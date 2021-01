Ultima domenica di Winter Series su PokerStars. Andiamo a vedere tutti i risultati di un weekend dominato dai regular con le vittorie di Matteo ‘sgrillex’ Sarais, Mario ‘kheldar2010’ Bucca, Fausto “ZZEEUUSS67” Oioli e Giuseppe ‘TheL0oser’ Di Stasio, ma ci sono da terminare anche i 3 tornei più ricchi con i day2 del lunedì.

RISULTATI VENERDI 15 GENNAIO 2021

Vediamo i risultati del fine settimana iniziando come sempre con una veloce panoramica dal venerdì visto che ci eravamo lasciati con l'evento #120 delle Winter Series, il Thursday Bigger, ancora da concludere. Al day2 ripartivano in 56 player left e la vittoria va ad un nick name noto: Matteo ‘sgrillex’ Sarais che incassa un totale di 19.740 euro circa e si lascia alle spalle il runner up 1992Michele1992 al quale vanno 14.800 euro circa. Completa il podio Eka2811 mentre il chipleader del day1, El_Karpintero, chiude in 5° posizione.

Winter Series #120 - Thursday Bigger €100.000

Buy-in: €250

Entries: 616

Montepremi Totale: €138.600,00

1- sgrillex

2- 1992Michele1992

3- Eka2811

4- the2012

5- El_Karpintero

6- 87enzobiond87

7- J.THEDOOR93

8- MarioPStars

9- Swidam

Venerdì si è giocato anche l'evento #121, il DeepStack da 1.774 iscritti e un montepremi da €79.830. Anche qui bella vittoria di Mario ‘kheldar2010’ Bucca che va a nanna con 10.785 euro totali, battendo un altro regular, Luca ‘CNB93’ Tortora.

All'evento #126, il Big Ante, vince KiroiSenko che mette in fila un Field di 621 e che incassa 9.217 euro, per un giocatore che già una settimana fa vinceva il Thursday Bigger. Il runner up è Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo, davanti a FPokerKK.

All'evento #127 abbiamo 1.409 iscritti e un prizepool da €63.405. Qui a vincere è AlexMatei20 che porta a casa 7.900 complessivi circa mentre al 2° posto c'è pupazzina.

Bulgaro88 sfiora il successo all'evento #128 da 1.500 iscritti e un prizepool da €40.500, ma la vittoria va a ubeube che incassa €5.864. Il venerdì è stato chiuso dall'evento #129 che attira 1.467 giocatori per un prizepool da €32.274. La vittoria va a caliscellino.

RISULTATI SABATO 16 GENNAIO 2021

Il sabato di Winter Series inizia con l'evento #130, il DeepStack che richiama 1.994 giocatori per un prizepool di €53.838. La vittoria va a francebrg che incassa €7.653 battendo paover68 all'head up finale. Completa il podio marcovolponi.

Grande folla all'evento #131 dal Buy in popolare di €5 con 9.592 iscritti che creano un prizepool da €43.164. La vittoria va a vinteo66 che porta a casa quasi €5.700. Al 2° posto lucio.it e sul podio c'è anche Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che non fa prigionieri nemmeno nei tornei dai buy-in più popolari.

All'evento #132, il Win the Button, colpaccio per Fausto “ZZEEUUSS67” Oioli che ha superato un Field da 634 players incassando la fetta grossa del montepremi di €57.060, ovvero €9.410, dopo aver battuto BATISTUTA253 all'head up finale. Al final table c'è anche AA-GIANLU-AA.

Winter Series #132 - Win the Button €40.000

Buy-in: €100

Entries: 634

Montepremi Totale: €57.060,00

1- ZZEEUUSS67

2- BATISTUTA253

3- tigrotto6619

4- Calypso_Boys199

5- AA-GIANLU-AA

6- 1907Atalanta

7- RenatoINT

8- MattDivin

9- Bestshowcz

L'evento #133 incorona Vogliounbrivido come re del PL Omaha. Il vincitore ha la meglio su un Field da 208 giocatori che ha quasi raddoppiato il garantito del torneo della variante più popolare dopo il Texas Hold'em. Il runner up è STARdeire.

Evento #134 con 1.250 iscritti per un prizepool da €56.250. La fetta grossa da €8.300 circa tra prima moneta e taglie va a georgeos76 che ha superato UnwelcomE5 all'head up finale. Final table anche per Domenico "Domenico" Drammis al 7° posto.

Altri 1.313 iscritti all'evento #135 che finisce con un deal a due tra arikame che vince €3.867, e Face_me_ace per €3.476.

RISULTATI DOMENICA 15 GENNAIO 2021

Siamo arrivati alla domenica, l'ultima di Winter Series, aperta dall'evento #136, l'Early Deep che attira 1.907 giocatori per un prizepool da €51.489. La vittoria vale €7.365 e va a xmodax che batte thetrueank.

Si è giocato il day1 dell'evento #137, il Giga Stack che ha attirato la bellezza di 3.650 players per un montepremi da €164.250 (656 andranno ITM), e ci sarà una prima moneta da 9.506 euro. Al termine del day1 abbiamo 236 left e c'è crive87 al comando del chipcount, ma occhio anche a Francesco "ilmessia84" Favia che ha insultato virtualmente 8.8 milioni di chips valide per il 4° posto.

Winter Series #137 - Giga Stack €75.000

Buy-in: €50

Entries: 3650

Montepremi Totale: €164.250,00

TOP CHIPCOUNT

1- crive87 11.638K

2- Tommy_<3_Grace 9.472K

3- C4PIT4NO 9.280K

4- ilmessia84 8.888K

5- prosit 8.844K

6- marco030384 8.137K

7- mazzaclaudio66 8.016K

8- night83mare 7.465K

9- Look4Happiness 6.904K

All'evento #138, il Classic 10 abbiamo 9.464 iscritti e un montepremi da €85.176. Su questo ampio Field ha la meglio Giuseppe ‘TheL0oser’ Di Stasio che tra prima moneta e taglie incassa 7.161 euro complessivi, battendo il runner-up BigBoss le.

Anche l'evento #139, il Winter Last Chance, ha giocato il day1 e si concluderà lunedì sera. 2.046 iscritti hanno prodotto un montepremi da €184.140. La bolla è già scoppiata visto che sono 217 i player left che si ritroveranno questa sera con al comando del chipcount un nome noto: Livio ‘MasterPapiJr’ Canal. In top-10 anche Bestshowcz che già al sabato aveva chiuso al final table del Win the Button. Bene anche Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia 9° che giovedì vinceva il Deep Stack (leggi qui).

Winter Series #139 - Winter Last Chance €150.000

Buy-in: €100

Entries: 2046

Montepremi Totale: €184.140,00

TOP CHIPCOUNT

1- MasterPapiJr 1.782K

2- 3cuorie1capanna 1.471K

3- Villasso 1.334K

4- STRAVROS9 1.285K

5- carogna1973 1.224K

6- Montal92 1.220K

7- Bestshowcz 1.217K

8- csivico 1.186K

9- GIAMP7608

All'evento #140 abbiamo 1.794 iscritti che hanno pagato €20 di buy-in per €32.292. Vittoria per TomDillly che incassa ®4.620 davanti a AleSpawnZeD. Podio anche per MAGIpoker87.

Si deve concludere anche l'evento #141, l'HIGH ROLLER KO che ha visto 514 giocatori ai tavoli per un prizepool di €115.650. Al comando del chipcount c'è mask197, tallonato da Eugenio ‘Eugol93’ Sanchioni, unici sopra al milione in chips.

Winter Series #141 - HIGH ROLLER KO €75.000

Buy-in: €250

Entries: 514

Montepremi Totale: €115.650,00

TOP CHIPCOUNT

1- mask197 1.180K

2- Eugol93 1.040K

3- pupazzina 784K

4- pina2452 652K

5- alexTnC95 636K

6- davide399 583K

7- Look4Happiness 528K

8- Taiadela 482K

9- AlexMatei20 478K

L'ultimo evento Winter Series che prendiamo in analisi è l'evento #142 da 932 iscritti e prizepool da €41.535. La vittoria va a GeNNaRuleZ al quale vanno €6.493, davanti a Freogan e al regular Kelevra0000. Ai margini del final table (evento 6 Max) abbiamo anche Fabio1Buono in 7° posizione e Andreacigna 9°.