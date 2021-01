Il protagonista del mercoledì di tornei di poker online mtt vede il regular Gasparotto10 come protagonista visto che prima ha fatto 4° al Night on Stars vinto da cafezena88, poi ha battuto Luca "steva10" Stevanato al Need For Speed. Nel pomeriggio Gianluigi “speach_90” Ortu trionfa al Afternoon on Stars.

Iniziamo il nostro report quotidiano dal Afternoon On Stars che richiama 332 giocatori ai tavoli virtuali di PokerStars per un prizepool da €14.940. La vittoria da €2.633 va a Gianluigi “speach_90” Ortu che ha superato kanakkia86 all'heads up finale, al quale vanno €1.934. Completa il podio SIR DAVIDE per €1.421.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 332

Montepremi Totale: €14.940,00

1- speach_90

2- kanakkia86

3- SIR DAVIDE

4- St3ffolo

5- CL321

6- seigiaa90

7- pamente77

8- DARKODEVIL1975

9- fire_stell

Come sempre i riflettori sono puntati alla sera col Night On Stars da 347 entries per €31.320 di montepremi. E' cafezena88 a mettere tutti in fila vincendo €5.022, lo stesso importo che va al runner up S1mba98 dopo il deal. Sul podio anche dark side798 al quale vanno €3.114. In 4° posizione si segnala il regular Gasparotto10 che questo torneo lo ha già vinto in passato.

Night on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 347

Montepremi Totale: €31.320,00

1- cafezena88

2- S1mba98

3- dark side798

4- Gasparotto10

5- FRAutc1969

6- pr693

7- KriErik24

8- 3lpistol3ro

9- Leon123205

Gasparotto10 è senza dubbio il protagonista della serata visto che va a vincere anche il Need For Speed, battendo Luca "steva10" Stevanato all'heads up finale, e incassando altri €2.575. Sul podio c'è anche nimanofredda.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 131

Montepremi Totale: €11.790,00

1- Gasparotto10

2- steva10

3- nimanofredda

4- roki7462

5- Sbilotros09

6- MikyForte92

7- Paoloroncaglia2

8- valcolacanecane

9- Gufo_Reale80