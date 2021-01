Vediamo i risultati dei tornei di poker mtt online nei principali circuiti italiani, come Lottomatica che aveva il ricco Snowman JET vinto da alir06 che porta a casa quasi 15K, così come Yaya10 che trionfa all'Explosive Sunday di iPoker.

Iniziamo dal Explosive Sunday di iPoker che arriva a contare un totale di 855 giocatori (100 in più da ieri visto che al EXPL le registrazioni rimangono aperte fino al day2) per un prizepool da €76.950. La vittoria va a Yaya10 che incassa una ricca prima moneta da €14.775 battendo looking4shot che si fa bastare €9.157. Sul podio anche TommyGrace mentre si segnala il regular 17alesiena17 in 4° posizione.

Explosive Sunday €75.000

Buy-in: €100

Entries: 855

Montepremi Totale: €76.950

1- Yaya10

2- looking4shot

3- TommyGrace

4- 17alesiena17

5- Parby86

6- cifalino911

7- WEPauli

8- bepatience

9- RaieYourBluff

Si è completato anche il Sunday KING Progressive KO delle Red Series di People's Poker e la vittoria da €5.675 + €5.379 di taglie, va a Mirco9898 che ha la meglio su BrookeAB all'heads up finale.

Sunday KING Progressive KO €50.000

Buy-in: €100

Entries: 659

Montepremi Totale: €59.310,00

1- Mirco9898

2- BrookeAB

3- thedoctor4444

4- Ndundiiiii7

5- VITAS78

6- tod124

7- 1GIOVACUCCA

8- sup3r_cooool

9- 19vasile77

Si doveva completare anche lo Snowman JET di Lottomatica che riprendeva con 242 player left e la bolla ancora da scoppiare. La vittoria da 14.390 euro va a alir06 che batte giuseppemarrone all'heads up finale.

Snowman JET €100.000

Buy-in: €125

Entries: 948

Totale: €109.020,00

1- alir06

2- giuseppemarrone

3- Koreana98

4- danniollo

5- ronin17

6- IMuCkTheNut

7- Neverscared

8- regista

9- FABRIZIO716

Due parole anche sul Big Daily special del lunedì su 888poker con garantito da 15K, superato grazie a 110 giocatori iscritti. La vittoria da €3.670, va a Freddo231926 che si mette alle spalle il runner up Mikyforte92 al quale vanno €2.669. Ancora final table per anonimus996 che spesso ritroviamo nei report di 888.

Big Daily Special €15.000

Buy-in: €109

Entries: 110

Totale: €15.700,00

1- Freddo231926

2- Mikyforte92

3- Kinder.Poker

4- IMP4VIDUSSSSS

5- selmen

6- EXPLOIT.2.1

7- anonimus996

8- 19ONETIME84

9- SeRaisiVasco