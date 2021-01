Nella notte di tornei mtt di poker online su PokerStars sono continuate le Winter Series. Belle vittorie per Giampaolo ‘GIAMP7608’ Puglia, Winnerrstakk, Mauro “MauroTranky” Tranchedone, sigarotto, Coma4811 e anche JD.89K che vince il Need For Speed.

Andiamo avanti con i risultati delle Winter Series e riprendiamo dall'evento #118, il DeepStack da 1.943 iscritti e un montepremi da €87.435. Si chiude con un deal a tre e la vittoria va a Giampaolo ‘GIAMP7608’ Puglia che tra prima moneta e taglie incassa 8.225 euro totali. Fanno parte dell'accordo anche mere91_call e QantuAlese9.

Winter Series #118 - DeepStack €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1943

Montepremi Totale: €87.435,00

1- GIAMP7608

2- mere91_call

3- QantuAlese9

4- pokermania1234

5- AleSpawnZeD

6- Ste4L7H

7- SOSimo007

8- BananaJ0321

9- spartaxu

Folla di 7.914 iscritti e montepremi da €71.226 all'evento #119, il Classic 10, che si conclude con un mega deal che coinvolge 6 giocatori, praticamente tutto il final table visto che è un torneo 6-max. La vittoria va a Winnerrstakk ma è origin86 ad incassare più di tutti (5.780 euro). Tra i protagonisti dell'accordo anche PokerManzo92.

Winter Series #119 - Classic 10 €30.000

Buy-in: €10

Entries: 7914

Montepremi Totale: €71.226,00

1- Winnerrstakk

2- lupus56

3- billystrunz

4- origin86

5- PokerManzo92

6- u_PruPPu

7- clark-kal

8- sgrillex

9- pasquagio76

L'evento #120 è il più interessante e ricco della serata. Il Thursday Bigger raccoglie 616 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250 generando un montepremi da €138.600. Si è giocato solo il day1, e il torneo si chiuderà questa sera con 53 players left (111 a premio, quindi bolla già scoppiata). In palio una prima moneta regolare da 9.950 euro circa e al comando del chipcount c'è El_Karpintero, davanti a modica87, Eka2811, carmen.n87 e MattyOnAir. P4nz3tt92 e Planetwin563 sono più indietro ma hanno già incassato più di 1.000 euro a testa di taglie. A ridosso della top-10 anche Luca ‘steva10’ Stevanato, già protagonista ieri.

Winter Series #120 - Thursday Bigger €100.000

Buy-in: €250

Entries: 616

Montepremi Totale: €138.600,00

TOP CHIPCOUNT

1- El_Karpintero 1.688K

2- modica87 1.682K

3- Eka2811 1.664K

4- carmen.n87 1.378K

5- MattyOnAir 1.364K

6- P4nz3tt92 1.323K

7- Planetwin563 1.266K

8- ladyoscar18 1.181K

9- RICCADONE30 1.121K

All'evento #121, il Win The Button, vince Mauro “MauroTranky” Tranchedone che incassa €5.218 battendo godeau1978, runner up per €3.661. Altro final table per Excels1oR.

Winter Series #121 - Win The Button €30.000

Buy-in: €30

Entries: 1311

Montepremi Totale: €35.397,00

1- MauroTranky

2- godeau1978

3- falcao12273

4- cileno00

5- SonnyNT

6- MiNiPoNi1

7- goldengobl90

8- gianburraska

9- Excels1oR

Passiamo all'evento #122, il Turbo Deep che attira 593 iscritti per un montepremi da €53.370. Deal finale tra sigarotto e Marco ‘Peraz77’ Perra che vincono rispettivamente 8.213 e 7.213 euro. Sul podio anche Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo davanti ad un altro regular, eheheh88. Tavolo finale anche per JD.89K che ritroveremo anche nel finale.ì di report.

Winter Series #122 - Turbo Deep €50.000

Buy-in: €100

Entries: 593

Montepremi Totale: €53.370,00

1- sigarotto

2- Peraz77

3- SpeedOne1

4- eheheh88

5- Eazyplayer8

6- JD.89K

7- Alemister24

8- El_pampasito

9- unknown993

All'evento #124 abbiamo 1.617 iscritti per un prizepool da €35.574, quindi ieri tutti i tornei Winter Series hanno superato il garantito. La vittoria va a Coma4811 che incassa un totale di €4.072. Il runner up è Angler-Teo, con horus_81_11 che completa il podio. Spunta anche D.Minieri in 4° posizione.

Winter Series #123 - The Hype Winter €30.000

Buy-in: €25

Entries: 1617

Montepremi Totale: €35.574,00

1- Coma4811

2- Angler-Teo

3- horus_81_11

4- D.Minieri

5- Enne98

6- Dono1986

7- tuks787

8- mixjack_sog

9- ilriccu

Come sempre chiudiamo col Need For Speed vinto dal regular JD.89K che ha incassato €2.399 battendo 10R.BaggioFL all'head up finale. Sul podio anche ilmessia84. Immancabile anche pro-fumato87 al 5° posto e c'è anche scellone9477 in 9° posizione tra i 122 giocatori che hanno preso parte al torneo notturno di PS che è arrivato a €10.980 di prizepool. Segnaliamo anche SOSimo007 al 8° posto, dopo il 7° posto al Deep Stack di inizio serata.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 122

Montepremi Totale: €10.980,00

1- JD.89K

2- 10R.BaggioFL

3- ilmessia84

4- nome1221

5- pro-fumato87

6- Gioemil71

7- dark side798

8- SoSimo007

9- scellone9477