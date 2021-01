Ancora Dario Sammartino in azione nei tornei di poker online più ricchi e blasonati al mondo. Questa volta tocca al $10.300 Super Millions di GGPoker dove partiva al comando final table anche se la prima moneta da $454.907 va a Pascal Hartmann.

Grande spettacolo al $10.300 Super Millions sul network dot.com di GGPoker e Natural8, dove hanno partecipato in 225 giocatori per un prizepool da 2.250.000 dollari, con una ricca prima moneta da $454.907.

Tra i 9 player left del tavolo finale c'era anche il nostro Dario Sammartino, e non certo come comprimario, ma come chipleader con le sue 4.377.484 chips, ben avanti al 2° in classifica, l'argentino Ramiro “OnTheFlow” Petrone.

Anche le quote favorivano l'italiano @4 e su Sammartino sono stati scommessi gli importi maggiori. Sammartino aveva già raggiunto 3 volte il final table di questo torneo, ma senza mai vincerlo.

Alla fine però l'azzurro ha chiuso in 5° posizione per $160,834 mentre la vittoria è andata a Pascal Hartmann che ha battuto Plutto The Doggo all'heads up finale. Questo è il torneo dove ad inizio mese anche un altro italiano, Enrico Camosci, aveva sfiorato il colpaccio con un 4° posto finale (leggi qui).

Vediamo tutta l'azione del final table, con la rimonta di Hartmann che iniziava come penultimo nel chipcount.

1. Pascal Hartmann – $454,908

2. ‘Plutto The Doggo’ – $350,782

3. ‘OnTheFlow’ – $270,490

4. ‘RRomashka’ – $208,576

5. Dario Sammartino – $160,834

6. Isaac Baron – $124,020

7. Kyle Menard – $95,633

8. Ami Barer – $73,743

9. Aliaksei Boika – $56,864