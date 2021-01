Mercoledì notte d'oro per Luca ‘steva10’ Stevanato che torna protagonista battendo Pasquale ‘sharkgus88’ Gregorio all'evento Bubble Rush delle Winter Series e poi ci prova anche al Need For Speed dove chiude al 5° posto.

Riprendiamo il nostro report quotidiano dall'evento #112 che attira 1.314 iscritti e un montepremi da €59.130. A premio vanno in 239, ma la fetta grossa la porta a casa P4RRIN3LL0 che vince 8.716 euro, battendo FalcoEtrusco e cody76111. Un altro final table (6-Max) per 127.0.0.x.

Winter Series #112 - DeepStack €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1314

Montepremi Totale: €59.130,00

1- P4RRIN3LL0

2- FalcoEtrusco

3- cody76111

4- BigBoss le

5- MircoNovantotto

6- 127.0.0.x

7- MELO74ITALY

8- kalkavezz

9- MBolgia

L'evento #113, il Classic 10, vede 8.389 iscritti con un montepremi da €75.501, per un garantito più che raddoppiato e la vittoria che va a tax100 che tra prima moneta e taglie vince un totale di 5.442 euro. Sul podio anche loca73 e taras_9000.

Winter Series #113 - Classic 10 €30.000

Buy-in: €10

Entries: 8389

Montepremi Totale: €75.501,00

1- tax100

2- loca73

3- taras_9000

4- Mvponfire93

5- tonio197914

6- magicopokerct

7- riv3r-you

8- I_KnockOut_Y

9- karatekid64

Passiamo all'evento #114, il Bubble Rush da 631 iscritti e un montepremi da €56.790. Il finale è di grande livello con Luca ‘steva10’ Stevanato che batte Pasquale ‘sharkgus88’ Gregorio dopo un deal. Ai due vanno rispettivamente 8.533 e 7.592 euro. Non finisce qui perché al final table abbiamo anche Stefano 'mazzaferro88' Mazzaferro al 4° posto, Davide ‘MANTO989’ Mantovani 6° e Jurij ‘Gliaglia80’ Naponiello subito dietro di lui.

Winter Series #114 - Bubble Rush €50.000

Buy-in: €100

Entries: 631

Montepremi Totale: €56.790,00

1- steva10

2- sharkgus88

3- #OmG-Pive#

4- mazzaferro88

5- paolo88MI

6- MANTO989

7- Gliaglia80

8- modica87

9- gallina1206

Altri 1.817 iscritti all'evento #115 vinto da Poppins222 che porta a casa 8.370 euro circa, quasi tutti da taglie (€7.711). Il runner up è Peppons22, completa il podio vallos10.

Winter Series #115 - Ultra KO €40.000

Buy-in: €100

Entries: 631

Montepremi Totale: €56.790,00

1- Poppins222

2- Peppons22

3- vallos10

4- PIERMATTIA

5- MagoVito

6- Quitto_Easy

7- Skaryko

8- leon1986241

9- bart.b88

Sono 522 i giocatori che hanno preso parte all'evento #116 arrivato ad un prizepool da €45.980 con 95 giocatori ITM e la vittoria di natoil4lugli che tra prima moneta e taglie incassa €6.895. Il runner up è LucaCeriale, davanti a matthew793. Da segnalare al final table anche Papuasiano in 5° posizione e I_owned_u_87 in 7° posizione.

Winter Series #116 - Deep Turbo €30.000

Buy-in: €100

Entries: 522

Montepremi Totale: €45.980,00

1- natoil4lugli

2- LucaCeriale

3- matthew793

4- Enzo Ghinazz

5- Papuasiano

6- pieroaldo

7- I_owned_u_87

8- Peraz77

9- Ale.KJ24

L'ultimo torneo Winter Series della serata è l'evento #117 vinto da Frapazzo7 che mette in fila un Field di 1.246 iscritti che però non superano il garantito di 30K. Per il vincitore c'è comunque una prima moneta da €4.448, mentre al runner up Swidam vanno €3.170. 8° posto per Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi.

Winter Series #117 - The Hyper Winter €30.000

Buy-in: €25

Entries: 1246

Montepremi Totale: €30.000,00

1- Frapazzo7

2- Swidam

3- TheMajor11

4- ginello798

5- bomberone837

6- SINTETIQUE

7- goldengobl90

8- Gaza Sparta9

9- PakoBarba

Come sempre chiudiamo col Need For Speed che però vede solo 107 iscritti e il garantito da 10K non viene superato. La vittoria va a davelost87 che incassa €2,311 dopo aver battuto song o re che si accontenta di €1.711. Sul podio anche JohnCheever al quale vanno €1.266. Dopo la vittoria al Bubble Rush, Luca ‘steva10’ Stevanato ci prova anche al Need For Speed dove si arrende al 5° posto, subito davanti a Andrea “thecogo” Cogo.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 107

Montepremi Totale: €10.000,00

1- davelost87

2- song o re

3- JohnCheever

4- Sunpoker10

5- steva10

6- thecogo

7- AndreaCigna

8- Gencone7

9- SOSimo007