Vediamo i finali dei grandi domenicali, i due ricchi tornei delle Winter Series di Pokerstars, ma si sono giocati anche altri eventi delle Winter Series nel lunedì notte.

Riprendiamo da dove avevamo lasciato con le Winter Series di PokerStars e con gli eventi ancora da concludere, ad iniziare dall'evento #51, il 50 Special che riprendeva con 336 player left. La ricca vittoria da 25.813 euro totali va a suegno6296 mentre il runner-up è moldavaccia al quale vanno 18.180 euro. Sul podio anche borderline3 che incassa 10.395 euro.

Winter Series #51 - 50 Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 6239

Montepremi Totale: €284.805,00

1- suegno6296

2- moldavaccia

3- borderline3

4- cricchio001

5- Ann332

6- Thuef1982

7- elbano1986

8- LucaC13

9- campa.dani

Si doveva concludere anche lo spettacolare evento #54, l'HIGH ROLLER che viene vinto dal regular Vop4 che porta a casa €10.252 di prima moneta e altri €10.008 di taglie. Il runner up è BLZF0RZ4INT3R che incassa €10.251 + €4.437. Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti chiude ai piedi del podio in 4° posizione per circa 8K di vincite. Al final table troviamo anche AKILLERJJ e 1/3ATEAM. Non guadagnano nemmeno la top 10 Fabrizio “Asky16” Petroni (23°), Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo (11°) e a Alessandro ‘Deneb93’ Pichierri (17°) che avevano chiuso al comando del chipcount domenica notte.

Winter Series #54 - HIGH ROLLER €75.000

Buy-in: €250

Entries: 647

Montepremi Totale: €145.575,00

1- Vop4

2- BLZF0RZ4INT3R

3- T-palleggio

4- IfAc2gUd2WiN

5- P4nz3tt92

6- jaAAcy

7- AKILLERJJ

8- 1/3ATEAM

9- AnsuFati02

Passiamo ora ai tornei iniziati e giocati ieri, e partiamo dall'evento #57, il 3 Stacks vinto da ISABOO'21 che incassa €9.107 e mette in fila 1.378 iscritti che hanno contribuito a formare un prizepool da €62.010. Il runner up è labrujita14 al quale vanno €6.940. 8° posto per il regular sgrillex.

Winter Series #57 - 3-Stacks €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1378

Montepremi Totale: €62.010,00

1- ISABOO'21

2- labrujita14

3- GAMAU71

4- PROJETone

5- ruiBL

6- ky161066

7- ilbadile0543

8- sgrillex

9- raffycarra

Il più popolare evento #58, il Classic 10 da €10 di buy-in, attira 10.199 giocatori per un prizepool di €91.791. Tra i 1.808 giocatori a premio, quello che esulta maggiormente è COGGI che vince €11.753 di prima moneta battendo ubeube all'head up finale.

Winter Series #58 - Classic 10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 10199

Montepremi Totale: €91.791,00

1- COGGI

2- ubeube

3- kingcarlob

4- BANCOM4T

5- donato6966

6- william20195

7- briseide7778

8- dulura

9- thegambler676

Il regular Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini vince l'evento #59 portando a casa €8.017 di prima moneta + €8.079 taglie. Cenciarini (leggi qui la sua intervista a PIW se non lo conosci) ha avuto la meglio su un Field da 1.452 iscritti per un montepremi arrivato a superare i 130K. Il 2° classificato è danixfra1985 mentre MementMoney completa il podio al 3° posto. In 4° posizione spunta un altro regular molto noto sulla room della picca rossa, Antonio 'barcia961' Barbato.

Winter Series #59 - 6-Max Progressive KO €75.000

Buy-in: €100

Entries: 1452

Montepremi Totale: €130.360,00

1- A.Cenciarini

2- danixfra1985

3- MementMoney

4- barcia961

5- LoZioNick99

6- D1ANDREA99

7- dinapoli78

8- Rantolo'91

9- PASTALPESTOO

All'evento #60 abbiamo 1.446 iscritti e un prizepool da €39.042. Il torneo è vinto da 19moro07 che porta a casa un totale di €4.758 circa tra taglie e prima moneta. Il runner up è Newholland12. Da segnalare i final table di Mario 'MAGIpoker87' Magistro e ThE_LeGgEnD_X che già sabato aveva fatto un deal all'evento #45 e il giorno dopo aveva chiuso al final table dell'evento #58 (leggi qui).

Winter Series #60 - ZOOM Turbo €30.000

Buy-in: €30

Entries: 1446

Montepremi Totale: €39.042,00

1- 19moro07

2- Newholland12

3- frakkalagan

4- thekinkqueen

5- MAGIpoker87

6- ThE_LeGgEnD_X

7- Mindskav3r

8- Albertoc0

9- maco90

Altri 645 giocatori hanno partecipato all'evento #61, il Winter Turbo-Deep che è andato a vice_airlines al quale vanno €9.573. In 2° posizione STARdesire al quale vanno poco meno di 7K. Da segnalare la labrujita14 che ha fatto un altro podio qui dopo il 2° posto all'all'evento #57. Davvero una nottata speciale per lui. Qui al final table troviamo anche JD.89K, nick name che spesso incrociamo nei nostri report (per esempio alle ICOOP, leggi qui). Al 9° posto troviamo anche l'immancabile Excels1or.

Winter Series #61 - Winter Turbo-Deep €40.000

Buy-in: €100

Entries: 645

Montepremi Totale: €58.050,00

1- vice_airlines

2- STARdesire

3- labrujita14

4- dores68

5- JD.89K

6- dende1999025

7- SIR DAVIDE

8- tombarello88

9- Excels1or

L'ultimo torneo Winter Series andato in archivio è l'evento #62, il The Hyper Winter che raccoglie 1.976 giocatori che hanno prodotto un prizepool di €43.472. La vittoria è di FrankdiMare al quale vanno €4.980 tra prima moneta e taglie. Il 2° posto lo fa marcellino88 che si accontenta di poco meno di 3K.

Winter Series #62 - The Hyper Winter €30.000

Buy-in: €25

Entries: 1976

Montepremi Totale: €43.472,00

1- FrankdiMare

2- marcellino88

3- Clemenz85

4- driveron93

5- saspezia

6- TiroVortice

7- lucertola16

8- falchetto777

9- K.Palander

Come al solito chiudiamo col Need For Speed che viene vinto da daddi4queens per €2.550 che batte SailonWave. Sul podio anche Kelevra0000, al 4° posto Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani, 6° ritroviamo ancora Excels1or, 8° T-palleggio che aveva già fatto podio al High roller e Alberto 'Everbrun1' Cigliano al 9° posto.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 136

Montepremi Totale: €12.240,00

1- daddi4queens

2- SailonWave

3- Kelevra0000

4- AA-GIANLU-AA

5- simopascu96

6- Excels1or

7- Ri3nnev4plus

8- T-palleggio

9- Everbrun1