Terminati gli eventi Winter Series, su PokerStars torna la programmazione tradizionale che ha visto vincere bares95, maxholdem323 e ancora una volta Alberto “Everbrun1” Cigliano.

Iniziamo in ordine cronologico, più che di importanza, con l'Afternoon on Stars che richiama 312 giocatori per un prizepool da €14.040. La vittoria va a bares95 che porta a casa €2.523 battendo il runner up Zed4Feed al quale vanno €1.855. Sul podio anche Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani che porta a casa €1.346.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 312

Montepremi Totale: €14.040,00

1- bares95

2- Zed4Feed

3- AA-GIANLU-AA

4- Rotten2222

5- SNUCCI_8

6- ImDoNuTs95

7- ILPAPA591

8- OmgUreSpewer

9- redibastone

Il torneo più ricco della giornata è il Night on Stars che attira 429 giocatori per un monterei da €38.610. La prima moneta vale €6.951 e finisce nelle tasche di maxholdem323 che batte LAFAL10 al quale vanno €5.095. Sul podio anche mauri_mgm, terzo per €3.735.

Night on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 429

Montepremi Totale: €38.610,00

1- maxholdem323

2- LAFAL10

3- mauri_mgm

4- 87enzobiond87

5- PR0PRI0LUI

6- cr7fanatic

7- ROOR_17

8- suond89

9- Suckkkkk

Al Need For Speed Alberto “Everbrun1” Cigliano mette in fila un Field di 157 iscritti per un prizepool da €14.130, portando a casa una prima moneta da €2.855 dopo aver battuto andreab05 all'heads up finale. Everbrun1 domenica si era messo in mostra anche su PartyPoker andando a scippare il primo The Master in versione PKO (leggi qui). Anche KiroiSenko continua il suo momento d'oro centrando un altro final table.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 157

Montepremi Totale: €14.130,00

1- Everbrun1

2- andreab05

3- giopennix

4- cucciolotto13

5- arriccio

6- KiroiSenko

7- tigrotto6619

8- ty4allmoney

9- SUPEREGI75