Vediamo chi sono i primi campioni dei domenicali del 2021 nelle principali poker room e circuiti .it come iPoker, People's Poker, Lottomatica, 888poker e PartyPoker. Andiamo a vedere come è andata.

Iniziamo come sempre dal circuito iPoker, quello di Snai e Sisal, che aveva in programma l'Explosive 2021 PKO che ha richiamato 858 iscritti e un montepremi da €77.220 che ha già superato il garantito, anche se è ancora aperta la registrazione tardiva. Al day2 al momento passano in 277 con fame97 al comando del chipcount davanti a Spaccatrussy. In palio c'è una prima moneta da almeno 7.400 euro.

Explosive 2021 PKO €75.000

Buy-in: €100

Entries: 858

Montepremi Totale: €77.220,00

TOP CHIPCOUNT

1- fame97 271K

2- Spaccatrussy 264K

3- 603198002... 225K

4- sanpelines 218K

5- YourIncub 217K

6- Watchme 190K

7- GoodRunPls 188K

8- lucaboi1988 184K

9- coSImiN09 176K

Tutti conclusi gli altri eventi, ad iniziare da 888poker che aveva in programma il Sunday Big da 227 iscritti e un prizepool di €29.800. Finale con deal a 2 e la vittoria a m4g1c99 per circa 5.280, praticamente quelli che porta a casa anche gwennico. Al final table ci sono anche Giuseppe 'gscordo' Scordo e i regular Blissey94 e Fantastik55 che già ad ottobre su 888 vinceva il Big daily (leggi qui).

Sunday Big €25.000

Buy-in: €109

Entries: 227

Montepremi Totale: €29.800,00

1- m4g1c99

2- gwennico

3- spiriging

4- CILIEGINO

5- gscordo

6- Ronin17s

7- Blissey94

8- Fantastik55

9- Ciccio9087

Su PartyPoker è andato in scena il The Master €10.000 Gtd con 151 iscritti e un montepremi da €15.570. La vittoria da oltre €3.500 va a Killuifupla1 mentre il runner-up è maciotadinite al quale vanno 2.500 euro. Sul podio anche Angelo765 pe €1.868 subito davanti al regular sciaoandre85.

The Master €10.000

Buy-in: €100

Entries: 151

Montepremi Totale: €15.570,00

1- Killuifupla1

2- maciotadinite

3- Angelo756

4- sciaoandre85

5- fiorosul99

6- Youn9Padawan

Sul circuito People’s Poker, di cui fa parte Betaland, si è giocato il Sunday Christmas 10.000€ delle Red Series vinto da stefeno che incassa 3.280 euro battendo il runner up nunzitalam00.

Sunday Christmas €10.000

Buy-in: €100

Entries: 163

Montepremi Totale: €14.670,00

1- stefeno

2- nunzitalam00

3- IRAISEINURFACE

4- heartqueen88

5- avola85

6- 19vasile77

7- turuturutu

8- PUPPA91

9- IPownedU

Chiudiamo con Lottomatica e il suo XS41 20.000€ JET che ha visto la partecipazione di 279 giocatori per un prizepool di €25.110. La vittoria da 4.770 euro va a bocconcino00 che ha la meglio su marinaterr55 al quale vanno 3.850 euro. Completa il podio Darkpancev per 2.860 euro circa di vincita.

XS41 JET €20.000

Buy-in: €100

Entries: 279

Montepremi Totale: €25.110,00

1- bocconcino00

2- marinaterr55

3- Darkpancev

4- Lea252

5- Tomino72

6- DenisiBoy

7- vittoriana76

8- AAslevinKK

9- gigio89dud