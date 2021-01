Vediamo i risultati del weekend con i maggiori tornei di PokerStars da venerdì a domenica dove sono arrivate vittorie importanti di Federico “IFOLDACES4U” Piroddi, ManInBlackk, Michael ‘Sardo1110’ Ibba e Michael ‘Kingkong1277’ Crisonà mentre tomaslucas28 è al comando del chipcount dopo il day 1 del Sunday Special.

Iniziamo come sempre con un breve recap dei tornei del venerdì e sabato. Venerdì il Night On Stars da 479 giocatori iscritti e un prizepool da €43.110 che va al regular aleqsutzu per €7.673 di premio. Il Need For Speed viene vinto da SSupertuscann che porta a casa €3.364 davanti a Roberto "masullo.r" Masullo.

Anche al sabato iniziamo dal Night On Stars da 414 iscritti e un montepremi da €37.260. A mettere in fila tutti è lucaseba89 che si guadagna €5.812. Al Need For Speed invece abbiamo 152 iscritti che creano un prizepool da €13.680. La fetta grossa da €2.850 va a BATISTUTA253 che supera ThE_LeGgEnD_X.

Veniamo ora alla domenica. Iniziamo dal Afternoon On Stars che attira 466 giocatori per €20.970 di prizepool. Si chiude con un deal a 2 e la vittoria eccellente di Federico “IFOLDACES4U” Piroddi (in foto) per €3.063, lo stesso premio che va al runner up Ribo95.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 466

Montepremi Totale: €20.970,00

1- IFOLDACES4U

2- Ribo95

3- SCIBOB

4- Paolino710

5- Gigggi55

6- 1/3 ATEAM

7- paover68

8- papepape80

9- dam3dmn

Al Sunday Starter abbiamo 1.233 iscritti che hanno pagato i €15 di buy-in per un montepremi da €16.275. La vittoria va a merdina1991 al quale vanno €2.426.

Sunday Starter €10.000

Buy-in: €15

Entries: 1233

Montepremi Totale: €16.275,00

1- merdina1991

2- cacuociolo91

3- AirForce094O

4- Survem

5- ortigapoker

6- american691

7- gina9029

8- MrDDKola

9- elpampa222

Al Sunday Warm Up vittoria eccellente del regular ManInBlackk, campione dell'ultimo main event IPO (leggi qui), che mette in fila 402 giocatori iscritti e incassa €3.123 battendo Amsterda93. In 8° posizione Nikol “barabbic” Babic che la settimana scorsa vinceva l'Afternoon on Stars (leggi qui).

Sunday Warm Up €10.000

Buy-in: €50

Entries: 402

Montepremi Totale: €18.090,00

1- ManInBlackk

2- Amsterda93

3- giannuzzu090

4- Marcus07.28

5- barramop9k8

6- frecius

7- ZyzzRaver

8- barabbic

9- Madness92

Al Sunday Evening si inizia a fare sul serio con 1.483 iscritti e un montepremi da €66.735. La vittoria se l'aggiudica Michael ‘Sardo1110’ Ibba per €6.779 dopo un deal a 4 dove è piccioncina a prendersi la moneta di maggior valore (7.676 euro). Fanno parte del deal altri regular come malboroclass e SailonWave. In 6° posizione segnaliamo anche Marco ‘Granbasso’ Baglioni.

Sunday Evening €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1483

Montepremi Totale: €66.735,00

1- Sardo1110

2- piccioncina

3- malboroclass

4- SailonWave

5- AlexMatei20

6- Granbasso

7- pollame140397

8- Dickembergs

9- Dasca15

Al Sunday Full KO abbiamo 1.427 iscritti per €38.100 di prizepool con vittoria da €2.219 + €2.430 di taglie per raveon23888 che batte thebest1987.

Sunday Full KO €10.000

Buy-in: €30

Entries: 1427

Montepremi Totale: €38.100,00

1- raveon23888

2- thebest1987

3- didilmix

4- Ettore15865

5- Carotella777

6- Rust2779

7- D1ANDREA99

8- cileno00

9- bollicine2

L'evento più atteso era ovviamente il Sunday Special che ha visto un day 1 da 1.724 iscritti per un prizepool da €155.160. 296 ITM, bolla già scoppiata con 135 players left che si ritroveranno questa sera per giocarsi una prima moneta da 22.380 euro. Al comando del chipcount abbiamo tomaslucas28.

Sunday Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1724

Montepremi Totale: €155.160,00

TOP CHIPCOUNT

1- tomaslucas28 416K

2- Hennet87 357K

3- dottorsyd 345K

4- copir89 344K

5- Sandokan1007 339K

6- Rounders2791 323K

7- wlafisa 296K

8- eNoMiS996 263K

9- mbartolo48 263K

All'High Roller abbiamo 175 iscritti per un montepremi da €39.375 con vittoria del regular Michael ‘Kingkong1277’ Crisonà che porta a casa ®7.927 battendo ilvate12 che come runner-up incassa €6.014.

Sunday High Roller €30.000

Buy-in: €250

Entries: 175

Montepremi Totale: €39.375,00

1- Kingkong1277

2- ilvate12

3- 94pazzini94

4- antonbea

5- speach_90

6- sgrillex

7- matthew793

8- ilbadile0543

9- Pepitostars

Al Sunday 6 Max abbiamo 253 iscritti per un prizepool da €11.385. Si chiude con un deal a due con vittoria di RCRSTL92 per €1.178 su jacktabbi al quale vanno gli stessi soldi. Final table con 6° posto per Poppins222 che abbiamo visto vincere anche alle Winter Series (leggi qui).

Sunday 6 Max €7.500

Buy-in: €50

Entries: 253

Montepremi Totale: €11.385,00

1- RCRSTL92

2- jacktabbi

3- agosaronereal

4- mauri_mgm

5- PUPIGOL11

6- Poppins222

Passiamo al Sunday Supersonic, altro torneo che si chiude con un deal a due, e vittoria di x-muccio-x, protagonista anche lui la settimana scorsa col 2° posto al GigaStack delle Winter Series (leggi qui). Al vincitore vanno €2.752, la stessa cifra del runner up Parano1aK1d.

Sunday Supersonic €10.000

Buy-in: €20

Entries: 1058

Montepremi Totale: €19.044,00

1- x-muccio-x

2- Parano1aK1d

3- Swindam

4- antomancio

5- AAAZIOOO

6- alale

7- AlexvirgoSS

8- schiag7

9- prinelatn

L'ultimo torneo che prendiamo in analisi è il classico Need For Speed con Vincenzo 'natoil4lugli' Ruggiero che mette in fila un Field da 147 iscritti e un prizepool da €13.230, incassando €2.414, gli stessi che vanno a vasssxxxxsweet. Completa il podio il regular Bulgaro98. Al final table c'è anche Domenico "ddomenico" Dramis.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 147

Montepremi Totale: €13.230,00

1- natoil4lugli

2- vasssxxxxsweet

3- Bulgaro98

4- sciaoandre85

5- Negreasanu

6- michi85ps

7- ddomenico

8- ilruotino

9- Enzo Ghinazz