Siamo giunti alla fine delle Winter Series con gli ultimi 3 tornei che si dovevano completare con i day2. Trionfano Senzachiagnr, Leonardo ‘IwasLeuz87’ Parmiggiani e 07AleGri93.

Riprendiamo dai day2 dei tornei iniziati domenica ma conclusi lunedì notte, e partiamo dall'evento #137, il GigaStack che riprendeva con 236 player left. Alla fine la vittoria va a Senzachiagnr che incassa 13.304 euro, battendo x-muccio-x al quale vanno un totale di 11.437 euro. Sul podio anche crive87 che aveva chiuso al comando del chipcount a fine day1.

Winter Series #137 - Giga Stack €75.000

Buy-in: €50

Entries: 3650

Montepremi Totale: €164.250,00

1- Senzachiagnr

2- x-muccio-x

3- crive87

4- SMERALDA06

5- frakkalagan

6- aleqsutzu

7- Iglsa

8- lidodisavio

9- Garruk86

Si doveva completare anche l'evento #139, il Winter Last Chance che si è concluso con un deal tra 07AleGri93 e dark side798. Al primo vanno €24.213 mentre al 2° €20.286. Anche qui il chipleader del day1, MasterPapiJr, chiude al 3° posto.

Winter Series #139 - Winter Last Chance €150.000

Buy-in: €100

Entries: 2046

Montepremi Totale: €184.140,00

1- 07AleGri93

2- dark side798

3- MasterPapiJr

4- tuddapt

5- vleroy83

6- ilgruppotnt

7- bullbean69

8- tinoebasta

9- ladyoscar18

Chiudiamo con l'evento #141, lo spettacolare HIGH ROLLER KO che si conclude con un deal a 2 tra Leonardo ‘IwasLeuz87’ Parmiggiani e Giuliano ‘giuli90’ Bendinelli che incassano rispettivamente 17.425 e 12.040 euro. Raggiunge la top-10 anche Eugenio "Eugol93" Sanchioni che però si arrende subito al 9° posto.

Winter Series #141 - HIGH ROLLER KO €75.000

Buy-in: €250

Entries: 514

Montepremi Totale: €115.650,00

1- IwasLeuz87

2- giuli90

3- MiRaCoLo820

4- ALINCIU93

5- pupazzi

6- frecius

7- pina2452

8- AUMNAMASH

9- Eugol93

Finite le Winter Series vediamo anche i tornei standard che tornano nella programmazione di PS, ad iniziare dal Afternoon on Stars vinto da quasevieste che mette in fila un Field di 334 giocatori e incassa €2.648 di prima moneta. Final tale anche per ManInBlackk in 4° posizione al torneo pomeridiano che ha superato il garantito di 10K arrivando a superare i 15K.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 334

Montepremi Totale: €15.030,00

1- quasevieste

2- Giggggi55

3- frabj

4- ManInBlackk

5- Zibbibboshock98

6- jmelmot

7- masienko

8- lukettostars

9- carlo_d93

Il torneo principale è come al solito il Night on Stars che attira 703 giocatori ai tavoli virtuali per un prizepool da €63.270. Si chiude cn un mega deal a 5, con tutti i giocatori che prendono esattamente €6.393 e la vittoria va a weleven11. Fanno parte dell'accordo anche The-DwOonk, mask197, SailorWave e Cifalino91.

Night on Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 701

Montepremi Totale: €63.270,00

1- weleven11

2- The-DwOonk

3- mask197

4- SailorWave

5- Cifalino91

6- docry7977

7- marittiel92

8- Jaleoseis

9- Quitto_Easy

Chiudiamo con l'immancabile Need For Speed dove troviamo 197 iscritti e un prize pool di €17.730. La vittoria va a WINCENT46 che incassa €2.690 battendo Poppins222 che la settimana scorsa portata a casa più di 8K con la vittoria all'evento #115 delle Winter Series (leggi qui). Completa il podio Emanuele “barramp9k8” Monari, ma va segnalato anche il 4° posto di KiroiSenko, un altro che ha iniziato il 2021 con una bella vittoria alle Winter Series, in questo caso del valore di €16.474 all'evento #77, il Thursday Bigger (leggi qui). Tavolo finale anche per i regular peppruocc, ThE_LeGgEnD_X e nuovamente ManInBlackk.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 197

Montepremi Totale: €17.730,00

1- WINCENT46

2- Poppins222

3- barramp9k8

4- KiroiSenko

5- animatek89

6- peppruocc

7- ThE_LeGgEnD_X

8- BigBoss le

9- ManInBlackk