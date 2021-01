Vediamo i risultati dei tornei di poker online mtt di PokerStars nel primo weekend del 2021 con gli eventi delle Winter Series che continuano, anche se domenica è stata complicata, con alcuni tornei che non sono partiti, tra cui l'Ultra Deep.

RISULTATI VENERDI 1 GENNAIO 2021

Iniziamo dai risultati del primo dell'anno con un veloce recap visto che sono andati in scena 6 tornei ad iniziare dall'evento #38 vinto da AKIKAPPA che incassa €12.553 battendo la concorrenza di 1.962 giocatori. Quasi 10 mila iscritti all'evento #39 dal buy in popolare da €5 che va ad ecoHH al quale vanno €2.453 + €1.536 di taglie.

All'evento #40 partecipano 1.133 giocatori per un prizepool da €101.907. La vittoria va a zazzinojr che porta a casa ®6.668 di prima moneta + €6.895 di taglie. Il regular spartaxu ha messo in fila i 1.474 iscritti all'evento #41 e ha portato a casa ®4.015 + €3.428 di taglie. Infine un altra vittoria di un nick name noto, quello di F-35A che porta a casa i €7.184 dell'evento #42 che ha richiamato 1.858 giocatori ai tavoli virtuali.

RISULTATI SABATO 2 GENNAIO 2021

Passiamo a sabato 2 gennaio, con l'evento #43 da 1.811 iscritti e vittoria a SUPERFILI89 al quale vanno più di €4.600 di premio. All'evento #43 abbiamo la vittoria di PATAPATA520 che ha la meglio sulla bellezza di 3.140 iscritti e porta a casa 13.686 euro totali. Sfiora il Final table 6-max Antonio ‘barcia961’ Barbato al 7° posto.

Sono addirittura 12.046 gli iscritti all'evento #45 vinto da SCOPPIOTUTTI69 per 4.636 euro. All'evento #46, il Bubble Rush, abbiamo 859 iscritti e un montepremi da €77.310. Finale con deal a tre; la vittoria nominale va a michi85ps che incassa anche 10.531 euro di prima moneta. Fanno parte dell'accordo anche MiRaCoLo820 e il regular ThE_LeGgEnD_X.

L'evento #47 di PL Omaha viene vinto da prinelatn che incassa quasi 5K tra prima moneta e taglie. All'evento #48 bella vittoria di matkopal che incassa 8.171 euro totali battendo un Field di 1.801 giocatori. Nella notte, all'evento #49, gioisce dedoverdehaze che incassa €5.526.

RISULTATI DOMENICA 3 GENNAIO 2021

Iniziamo dal evento #50, l'Early Deep da 2.326 iscritti e un montepremi da €62.802. La vittoria è andata a jonnymex che ha fatto suoi gli €8.871 di prima moneta. Il runner up è 87Yas che porta a casa €6.224. Final table per ThE_LeGgEnD_X al 8° posto, il giorno dopo lo split all'evento #46.

Winter Series #50 - Early Deep €40.000

Buy-in: €30

Entries: 2326

Montepremi Totale: €62.802,00

1- jonnymex

2- 87Yas

3- flyngpig

4- KEVIN_MAN1A

5- callmybluff57

6- sampei101

7- valeorax

8- ThE_LeGgEnD_X

9- Br0ns3di

All'evento #51, il 50 Special, partecipano in 6.329, per €284.805 di prizepool. Al termine del day1 abbiamo ancora 336 player left con vale.ace7 al comando del chipcount a 5.1 milioni, che stacca tutti, ad iniziare da Swidam a 3.9 milioni. Molto bene anche Domenico “scellone9477” Gala al 4° posto.

Winter Series #51 - 50 Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 6239

Montepremi Totale: €284.805,00

TOP CHIPCOUNT

1- vale.ace7 5.136K

2- Swidam 3.993K

3- uncleseby_brok 3.471K

4- scellone9477 3.099K

5- davidbello70 3.057K

6- hyttounasu10 3.004K

7- shark rocco 2.983K

8- Nico.Arge 2.983K

9- kartoska76 2.992K

Annullati per problemi tecnici della room gli eventi #52 e soprattutto il #53, l'Ultra Deep che con 200K garantiti era il torneo più ricco in programma. Si è giocato il day1 dell'evento #54 HighRoller da €250 di buy-in pagato da 647 giocatori che hanno generato un prizepool da €145.575. Al day2 ripartiranno in 109 players left, con un nome noto in testa al chipcount, Fabrizio “Asky16” Petroni, davanti a Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo e a Alessandro ‘Deneb93’ Pichierri. In 5° posizione c'è anche Giacomo ‘James90511’ Grossi e in top-10 ritroviamo pure Excels1oR. Sono in corsa e ben messi anche Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi e Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti; ci aspetta un day2 davvero interessante. Chi vincerà la prima moneta da oltre €10.000?

Winter Series #54 - HIGH ROLLER €75.000

Buy-in: €250

Entries: 647

Montepremi Totale: €145.575,00

TOP CHIPCOUNT

1- Asky16 1.252K

2- teamzeus94 1.114K

3- Deneb93 977K

4- pollo89160 950K

5- James90511 813K

6- amala59 716K

7- TheL0oser 632K

8- Excels1oR 613K

9- NoHopeYet 611K

All'evento #55, il Sunday Supersonic abbiamo 2.920 iscritti che hanno generato un montepremi da €52.560. Si chiude tutto con un deal a 5 giocatori. Il vincitore nominale e anche del premio maggiore, è. maxy18.F al quale vanno 5.568 euro.

Winter Series #55 - Sunday Supersonic €30.000

Buy-in: €20

Entries: 2920

Montepremi Totale: €52.560,00

1- maxy18.F

2- 93zimbo93

3- lolloava

4- ALEELIO

5- nannimad

6- ULTAS85977

7- LastAngels999

8- lallakes

9- cannibal83

La nottata di Winter Series si è chiusa con l'evento #56, il The Hyper Winter che ha richiamato 1.057 giocatori e anche qui abbiamo un deal a due giocatori, i quali incassano più di 6K a testa. Il vincitore è gluka, davanti a davelost87.

Winter Series #56 - The Hyper Winter €30.000

Buy-in: €50

Entries: 1057

Montepremi Totale: €47.565,00

1- gluka

2- davelost87

3- laonisa

4- tisciali

5- duedonne

6- sgrillex

7- DRASTICO89

8- ZioArta

9- hhrrr

Noi però chiudiamo col Need For Speed da 164 icritti e vittoria per KingKong1277 dopo un deal con Eugenio “Eugol93” Sanchioni che ha appena chiuso il 2020 come uno dei migliori regular di mtt online, e ha iniziato il 2021 subito con un colpo. Entrambi incassano €2.614 di premio. Al tavolo finale ci sono anche Kelevra0000 e IFOLDACES4U.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 164

Montepremi Totale: €14.760,00

1- KingKong1277

2- Eugol93

3- balloliseni

4- Oltrevuota

5- marchimo84

6- Kelevra0000

7- IFOLDACES4U

8- Gibozza

9- JohnCheever