Vediamo i risultati dei tornei del lunedì negli altri circuiti. Su iPoker per esempio si doveva ancora concludere l'l'Explosive 2021 PKO dove MMDCCLXXII ci riprova ma la vittoria va a PALLEGGIANDO. Heads up finale di lusso su 888 con Dinamop che batte raffa_N5 e porta a casa il Big Daily di 888poker.

Iniziamo dal circuito iPoker che doveva concludere l'Explosive 2021 PKO arrivato alla fine a sommare 754 iscritti + 177 rientri. Anche qui i palleggi vanno di moda (vedi T-Palleggio su PS) visto che la vittoria va a PALLEGGIANDO che incassa €13.202 battendo il runner-up Kahimi7 al quale vanno 7.470 euro circa. Il podio è completato da viaggiatore60. In 9° posizione MMDCCLXXII che già la scorsa settimana aveva sfiorato la vittoria del domenicale di Snai, chiudendo al 2° posto (leggi qui).

Explosive 2021 PKO €75.000

Buy-in: €100

Entries: 931

Montepremi Totale: --

1- PALLEGGIANDO

2- Kahimi7

3- viaggiatore60

4- LoSplasho

5- Patrisio8

6- tonibatteria

7- temposcaduto2

8- LetsGoAEDO

9- MMDCCLXXII

Passiamo al Big Daily su 888poker che ha visto 136 giocatori iscritti e un montepremi di €18.900. Tra i 27 ITM la fetta grossa va al regular Dario 'Dinamop' Guarnuto che continua ad imperversare su 888 e a novembre aveva già vinto il Sunday Big (leggi qui). Il testa a testa finale è stato contro un altro giocatore noto, Raffaele 'raffa_N5' Francese.

Big Daily Special €15.000

Buy-in: €109

Entries: 136

Montepremi Totale: €18.900,00

1- Dinamop

2- raffa_N5

3- micktao9000

4- OMG.J.Danierl

5- SeRaisiVasco

6- Capellinni

7- ROGERTIGREX

8- T0034SY

9- fabdelbono

Sul circuito Peolple’s Poker si è giocato il consueto Monday Night delle Red Series che ha visto la partecipazione di 292 giocatori per un montepremi da €8.900. La vittoria va ad aluntino che incassa €1.990 dopo ave battuto ROBERTJKP all'heads up finale, al quale vanno €1.430.

Monday Night Red Series €8.000

Buy-in: €50

Entries: 292

Montepremi Totale: €8.900,00

1- aluntino

2- ROBERTJKP

3- stefagiova10

4- maxricaricami

5- sg_bebito84

6- baccarat3

7- tondeggiante

8- Gf2004

9- antokid13

Chiudiamo col The Gladiator, il torneo Knock Out di partypoker che richiama 140 giocatori ai tavoli virtuali. La vittoria va a malboroclass che incassa in tutto €1.663. In 2° posizione ThePun1sh3r si accontenta di poco più di €1.000.

The Gladiator €4.000

Buy-in: €50

Entries: 140

Montepremi Totale: €4.000,00

1- malboroclass

2- ThePun1sh3r

3- MonkeyDBieBie

4- Only4Money

5- P.AMMOR.I.DIJ

6- OMGLaproooofit

7- Unwelcome55

8- Burma2018

9- doomedtlive