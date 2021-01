Raffaele "raffa_N5" Francese è stato grande protagonista delle Winter Series di PokerStars ultimamente, ma domenica ha vinto anche su 888poker al Sunday Big. Il ricco Snowman JET su Lottomatica vede CrazyNest al comando del chipcount mentre al Explosive Sunday di iPoker abbiamo Peppe93150 in testa.

Iniziamo come di consueto dal domenicale del circuito iPoker, l'Explosive Sunday che richiama 755 iscritti, ma la registrazione tardiva è ancora aperta. Al termine del day1 abbiamo 276 players left e Peppe93150 al comando del chipcount con 220K.

Explosive Sunday €75.000

Buy-in: €100

Entries: 755

Montepremi Totale: --

TOP CHIPCOUNT

1- Peppe93150 220K

2- TRACYCRAZY 197K

3- WEPauli 173K

4- DragoSlot 168K

5- GBEST74 167K

6- IgnazioNamelim 164K

7- LaMucca86 160K

8- JairAndNyers 146K

9- FinoAllePalle 138K

Passiamo su People’s Poker dove il piatto forte delle Red Series, il Sunday KING Progressive KO attira un totale di 659 players iscritti per un montepremi da €59.310 con 121 ITM. La bolla è già scoppiata visto che al day2 riprenderanno in 115 players left. Al comando c'è matte995 che ha già incassato le prime taglie, visto che anche il circuito di cui fa parte Betaland ha inserito questa tipologia di torneo in palinsesto, molto apprezzata come abbiamo visto su PS ma anche su iPoker.

Sunday KING Progressive KO €50.000

Buy-in: €100

Entries: 659

Montepremi Totale: €59.310,00

TOP CHIPCOUNT

1- matte995 417K

2- mounard96 383K

3- Pane97 382K

4- Diamond71 373K

5- Landitufa11 347K

6- Mirco9898 345K

7- Cuppino25 337K

8- LionKingkk90 324K

9- amoedo 283K

Su Lottomatica si è invece giocato lo Snowman JET che ha sfondato il muro dei 100K garantiti grazie a 948 giocatori per un prizepool di €109.020 con 100 ITM. La bolla è ancora lontana dallo scoppio visto che questa sera si ripresenteranno i 242 player left a darsi battaglia, con CrazyNest in testa al chipcount.

Snowman JET €100.000

Buy-in: €125

Entries: 659

948 Totale: €109.020,00

TOP CHIPCOUNT

1- CrazyNest 598K

2- hokutonoken1 472K

3- FABRIZIO716 462K

4- douglas1994 428K

5- ronin17 400K

6- AltaiCocco 387K

7- Maryconf 383K

8- Truffo1990 358K

9- Arlecchino18 352K

Su 888poker si è giocato il Sunday Big con 199 iscritti che si è risolto con un deal a 2 tra raffa_N5 al quale vanno €4.620 e picciurro14 che incassa €4.630. In 4° posizione c'è l'immancabile Yesdisi3.

Sunday Big €25.000

Buy-in: €109

Entries: 199

948 Totale: €25.000,00

1- raffa_N5

2- picciurro14

3- Gullnuts8

4- Yesdisi3

5- dr3amv3gaS

6- Disconnesso

7- 19ONETIME84

8- kashm1r

9- _Eifell_

Chiudiamo su PartyPoker dove si è giocato e concluso il The Master da 153 giocatori e un prizepool arrivato a €13.770. Tra i 20 ITM quello che incassa la vittoria è SUB1IM3 che porta a casa €3.165.

The Master €10.000

Buy-in: €100

Entries: 153

948 Totale: €13.770,00

1- SUB1IM3

2- v0gelfAlle

3- CarloCracko

4- yungpiell1

5- r1nat0

6- JamboRafiki20

7- uP4cch1Tom4

8- Hold4PlzHold4

9- Mikday