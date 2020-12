Vediamo gli ultimi botti di fine anno chi hanno premiato alle Winter Series di PokerStars con le vittorie importanti di taurone89, boston3939, elitorto92, L-deathnote, fsusct e dioxvi, con anche un paio di runner up importanti come Donato "whitediabolic" De Bonis e Manlio “M.I.1980” Iemina.

Riprendiamo dall'evento #32, il DeepStack da 2.227 iscritti e un montepremi da €100.215. Si chiude con un deal a 4 con taurone89 vincitore nominale che porta a casa 11.937 euro in totale tra prima moneta e taglie. Gli altri protagonisti dell'accordo sono Rantolo91, SerchioMarquina e f1nal310.

Winter Series #32 - DeepStack €40.000

Buy-in: €25

Entries: 2227

Montepremi Totale: €100.215,00

1- taurone89

2- Rantolo91

3- SerchioMarquina

4- f1nal310

5- sonocalmo69

6- CittoPicci

7- FRAutc1969

8- DonkBull

9- casantotito

Altra folla da 10.061 iscritti per l'evento #33, il Classic 10 che arriva ad un montepremi da €90.549 con 1.799 giocatori premiati. Alla fine la vittoria va a boston3939 che incassa 11.609 euro mentre il runner-up è il regular F-35A.

Winter Series #33 - Classic 10 €30.000

Buy-in: €10

Entries: 10061

Montepremi Totale: €90.549,00

1- boston3939

2- F-35A

3- loqekoqe

4- jonnythePRO1

5- djfava8

6- Vakkazz

7- giornata

8- frakkalagan

9- elegie

All'evento #34, il Big Ante, abbiamo 788 iscritti e un montepremi da €70.920 con 134 ITM e una ricca prima moneta da €11.451 che finisce nelle tasche di elitorto92 che batte Donato "whitediabolic" De Bonis che davvero non si ferma più, protagonista di un grande finale di 2020, che incassa altri €8.191.

Winter Series #34 - Big Ante €50.000

Buy-in: €100

Entries: 788

Montepremi Totale: €70.920,00

1- elitorto92

2- whitediabolic

3- J.THEODOR93

4- AquilaReal23

5- kannabisindica

6- thecube090

7- cervokevin94

8- PAOBAR

9- tequilarehab

L'evento #35 Progressive KO vede 2.516 iscritti con montepremi da €67.932. Vince L-deathnote che porta a casa in tutto 7.744 euro. In 2° posizione JJJJuventino al quale vanno 4.330 euro.

Winter Series #35 - Progressive KO €30.000

Buy-in: €30

Entries: 2516

Montepremi Totale: €67.932,00

1- L-deathnote

2- JJJJuventino

3- culmen

4- Eka2811

5- profumb

6- zlale

7- Davidemadeee

8- dAv1d3AK

9- vallato47

All'evento #36, il Turbo Deep, abbiamo 580 iscritti su cui è fsusct a primeggiare per €3.773 di prima moneta + €4.322. Alle sue spalle Manlio “M.I.1980” Iemina al quale vanno €3.772 + 1.458.

Winter Series #36 - Turbo Deep €30.000

Buy-in: €100

Entries: 580

Montepremi Totale: €52.200,00

1- fsusct

2- M.I.1980

3- FLYFOX74

4- Gr3yton3

5- CINZIAVINCE

6- bobofolle

7- giannuzzu090

8- Sardo1110

9- 27vincent07

L'ultimo evento #37, il The Hyper Winter, attira 1.796 giocatori con un prizepool di €39.512. Alle 3 di notte è tutto finito con un deal a 3 che premia dioxvi con la vittoria e la moneta più ricca da €4.510. Gli altri protagonisti del deal sono MANDRACHESS e Giuliobig.

Winter Series #37 - The Hyper Winter €20.000

Buy-in: €25

Entries: 1796

Montepremi Totale: €39.512,00

1- dioxvi

2- MANDRACHESS

3- Giuliobig

4- Cappellaioma77o

5- MauroTranky

6- redbos500

7- mikelesalent

8- thebest1987

9- raffa45

Chiudiamo come al solito col Need For Speed che ieri ha richiamato solo 110 giocatori e per una volta il garantito da €10.000 non viene superato. La vittoria va al regular dugao81 che incassa €2.311 davanti a nibiru1993 che si accontenta di €1.710. Tavolo finale anche per Alberto “Everbrun1” Cigliano.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 110

Montepremi Totale: €10.000,00

1- dugao81

2- nibiru1993

3- fedechiara

4- TheSniper10R

5- alefra00

6- sciaoandre85

7- fedking92

8- raffaele8442

9- Everbrun1