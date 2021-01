Anche sulle altre pokerroom c'è stata una domenica molto interessante. Su 888poker sono iniziati gli eventi IPO con subito la vittoria eccellente di Giuseppe "ALEKallonisQ" Ruocco. Su PartyPoker Federico Piroddi sfiora la vittoria al The Master che alla fine va a ras81.

Oggi iniziamo da 888poker che iniziava la serie di tornei IPO con l'IPO Opening Event a cui hanno preso parte 256 giocatori per un prizepool da €31.200. La vittoria è di un nome noto, Giuseppe ‘ALEKallonisQ’ Ruocco (in foto), al quale vanno 6.324 euro. Il runner up è tizerzaber. Le IPO Series andranno avanti fino al 31 gennaio con 16 eventi in programma e oltre 150mila euro in palio

IPO Opening Event €30.000

Buy-in: €109

Entries: 256

Montepremi Totale: €31.200,00

1- ALEKallonisQ

2- tizerzaber

3- UFCdog

4- hittospesso

5- SIGARO69

6- EL_CAMINO7

7- DOG_GAME

8- GoldenBoy

9- lucaseba89

Passiamo al circuito iPoker con l'Explosive Sunday PKO che attira 740 iscritti per un montepremi da €66.600, ma come sempre è ancora aperta la late reg. Al termine del day1 abbiamo TramontoT al comando del chipcount con più di 250mila chips.

Explosive Sunday PKO

Buy-in: €100

Entries: 740

Montepremi Totale: €66.600,00

TOP CHIPCOUNT

1- TramontoT 254K

2- KYNYWEYY 199K

3- dodoodo 188K

4- TontoL0n3 187K

5- massiassi 186K

6- StaiBeneT 184K

7- atuttogas91 183K

8- mape1015 177K

9- b1ng0sha3k

Su People’s Poker il Super Sunday ha attirato 267 giocatori per un prizepool da €23.763. Il day1 chiude con 98 players left, e solo 44 andranno a premio. Al comando del chipcount abbiamo ALLANZIMI95 con 245.290 gettoni.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 267

Montepremi Totale: €23.763,00

TOP CHIPCOUNT

1- ALLANZIMI95 245K

2- kuman1 177K

3- VASCOLEST84 160K

4- mareumbe 135K

5- basile1953 134K

6- antonio1930 127K

7- hoanto84 124K

8- ZIOSAM00 119K

9- giyu 115K

Su Lottomatica il 20.000 GTD FINALE ha richiamato 226 giocatori per un prizepool da €20.340. Ancora 64 players left (30 ITM) e al comando del chipcount abbiamo samuel198 con 441K, e stacca nettamente tutti, con DIVINA10 che è 2° con 324K.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 226

Montepremi Totale: €20.340,00

TOP CHIPCOUNT

1- samuel198 441K

2- DIVINA10 324K

3- alex81kr 310K

4- molecola85 305K

5- MarDario97 250K

6- DIRKPITT66 227K

7- Caronte985 219K

8- SARDUSSS 184K

9- Neverajoy94 177K

Chiudiamo con PartyPoker e il The Master che è già andato in archivio con la vittoria di ras81 che mette in fila un field da 157 giocatori e incassa €2.477 dopo un deal con KKscudoblu93 e Otra.Vez. In 4° posizione c'è Federico ’22UGO33′ Piroddi che questa domenica si è messo in mostra con una bella vittoria anche su PokerStars (leggi qui).

The Master €10.000

Buy-in: €100

Entries: 157

Montepremi Totale: €14.130,00

1- ras81

2- KKscudoblu93

3- Otra.Vez

4- 22UGO33

5- IlMaestroJed1

6- SUB1IMI3

7- bellinus91

8- aless10