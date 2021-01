Ci sono ben 4 tornei ancora da concludere per le ricche Winter Series di PokerStars. Andiamo a vedere tutti i risultati e i vincitori del fine settimana.

MTT REPORT VENERDI' 8 GENNAIO

Riprendiamo molto velocemente con i risultati di Venerdì, iniziando dall'evento #81 delle Winter Series, il The Hyper Winter da 1.523 iscritti e un prizepool da €33.406, andato a gimacari che incassa €3.895 dopo un deal con Albertoc0 e Paulesio. In 5° posizione Mi3sVanD3Roh3.

All'evento #81, il 3-Stacks, abbiamo 869 partecipanti e la vittoria va a m.sala67 che porta a casa €6.226 battendo yuppi210679 al quale vanno €4.460.

All'evento #82 da €5 di buy-in partecipano in 10.790 per un prizepool da €48.555. La vittoria va a homefire83 che tra prima moneta e taglie incassa €3.789.

All'evento #83 il buy-in era di €100, pagato da 582 giocatori per un montepremi di €52.380. Vittoria da €8.772 per matthew793 che batte Rounders2791 all'head up finale.

L'evento #84 attira 1.267 giocatori e la vittoria va a un nickname noto, quello di ThE_LeGgEnD che incassa €3.596 + €3.277. Tavolo finale interessante dove troviamo anche dugao81 al 5° posto, I_owned_u_87 in 7° posizione. 9° DavorLanini.

1.413 iscritti e un prizepool da €38.151 anche al turbo, l'evento #85 che viene vinto da streboss per €5.553, mentre il runner up tisciali si accontenta di €3.957.

L'evento #86, l'ultimo del venerdì notte, va a carrasau92 che incassa €4.015 totali tra prima moneta e taglie, avendo la meglio di 1.422 giocatori iscritti che hanno formato un prizepool da €31.284.

MTT REPORT SABATO 9 GENNAIO

Passiamo ai tornei del Sabato al via con l'evento #87 che attira 2.204 giocatori ai tavoli virtuali per €59.508. La vittoria va ad Astrosgoldi per €6.673, dopo un deal con mariopagani1 e TEXAS_BG.

Sono 9.589 gli iscritti al popolare evento #88 da €5 di buy-in e a trionfare è ciottolina66 alla quale vanno €3.706 dopoun deal a 4.

Il regular JD.89K vince l'evento #89 da 961 iscritti e montepremi da €86.490. La prima moneta vale €5.799, ma ci sono anche 7.682 di taglie. Il runner up è bomber2019 che porta a casa in tutto €7.247. Final tale per Everbrun1 al 9° posto.

Proseguiamo con l'evento #90, quello di Omaha che richiama 414 appassionati della variante più nota dopo il Texas Hold'em. Vince redbull9891 che tra prima moneta e taglie incassa €3.122.

Il Bubble Rush, evento #91, richiamata 1.002 giocatori e un prizepool da €45.090. La vittoria che vale quasi 7K va a sTHECRAZYb che batte NoHopeYet che si accontenta di poco meno di 5K.

L'evento #92 è stato l'ultimo torneo del sabato e viene vinto da mahlzeitinLA al quale vanno €2,327 + €2.250 dopo aver messo in fila un Field da 1.712 giocatori.

MTT REPORT DOMENICA 10 GENNAIO

Veniamo ora ai domenicali aperti dall'evento #93, l'Early Deep da 2.443 iscritti e un montepremi da €65.961. Tippynuts vince e porta a casa 9.225 euro, superando Guido ‘POGGIAIOLO’ Pieraccini, runner up per 6.340 euro. Sul podio anche kalo1985. Da segnalare il 6° posto di Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco.

Winter Series #93 - Early Deep €50.000

Buy-in: €30

Entries: 2443

Montepremi Totale: €65.961,00

1- Tippynuts

2- POGGIAIOLO

3- kalo1985

4- goldrake2277

5- ImDoNuTs95

6- peppruocc

7- Nitr07

8- MrWakis

9- L0veThisGame

Grande folla all'evento #94 che attira 4.166 giocatori per un montepremi da €187.470. Al termine del day1 abbiamo 268 players left e a comandare il chipcount c'è Stefano “Br0ns3di” Atzei

Winter Series #94 - 50 Special €100.000

Buy-in: €50

Entries: 4166

Montepremi Totale: €187.470,00

TOP CHIPCOUNT

1- Br0ns3di 3.003K

2- MAGICHAND 2.541K

3- VIPICCHIOailive 2.475K

4- siriachiado7 2.251K

5- pask1993 2.222K

6- Bjork00 2.217K

7- mary583 1.998K

8- green_wolf91 1.967K

9- Viptotore 1.905K

Si è giocato il day1 anche dell'evento #95 il New Year’s Bush che a fronte di soli €10 garantiva 200K in prizepool. Era chiaro aspettarsi una valanga di iscritti: 20.589 per la precisione, che però non hanno portato il montepremi oltre i 200K. Sono rimasti in gioco solo in 113. Al comando troviamo Aronx80 con più di 31 milioni in chips.

Winter Series #95 - New Year’s Bush €200.000

Buy-in: €10

Entries: 20589

Montepremi Totale: €200.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- Aronx80 31.636K

2- bucogrosso 28.826K

3- gullert 19.785K

4- SIR DAVIDE 17.808K

5- Spirit ok 16.245K

6- Gianno963 15.649K

7- fmorgaa 15.455K

8- SimoneTkd 14.970K

9- xXGIOVA90Xx 14.975K

L'attesa era tutta sull'evento #96, il MAIN EVENT che ha portato ai tavoli 2.559 giocatori per un montepremi da €575.775. Al termine del day1 abbiamo 265 players left comandati da tonyaces89 che stacca Jaysmooth77 e SANGODECRISTO. In corsa a ridosso della top-10 troviamo anche l'ex pro di Pokerstars, Giada "catsniper84" Fang.

Winter Series #96 - MAIN EVENT €500.000

Buy-in: €250

Entries: 20589

Montepremi Totale: €575.775,00

TOP CHIPCOUNT

1- tonyaces89 1.759K

2- Jaysmooth77 1.664K

3- SANGODECRISTO 1.472K

4- Gommix 1.335K

5- clemxns1212 1.309K

6- FuLL994 1.226K

7- PAG0bancomat 1.187K

8- EagleSupport 1.174K

9- MrWakis 1.138K

Anche l'evento #97 si deve ancora concludere. Al day1 1.682 iscritti, ne rimangono in gioco solo 172 col regular Gasparotto10 a comandare con 1.785.000 chips.

Winter Series #97 - UltraDeep €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1682

Montepremi Totale: €151.380,00

TOP CHIPCOUNT

1- Gasparotto10 1.785K

2- crive87 1.608K

3- Petoeripeto 1.540K

4- nanairo3 1.392K

5- PasteMarrow 1.364K

6- lascheggia88 1.261K

7- Stefs791 1.208K

8- McM4nus4 1.169K

9- shark10attack 1.151K

Completato invece l'evento #98 da €20 di Buy-in e 2.223 iscritti per un prizepool da €40.014. La vittoria va a Calypso_Boys199 per €4.452, dopo un deal con thetrueank ed ELCUBANO7.

Winter Series #98 - Sunday Supersonic €30.000

Buy-in: €20

Entries: 2223

Montepremi Totale: €40.014,00

1- Calypso_Boys199

2- thetrueank

3- ELCUBANO7

4- GreenArro171

5- zeppoloneace

6- James90511

7- lordos12

8- beksman73

9- ILPECCATORE

Chiudiamo con l'evento #99, il torneo Heads Up che attira 884 giocatori. La vittoria va a B3tter_RuN che tra prima moneta e taglie porta a casa €5.179, battendo djamaloki88.

Winter Series #99 - ZOOM Heads Up €30.000

Buy-in: €50

Entries: 884

Montepremi Totale: €39.780,00

1- B3tter_RuN

2- djamaloki88

3- pode91sp

4- jojovit

5- kurt111190

6- wizard_ky390

7- flint1o5

8- miribale

9- ntilla88