Un altra giornata di tornei di poker online mtt è andata in archivio, in particolare su PokerStars dove continuano gli eventi delle Winter Series e nel martedì notte arrivano colpi importanti come quelli di Salvatore ‘totosara_93’ Saracino e Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi.

Riprendiamo da dove avevamo lasciato ieri il nostro report di PokerStars sulle Winter Series, con l'evento #26, il DeepStack che ha portato ai tavoli 2.779 giocatori per un montepremi da €75.033. La vittoria va a coffadellapinta che tra moneta e taglie incassa 9.268 euro superando coluccetto e 02roberto68 che se ne vanno a letto rispettivamente con 4.749 e con 3.401 euro. In 4° posizione Tilt0Br4sS che voglio citare perché il nickname mi fa ridere.

Winter Series #26 - DeepStack €30.000

Buy-in: €30

Entries: 2779

Montepremi Totale: €75.033,00

1- coffadellapinta

2- coluccetto

3- 02roberto68

4- Tilt0Br4sS

5- toreboxe80

6- onered17

7- sgheb

8- nala67

9- pokerista319

Altra folla di gente all'evento #27, il Classic 10 che ha portato ai tavoli virtuali 9.291 giocatori per un Prize pool da €83.619, con una prima moneta da 11.027 euro che va a bangkokforlife (mica male per un investimento da €10 di buy-in + 1 rebuy speso benissimo). Il runner up è leo86leon che si accontenta di 7.855 euro circa, poi c'è Testina33 che incassa quasi 5.600 euro.

Winter Series #27 - DeepStack €30.000

Buy-in: €10

1- bangkokforlife

2- leo86leon

3- Testina33

4- tsuami1993

5- valerai11

6- KKrippy

7- Tokei

8- stekawa91

9- omastr

All'evento #28, il Progressive KO, partecipano in 1.205 per un ricco montepremi da €108.450, ma la vittoria va al noto regular Salvatore ‘totosara_93’ Saracino che porta a casa 14.933 euro. Il runner up è un altro regular caldissimo in questi giorni, 1992Michele1992 che incassa 9.071 euro. Quasi un esperto nei 2° posti 1992Michele1992, visto che ce lo ricordiamo come runner up anche alle ICOOP del mese scorso (leggi qui) e che ha già vinto un evento Winter Series, il #6 sotto le feste natalizie per più di 8K di premio (leggi qui). In 6° posizione fa capolino Andrea “thecogo” Cogo che ci riprova dopo la vittoria di mercoledì scorso (leggi qui). Ai margini della top-10 c'è anche Roberto "r.masullo" Masullo 11° e Gaza Sparta9 subito dietro.

Winter Series #28 - Progressive KO €75.000

Buy-in: €100

Entries: 1025

Montepremi Totale: €108.450,00

1- totosara_93

2- 1992Michele1992

3- sniapa23

4- Teorema64

5- vittorix96

6- thecogo

7- enzodel

8- maxvola

9- v.appella

Lo abbiamo appena citato, ed eccolo vincitore all'evento #29, il Turbo Ultra KO. Parliamo di Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che supera una concorrenza di 1.109 giocatori andando a vincere il torneo e incassando €1.012 + €5.609 di taglie. Il runner up è rooney199996, completa il podio mazusky84.

Winter Series #29 - Turbo Ultra KO €30.000

Buy-in: €50

Entries: 1109

Montepremi Totale: €49.905,00

1- Gaza Sparta9

2- rooney199996

3- mazusky84

4- cacuociolo91

5- 86Rayban86

6- GangBang011

7- cuper56

8- PLATINOFUCHS

9- danno027

Altri 546 players hanno preso parte all'evento #30, il Turbo Deep che viene vinto da Thund3rPoker che incassa €8.247, battendo all'heads up finale Francesco “ilmessia84” Favia al quale vanno €5.741.

Winter Series #30 - Turbo Deep €30.000

Buy-in: €100

Entries: 546

Montepremi Totale: €49.140,00

1- Thund3rPoker

2- ilmessia84

3- wh1t3n0s3

4- iNeedMooooooNeY

5- SANTO4RM

6- notorius1997

7- Comeon91

8- PokerManzo92

9- drogba1131

Chiudiamo con l'evento #31, il The Hyper Winter che richiama 1.660 giocatori per un prizepool da €36.520. Alla fine a trionfare sono 19Iceman93 e ToRLioNe dopo un deal. Al primo vanno €4.866, al secondo €4.100.

Winter Series #31 - The Hyper Winter €25.000

Buy-in: €25

Entries: 1660

Montepremi Totale: €36.520,00

1- 19Iceman93

2- ToRLioNe

3- Doomsday92

4- cunnemammarua

5- trikiriki87

6- D3xter

7- giullares

8- toninho90

9- blackgenius7