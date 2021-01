Uno dei tornei più ricchi online si è giocato su GGPoker, parliamo del Main Event delle WSOPC che garantiva 10 milioni di prizepool e una prima moneta da 1.2 milioni. Ci ha creduto l'azzurro Nicola "JuStOnETiMe_" Angelini che chiude in 12° posizione eliminato da Joseph Cheong.

Il Main Event WSOPC di GGPoker è stato un evento da 1.700 di buy-in che ha attirato quasi 6.400 giocatori ai tavoli virtuali. Del resto il garantito da 10 milioni faceva gola a tanti, con una prima moneta da 1.2 milioni di dollari.

Ci ha provato anche un italiano, Nicola "JuStOnETiMe_" Angelini, che a 20 players left aveva preso anche la guida del torneo, ma poi è incappato in due mani sfortunate contro uno dei torneisti più forti al mondo, Joseph Cheong che riprenderà dal 3° posto nel chipcount il final table che si giocherà sabato prossimo. Al comando chiude il lituano Paulis Plausinaitis seguito da Artem "Amsterq" Prostak.

1 Paulis Plausinaitis Lithuania 76,004,224 95

2 Artem "Amsterq" Prostak Belarus 54,179,291 68

3 Joseph Cheong United States 50,700,582 63

4 likeboy China 47,269,129 59

5 Alexandru Papazian Romania 25,140,091 31

6 turkey1 China 21,939,160 27

7 BetAddict Israel 20,263,058 25

8 Joni Jouhkimainen Finland 13,814,882 17

9 DaiMing141319 China 8,992,305 11

Angelini, che alla fine ha incassato quasi 43,000 dollari, si è sfogato sui social tra l'amarezza di non aver centrato il final table, e la certezza di aver comunque fatto una grande impresa su uno dei Field più tosti di sempre, sia come numeri che come qualità. Ecco le sue parole:

Non so nemmeno da dove iniziare ....

MAIN EVENT SU GGPOKER 1700 buy in 10M grt 1.2M al primo !!!!!!!

6396 iscritti tra normali e re entry chiudo in 12esimo posiziona per circa 43k dopo essere stato 1/20 sognando il tavolo finale che si sarebbe giocato sabato prox ....

Cosa mi resta da dire ,forse nnt ... nn ho nessun rimpianto ho giocato il miglior poker di sempre !!curando ogni singolo spot sbagliando quasi nnt (sono molto autocritico) fino che la sorte a deciso di premiare JOSEPH CHEONG con le due mani che vedete qui sotto!!

Per chi mi conosce bene sa quanto tempo dedico a questo gioco ogni giorno da ormai nn so quanto anni tanti anzi tantissimi e quante notti a guardare il soffitto e parlare con i muri nel vero senso della parola o addirittura a parlare con il vento tu ne sai qualcosa Marco Di Persio e con questo ennesimo risultato posso dire di aver SUBITO UNA DELUSIONE IMMENSA LA PIÙ’ GRANDE perché quando sei lì e sei 1/20 almeno vuoi fare tavolo finale ALMENO! Poi il resto viene da solo...

Però posso dire una altra cosa certa che questo torneo mi ha dato la CONSAPEVOLEZZA di potermela giocare ai max livelli con tutti e che nn so come e nn so tra quanto ma presto ARRIVERÀ!



Abbiamo contattato Angelini con la promessa di un intervista in cui ci racconterà le proprie emozioni e come è andato il torneo, quindi stay tuned.....