Si sono conclusi per 4 tornei delle Winter Series iniziati domenica, e non sono mancati i grandi colpi, come quello di oicalob17 che vince il Main Event e porta a casa più di 61K.

Ci eravamo lasciati con ancora 4 grossi tornei delle Winter Series da concludere, iniziando dall'evento #94, il 50 Special che riprendeva con 268 player left con vittoria di unknown933 che incassa 19.748 euro totali tra prima moneta e taglie. 2° posto per CobraKai39 che incassa 11.210 euro, e sul podio c'è anche Simone ‘simopascu96’ Pascucci al quale vanno 8.546 euro. Il chipleader di inizio giornata, Stefano “Br0ns3di” Atzei si arrende al 9° posto.

Winter Series #94 - 50 Special €100.000

Buy-in: €50

Entries: 4166

Montepremi Totale: €187.470,00

1- unknown933

2- CobraKai39

3- simopascu96

4- salvobox360

5- John Bred

6- LaNocheMagic

7- trone79

8- giannuzzu090

9- Br0ns3di

Si risolve con un deal a 5 l'evento #95, il New Year’s Bush che riprendeva con 113 giocatori. Il vincitore è tonybuc al quale vanno 9.383 euro davanti a frank8823, kastriot811, bucogrosso e vele2010. Fuori dall'accordo invece Fabrizio ‘Asky16’ Petroni che chiude al 6° posto.

Winter Series #95 - New Year’s Bush €200.000

Buy-in: €10

Entries: 20589

Montepremi Totale: €200.000,00

1- tonybuc

2- frank8823

3- kastriot811

4- bucogrosso

5- vele2010

6- Asky16

7- valeorax

8- Hotspursss

9- NICODEMO71

La grande attesa era però sull'evento #96, il MAIN EVENT arrivato ad un montepremi da €575.775 e che ripartiva con 265 players left. Si finisce quasi alle 7 del mattino, una nottata comunque ricompensata con più di 61 mila euro di premi tra prima moneta e taglie per il vincitore oicalob17, ma molto bene anche il runner up Paulanka273 al quale vanno 41.384 euro. Completa il podio RalphCifaretto. Da segnalare il 5° posto di Giada "CatSniper84" Fang che vince più di 12K.

Winter Series #96 - MAIN EVENT €500.000

Buy-in: €250

Entries: 20589

Montepremi Totale: €575.775,00

1- oicalob17

2- Paulanka273

3- RalphCifaretto

4- america61

5- CatSniper84

6- nonoienz

7- vinaccia1969

8- chiaracia

9- EagleSupport

Si doveva completare anche il day2 dell'evento #97, il Winter UltraDeep, che viene vinto da Giacomo ‘James90511’ Grossi al quale vanno 19.027 euro dopo il deal con shark10attack. Completa il podio Dmeju davanti a marlboroclass. Ancora in evidenza anche la cont.SERBELLONI.

Winter Series #97 - UltraDeep €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1682

Montepremi Totale: €151.380,00

1- James90511

2- shark10attack

3- Dmeju

4- marlboroclass

5- stepok91_2

6- SUPERGITAN

7- cont.SERBELLONI

8- JAKYTHEBEST

9- niccopro

Nella giornata di ieri si è poi continuato con nuovi tornei. Riprendiamo dall'evento #100, il DeepStack da 1.703 iscritti e un montepremi da €76.635. Anche qui deal a tre con vittoria per Nicola ‘JhonCheever’ Cappellesso al quale vanno €8.652 dopo l'accordo con sacobjd e Domenico ‘ddomenico’ Drammis che ritroveremo protagonista anche più avanti nel report. Final table anche per backdoorAK in 5° posizione.

Winter Series #100 - DeepStack €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1703

Montepremi Totale: €76.635,00

1- JhonCheever

2- sacobjd

3- ddomenico

4- redboss500

5- backdoorAK

6- Look4Happiness

7- VTBCM

8- mathjunk

9- Maravilla011

L'evento #101, il Classic 10, attira 9.647 iscritti e un prizepool da €86.823. E' CapoDeiCani a mettere tutti in fila e ad incassare €4.775 + €2.384 battendo Giuseppe 'peppruocc' Ruocco che si mette in evidenza anche in un Field così vasto.

Winter Series #101 - Classic 10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 6947

Montepremi Totale: €86.823,00

1- CapoDeiCani

2- peppruocc

3- fraalbano_3

4- gonzales1602

5- mariosusi

6- nico1987PRO

7- MARIETTOZE

8- lucgus95

9- Viso D'an610

All'evento #102 partecipano in 1.469 giocatori che portato il prizepool a €132.210. La vittoria va ad omahaniako88 che porta a casa un totale di 18.278 euro. Il runner up è mizrachi1981 al quale vanno 9.859 euro mentre a phalanx96 al 3° posto ne vanno 7.046 euro. Da segnalare il 4° posto di Eugenio "Eugol93" Sanchioni, miglior torneista 2020 in Italia (leggi qui). Tavolo finale per Gasparotto10 che chiude in 7° posizione rifacendosi in parte della delusione al UltraDeep dove iniziava da chipleader, ma senza raggiungere il tavolo finale.

Winter Series #102 - Progressive KO €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1469

Montepremi Totale: €132.210,00

1- omahaniako88

2- mizrachi1981

3- phalanx96

4- Eugol93

5- struzzo91

6- pina2452

7- Gasparotto10

8- Beppe Pinna

9- pupazzina

All'evento #103, il Bubble Rush, partecipano in 1.031 per un prizepool da €46.395. La vittoria e la prima moneta da €7.199 se le aggiudica pr693 che ha la meglio sul regular cate5252 all'head up finale.

Winter Series #103 - Bubble Rush €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1031

Montepremi Totale: €46.395,00

1- pr693

2- cate5252

3- nellino0103

4- cuper56

5- dores68

6- ELVISn.1

7- folliabartko

8- stachitarra

9- davide399

All'evento #104 ritroviamo Domenico ‘ddomenico’ Drammis che dopo il 3° posto all'evento #100, vince lo ZOOM Turbo mettendo in fila un Field da 1.277 giocatori e incassando €2.924 + €1.489 di taglie. Segnaliamo la rarità del garantito non superato questa volta.

Winter Series #104 - ZOOM Turbo €40.000

Buy-in: €30

Entries: 1277

Montepremi Totale: €40.000,00

1- ddomenico

2- sapy000

3- darkside798

4- AleBbenz

5- Look4Happiness

6- great98

7- achiuviddu

8- edajeeeeee90

9- mehur

L'ultimo evento a iniziare in ordine cronologico è il The Hyper Winter, evento #105, vinto da RaydenArtist che porta a casa €3.996 dopo un deal con Clemenz85 e FONTA1985. In 6° posizione riconosciamo anche Viptotore.

Winter Series #105 - The Hyper Winter €30.000

Buy-in: €25

Entries: 1467

Montepremi Totale: €32.274,00

1- RaydenArtist

2- Clemenz85

3- FONTA1985

4- worzngap

5- mart960

6- Viptotore

7- SpeedOne1

8- piripiddu

9- ilbadile0543

Come al solito chiudiamo col Need For Speed che ha attirato ai tavoli 155 giocatori e la vittoria è andata a Biri07501, regular che abbiamo ritrovato dietro ad Eugol nella classifica di rendimento mtt nel 2020. In 2° posizione c'è un altro nickname noto: Excels1oR. I due fanno un deal e incassano circa 2.500 euro a testa.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 155

Montepremi Totale: €13.950,00

1- Biri07501

2- Excels1oR

3- CNB93

4- sciuock

5- boboooo_91

6- johannesegart

7- delfo182

8- ilmessia84

9- T-palleggio