo 319 giocatori. I giochi si chiudono con un mega deal a 6 che vede trionfare Diopside8 che tra prima moneta e taglie incassa in tutto 16.552 euro. Vincite intorno ai 10K anche per gli altri protagonisti dell'accordo: Night_Khaos0, pinkporcel, 91daidai91, iDaniel89 e cassa73. In 7° posizione troviamo anche l'amico di PIW Maurotto “8_Kira_4” Piacentino.

Winter Series #14 - Hold'em 50 Special €100.000

Buy-in: €50

Entries: 5.033

Montepremi Totale: €226.485,00

1- Diopside8

2- Night_Khaos0

3- pinkporcel

4- 91daidai91

5- iDaniel89

6- cassa73

7- 8_Kira_4

8- Pappagallo83

9- A.KryptoNate

Gran finale anche al Winter Sunday Special KO Edition dove si riprendeva con 67 giocatori ai tavoli. In questo caso nessun deal e vittoria piena da €14.046 (più altri €13.687) per Th3Squ4Dr1oT che supera S.F.C.D.P, regular che aveva chiuso al comando del chipcount il day1. Sul podio c'è anche Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo, in un final table di lusso dove ritroviamo anche Alberto ‘Everbrun1’ Cigliano e Michele ‘smaikol93’ Guerrini. Top 15 per Davor Lanini.

Winter Series #16 - Winter Sunday Special KO Edition €150.000

Buy-in: €250

Entries: 936

Montepremi Totale: €210.600,00

1- Th3Squ4Dr1oT

2- S.F.C.D.P

3- SpeedOne1

4- Everbrun1

5- niccopro

6- PokerManzo92

7- cjamane

8- smaikol93

9- superobi80

Ieri i tornei di Winter Series hanno preso il via con l'evento #20, il 6-Max 3-Stack da 1.515 giocatori iscritti e un montepremi di €68.175 con 275 ITM. La vittoria va a fraema997 che incassa €9.876. Il runner up è Att0nd3l al quale vanno €6.790.

Winter Series #20 - 6-Max 3-Stack €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1515

Montepremi Totale: €68.175,00

1- fraema997

2- Att0nd3l

3- pollame140397

4- Gianlusp92

5- Just_MaTt397

6- CINGHIOS3

7- ImDoNuTs95

8- OMGzambett

9- peppruocc

All'evento #21, il Classic 10, plebiscito con 11.084 iscritti e un montepremi da €106.236. Il migliore è stato Sindar_Caino al quale vanno €5.620 + €2.955 di taglie. Il runner up è inarrestabil.

Winter Series #21 -Classic 10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 11084

Montepremi Totale: €106.236,00

1- Sindar_Caino

2- inarrestabil

3- TryToEXploitMe

4- flanella1981

5- sirakaos73

6- Arogenna

7- dogydian

8- PieroBamBam

9- andveabat

All'evento #22, il Progressive KO, abbiamo 1.727 iscritti che hanno portato il montepremi ad un ricco €155.430. Grande colpo per TwoSpoonsS che tra taglie e prima moneta incassa quasi 20K. Il runner up è lombasimo86, in un final table che conta anche Alessandro “A.Cenciarini” Cenciarini.

Winter Series #22 - Progressive KO €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1727

Montepremi Totale: €155.430,00

1- TwoSpoonsS

2- lombasimo86

3- sampei101

4- bergo329

5- simo.s.hhh

6- A.Cenciarini

7- ALBIONE88

8- D-Prof93

9- o.randis

Vittoria importante all'evento #23, il Bubble Rush dove ci sono stati 1.253 iscritti per un montepremi da €56.385 e 224 giocatori a premio. La vittoria, dicevamo, è del regular Marco “Granbasso” Baglioni che incassa €8.403 mettendo alle spalle splitkid al quale vanno €5.907. In 3° posizione c'è un altro regular, aleqsutzu.

Winter Series #23 - Bubble Rush €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1253

Montepremi Totale: €56.385,00

1- Granbasso

2- splitkid

3- aleqsutzu

4- thepunish123

5- Nitr07

6- 1Pantelleria

7- cuper56

8- Pienotto_88

9- CRIS_PARE

L'evento #24, lo ZOOM Turbo, attira altri 1.166 giocatori con un prizepool portato fino a €31.482. Deal a tre con la vittoria nominale che va a gigrix che è anche quello che incassa la fetta più grossa visto che oltre ai €1.727 di moneta (uguale per tutti i primi 3 classificati) porta a casa quasi 2K anche dalle taglie. Il runner up è NightFox96, al terzo poto castelTEAM.

Winter Series #24 - ZOOM Turbo €20.000

Buy-in: €30

Entries: 1166

Montepremi Totale: €31.482,00

1- gigrix

2- NightFox96

3- castelTEAM

4- LoriRemo

5- TotòHyper

6- Punisher2609

7- rapture28

8- BuscemiMasce

9- Sarnico81

L'ultimo torneo Winter Series del lunedì è stato l'evento #25, il The Hyper Winter da 1.734 iscritti e €38.148 di montepremi. La fetta grande la vince Cerozz911 al quale vanno quasi €5.500, mentre il runner up è il regular song o re che deve accontentare di €3.769. Sul podio troviamo anche un altro reg, MrMarlboro94 che un mesetto fa portava a casa il NoS (leggi qui), torneo in cui arriva spesso.

Winter Series #25 - The Hyper Winter €30.000

Buy-in: €25

Entries: 1734

Montepremi Totale: €38.148,00

1- Cerozz911

2- song o re

3- MrMarlboro94

4- masino69

5- marydavinson

6- criciola94

7- trofismo

8- stammchinevuai

9- Massy9

Come al solito chiudiamo il report col Need For Speed, anche se non fa parte delle Winter Series, ma raccoglie sempre tantissimi regular. Ieri la vittoria è andata ad INFINITIRF per €2.738 di premio, battendo in heads up Ettore “pro-fumato87” Esposito. Top 10 anche per Excles1oR, Andrea “Andreacigna” Pini e Manlio “M.I.1980” Iemina.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 146

Montepremi Totale: €13.140,00

1- INFINITIRF

2- pro-fumato87

3- royfrank64

4- 127.0.0x

5- nick0983

6- Salento2009

7- Excles1oR

8- mistimax

9- Andreacigna