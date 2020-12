Si sono conclusi i domenicali delle altre pokerroom. C'era molta attesa sul finale della Notte degli Assi giocata in versione online su Partypoker, vinta da ilc4. Su iPoker l'EXPL Sunday Anniversary va a DirettoreDodici. POMATA89 porta a casa la fetta più ricca del XS6 JET su Lottomatica.

Iniziamo dalla Notte degli Assi giocata su partypoker con 100K garantiti. Alla fine i 443 partecipanti hanno prodotto €99.675. 56 giocatori sono andati a premio, ma la moneta più ricca se l'aggiudica ilc4 al quale vanno 19.100 dopo aver battuto m00nrock all'heads up finale, e al quale vanno 13.700 euro. Sul podio SorichSopretty per 9.400 euro incassati. In 5° posizione simodrago che aveva chiuso il day1 al comando del chipcount.

La Notte degli Assi €100.000

Buy-in: €100

Entries: 443

Montepremi Totale: €100.000,00

1- ilc4

2- m00nrock

3- SorichSopretty

4- MrPaysafe

5- simodrago

6- opolllopo

7- corridore7

8- Puka92

9- D00zy

Passiamo al EXPL Sunday Anniversary di iPoker che ha visto il trionfo di DirettoreDodici al quale vanno quasi 16K di vincite tra prima moneta e taglie. Il runner up è il regular MMDCCLXXII davanti ad un altro nickname noto, quello di Mi3sVanD3Roh3 che un mesetto fa su PokerStars vinceva due eventi ICOOP in fila (leggi qui).

Explosive Anniversary PKO €75.000

Buy-in: €100

Entries: --

Montepremi Totale: --

1- DirettoreDodici

2- MMDCCLXXII

3- Mi3sVanD3Roh3

4- thefix92

5- kylMBAPPE

6- S33YouAgaiN

7- 8754977647597742

8- MTTMTT

9- Fi41

Passiamo a Lottomatica col day2 del XS6 20.000€ JET che riprendeva con 71 players left. A imporsi è POMATA89 che porta a casa €4.634, battendo makumba83 all'head up. Completa il podio lafrafans.

XS6 JET €20.000

Buy-in: €100

Entries: 271

Montepremi Totale: €24.390,00

1- POMATA89

2- makumba83

3- lafrafans

4- FonzStra

5- marinaterr55

6- Solid27

7- lafede98

8- Savignon1

9- visiero

Su 888poker si è giocato il Big daily Special che ha visto 131 iscritti e un prizepool arrivato a €18.000 rispetto ai 15K garantiti. La vittoria da €3.843 va a BurgerKing82 che supera il runner up streetwolf.9 che intasca €2.880.

Big daily Special €15.000

Buy-in: €109

Entries: 131

Montepremi Totale: €18.000,00

1- BurgerKing82

2- streetwolf.9

3- selem

4- SpongeBod

5- Amnesia.Haze

6- 95centond

7- Mikyforte92

8- Gullnuts8

9- smagics

Sul circuito People's Poker continuano gli eventi delle Red Series col Money Night da €50 di Buy-in pagato da 208 giocatori per un prizepool arrivato a quasi 10K. La vittoria è andata a 00guz00 che ha incassato €2.024 mentre al runner up confortys3 vanno €1.453. Completa il podio TopDogg per €1.023.

Red Series Money Night €6.500

Buy-in: €50

Entries: 208

Montepremi Totale: €9.256,00

1- 00guz00

2- confortys3

3- TopDogg

4- SonKappa

5- TNA1978

6- Vistupro90

7- sesti

8- ominocallme

9- Folle94