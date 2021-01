Un altra notte di tornei di poker online mtt su PokerStars è andato in archivio. Continuano i tornei Winter Series e si è concluso anche l'l'Epic Fania MAIN vinto da Raffaele ‘raffa_N5’ Francese.

Riprendiamo dal day2 del Epic Fania MAIN delle Winter Series, evento #71 che viene vinto dal noto regular Raffaele ‘raffa_N5’ Francese che incassa 17.540 euro dopo il deal con loretop12 al quale vanno 15.540 euro. Sul podio anche Ribo95, davanti a Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni. Final table anche per Mario 'MAGIpoker87' Magistro al 9° posto.

Winter Series #71 - Epic Fania MAIN €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1504

Montepremi Totale: €135,360,00

1- raffa_N5

2- loretop12

3- Ribo95

4- TESTADIDONNA

5- capron16

6- Giangi503

7- cileno00

8- GiGi1993.558

9- MAGIpoker87

All'evento #75, il DeepStack, abbiamo 1.700 iscritti che hanno generato un montepremi da €76.500. La vittoria va a sfinge26 che incassa 9.851 euro dopo un deal con pr693 al quale vanno 9.051 euro. Podio per Mindslav3r che porta a casa €5.607. Ottimi piazzamenti anche per Fabrizio ‘Asky16’ Petroni al 5° posto e per Donato "whitediabolic" De Bonis 6°.

Winter Series #75 - DeepStack €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1700

Montepremi Totale: €76.500,00

1- sfinge26

2- pr693

3- Mindslav3r

4- C.Marco92

5- Asky16

6- whitediabolic

7- ilijog

8- Giugi29

9- SNTBFM72

Anche l'evento #76, l'affollatissimo Classic 10 da 9.804 iscritti e prizepool da €88.236, finisce con un deal a tre. La vittoria da 6.713 euro va a foldato89 che si accorda con Tokei e div&imp.

Winter Series #76 - Classic 10 €30.000

Buy-in: €10

Entries: 9804

Montepremi Totale: €88.236,00

1- foldato89

2- Tokei

3- div&imp

4- sheehanjack

5- A10ThePrinceA10

6- andremonta92

7- Mr.Kingxxxx

8- yubru23

9- SPAPPY93

L'evento #77, il Thursday Bigger, vede 564 partecipanti che hanno pagato il Buy in da €250 producendo un prizepool da €126.900. La vittoria va a KiroiSenko che incassa €16.474 battendo Welldonuts88 e il regular Excels1oR.

Winter Series #77 - Thursday Bigger €100.000

Buy-in: €250

Entries: 564

Montepremi Totale: €126.900,00

1- KiroiSenko

2- Welldonuts88

3- Excels1oR

4- frankynb8

5- Andreacigna

6- speach_90

7- vele2010

8- SailonWave

9- andreamonta92

All'evento #78, il Winter Del ZOOM Heads Up abbiamo 1.069 iscritti e un montepremi da €28.863. La vittoria va a geppetto junior che l'ultimo HU lo vince contro ocram9726. Entrambi incassano più di 9 mila euro.

Winter Series #78 - Winter Duel ZOOM Heads Up €20.000

Buy-in: €30

Entries: 1069

Montepremi Totale: €28.863,00

1- geppetto junior

2- ocram9726

3- nellino0103

4- Ste9706

5- U_BRUCIATO56

6- tombarello88

7- tonyno94

8- MatteoFurani

9- ErCoCo68

Altri 609 iscritti all'evento #79 vinto da cont.SERBELLONI che porta a casa €9.038 battendo prinelatn al quale vanno €6.523. Podio per il regular 1/3ATEAM già ieri protagonista.

Winter Series #79 - Winter Turbo Deep €50.000

Buy-in: €100

Entries: 609

Montepremi Totale: €54.810,00

1- cont.SERBELLONI

2- prinelatn

3- 1/3ATEAM

4- ALINCIU93

5- LADY/MM10

6- CIPROMCFLY16

7- St3ffolo

8- DonkBull

9- Arm.D.Grek

L'ultimo torneo Winter Series è stato l'evento #80, il The Hyper Winter da 1523 iscritti e un prizepool da €33.506. La vittoria va a gimacari che incassa €3.895 dopo un deal con Albetoc0 e Paulesio. 5° posizione per Mi3sVanD3Roh3.

Winter Series #80 - The Hyper Winter €30.000

Buy-in: €25

Entries: 1523

Montepremi Totale: €33.506,00

1- gimacari

2- Albetoc0

3- Paulesio

4- El_Karpintero

5- Mi3sVanD3Roh3

6- vittoria2188

7- gladiator797

8- bandierino27

9- ddomenico

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che attira 124 giocatori ai tavoli virtuali di PS per un prizepool da €11.160. La vittoria va a T-palleggio che incassa €2.438, già 8° in questo torneo qualche giorno fa, in una notte in cui incassava anche il 3° posto all'evento High Roller delle Winter Series (leggi qui).

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 124

Montepremi Totale: €11.160,00

1- T-palleggio

2- 1Pantelleria

3- Kingkong127

4- DREAMMAMA

5- 127.0.0.x

6- James90511

7- eheheh88

8- RafaelWish

9- Giangi503