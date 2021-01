Vittorie importanti già dal pomeriggio di giovedì su PokerStars con Nikol “barabbic” Babic che vince l'Afternoon on Stars, ma anche nella notte con Andrea “thecogo” Cogo che vince nuovamente il Need For Speed. Il ricco Night On Stars PKO del giovedì va a Cicciottolona.

Iniziamo dal Afternoon on Stars che questa volta è stato vinto da un nome noto, Nikol “barabbic” Babic che ha messo in fila un Field da 291 giocatori per un prizepool da €13.095. Per barabbic ci sono €2.354 di premio. Il runner up è mauro.ca al quale vanno €1.731.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 291

Montepremi Totale: €13.095,00

1- barabbic

2- mauro.ca

3- 23rullo

4- ct7litio

5- vincent643

6- chirurgoHAZE

7- donaz24

8- mking279

9- muluka91

Al ricco Night On Stars in formato PKO del giovedì abbiamo 417 iscritti che hanno prodotto un garantito da €93.825. Tra gli 80 giocatori a premio, ad esultare è Cicciottolona che incassa €6.616 di prima moneta più €5.302 di taglie. Il runner up è mascaracol, completa il podio MiRaCoLo820.

Night on Stars €75.000

Buy-in: €100

Entries: 417

Montepremi Totale: €93.825,00

1- Cicciottolona

2- mascaracol

3- MiRaCoLo820

4- Stagliano'89

5- VentoDallEst

6- borderline3

7- Tippynuts

8- sodio1979

9- CNB93

Chiudiamo col Need For Speed che ha attirato 155 iscritti per un prizepool da €13.950. La vittoria va ad Andrea “thecogo” Cogo che incassa €2.818. Cogo ha già vinto diverse volte questo evento, per esempio alla vigilia si era regalato un bel Natale col successo (leggi qui). Il runner up loretop12 incassa €2.124 e sul podio abbiamo anche mauri_mgm per €1.601. In 4° posizione ritroviamo il regular eheheh88.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 155

Montepremi Totale: €13.950,00

1- thecogo

2- loretop12

3- mauri_mgm

4- eheheh88

5- sasycast01

6- danydany51

7- marittie92

8- Rubriz89

9- PierBeba