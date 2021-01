Jonh Bred vince il torneo più ricco del martedì sera di Winter Series. In luce anche Jackson 'DJackMpkr' Genovesi che fa 2° all'evento #111 mentre al Need For Speed vince ancora una volta Alessandro “alesiena17” Siena.

Continuiamo a parlare delle Winter Series e iniziamo dall'evento #106 dove a sbaragliare la concorrenza di 2.765 iscritti è stato pepevone85 al quale vanno 7.885 euro totali mentre il runner up è Mappone85 che porta a casa 5.008 euro. Sul podio anche disgonnesso per 2.746 euro.

Winter Series #106 - DeepStack €40.000

Buy-in: €30

Entries: 2765

Montepremi Totale: €74.655,00

1- pepevone85

2- Mappone85

3- disgonnesso

4- hollys80

5- Whit3M4mb4

6- rafanadal86

7- LUINAR

8- gabridom

9- TheMajor11

All'evento #107, il Classic 10, abbiamo altri 7.236 iscritti che hanno contribuito a formare un montepremi da €65.124. La vittoria vale €8.789 e va a sebyre che batte Nikol “barabbic” Babic all'head up finale. Completa il podio trekking83.

Winter Series #107 - Classic 10 €30.000

Buy-in: €10

Entries: 7236

Montepremi Totale: €65.124,00

1- sebyre

2- barabbic

3- trekking83

4- cicciooooo845

5- martignao90

6- 8_ACHILLE_8

7- kumas55

8- prodigy1677

9- antoreale

Passiamo all'evento #108, il torneo più ricco della serata, il Progressive KO che richiama 1.049 giocatori ai tavoli virtuali per un prizepool da €94.410. Ricca vittoria per Jonh Bred che tra prima moneta e taglie porta a casa circa 15.310 euro battendo ROOR_17. Buon 3° posto anche per 127.0.0.x. In top-10 ritroviamo anche dugao81.

Winter Series #108 - Progressive KO €75.000

Buy-in: €100

Entries: 1049

Montepremi Totale: €94.410,00

1- Jonh Bred

2- ROOR_17

3- 127.0.0.x

4- domenicociao

5- TwoSpoonsS

6- M1ndFuLL1

7- JoeyBlack77

8- dugao81

9- kash'mir1985

Non supera il garantito da 20K l'evento #109, il Micro Turbo che richiama comunque 4.442 giocatori per un Buy in popolare di €5. Si chiude con un deal a 4, e la vittoria di buldozer68 che è anche il giocatore che incassa il premio più alto dopo l'accordo: €2.079.

Winter Series #109 - Micro Turbo €20.000

Buy-in: €5

Entries: 4442

Montepremi Totale: €20.000,00

1- buldozer68

2- riv3-you

3- no-oolin

4- lukeskywalkerz

5- andsir00

6- Tods97

7- pode91sp

8- Holigans889

9- SPARTY1984

All'evento #110, il Turbo-Deep, partecipano in 521 per un montepremi da €46.890 e 95 ITM. La fetta grossa da 7.895 euro va a massy1069 che batte modica87 all'head up finale. In 5° posizione troviamo il regular S.F.C.D.P.

Winter Series #110 - Turbo-Deep €30.000

Buy-in: €100

Entries: 521

Montepremi Totale: €46.890,00

1- massy1069

2- modica87

3- pingone80

4- OmgUreSpewer

5- S.F.C.D.P

6- simba1173

7- blz2412

8- Dario_Ercole

9- locky1094

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi, sfiora la vittoria al The Hyper Winter, evento #111. Il noto poker pro chiude 2°, dopo essere stato protagonista di un deal col vincitore 280101 e con J.B.DELPIGO.

Winter Series #111 - The Hyper Winter €20.000

Buy-in: €25

Entries: 1337

Montepremi Totale: €29.414,00

1- 280101

2- DJackMpkr

3- J.B.DELPIGO

4- norma's-boy

5- DIVERSI27

6- Avvocatoson92

7- candidopenni

8- nick0983

9- DANU_MAS90

Chiudiamo come sempre col diverte torneo Need for Speed, come al solito pieno zeppo di regular e poker pro, e la vittoria è andata a uno di loro, Alessandro “alesiena17” Siena che questo torneo (e non solo) lo ha già vinto diverse volte. Al torneo hanno partecipato 117 players per un montepremi da €10.530. Al 2° posto troviamo pupazzina e poi Marco "Granbasso" Baglioni a completare il podio davanti a T-palleggio che aveva fatto tavolo finale anche ieri a questo torneo.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 117

Montepremi Totale: €10.530,00

1- alesiena17

2- pupazzina

3- Granbasso

4- T-palleggio

5- CNB93

6- framax56

7- LORDPOKER698

8- James90511

9- pro-fumato87