Dopo aver vinto domenica il primo evento delle IPO online su 888poker, Giuseppe “peppruocc” Ruocco ci riprova su Pokerstars dove divide il premio maggiore del Need For Speed con Giovanni “giannuzzu090” Nava. Il Sunday Special va a samugiu; Rubriz89 vince il Night On Stars.

Iniziamo dalla conclusione del Sunday Special che riprendeva da 135 players left e la vittoria da 20.368 euro va a samugiu, dopo un deal con royfrank64. Sul podio anche per copir89 e al final table troviamo pure il regular Alessandro ‘alesiena17’ Siena.

Sunday Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1724

Montepremi Totale: €155.160,00

1- samugiu

2- royfrank64

3- copir89

4- kanakkia86

5- ilbadile0543

6- Ciro88623

7- dottorsyd

8- alesiena17

9- GodM1ll1on

Passiamo alla programmazione regolare del lunedì iniziando dal pomeriggio col Afternoon on Stars da 273 iscritti e un prizepool da €12.285. La vittoria vale €2.223 e va a frediman79 che supera il runner up andre19966666. Completa il podio dorzandrea95.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 273

Montepremi Totale: €12.285,00

1- frediman79

2- andre19966666

3- dorzandrea95

4- thewolfQQ

5- jurgen3232

6- Hintenunten

7- papolinovic

8- Jigen81

9- FRAutc1969

Proseguiamo col Night On Stars da 686 iscritti e un montepremi da €61.830. La vittoria va a Rubriz89 che incassa €8.259 dopo un deal con Maravilla011 e St3ffolo. Final table anche per T-palleggio che avevamo già visto protagonista ad inizio mese alle Winter Series (leggi qui).

Night On Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 687

Montepremi Totale: €61.830,00

1- Rubriz89

2- Maravilla011

3- St3ffolo

4- lucaseba89

5- AssoJack1989

6- MementMoney

7- all in230

8- T-palleggio

9- hedi1992

Chiudiamo come sempre con lo spettacolare Need For Speed al quale hanno partecipato 182 giocatori per un prizepool da €16.380. Anche qui si chiude con un deal a 2, con vittoria di Giovanni “giannuzzu090” Nava che incassa €2.834, la stessa cifra del runner up Giuseppe “peppruocc” Ruocco, in una momento davvero speciale per lui visto che appena ieri su 888poker vinceva anche il primo evento delle IPO Online, l'l'IPO Opening Event (leggi qui).

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 182

Montepremi Totale: €16.380,00

1- giannuzzu090

2- peppruocc

3- fedechicc926

4- Basetta_23

5- NoHopeYet

6- rafael31

7- fapfafap

8- simba1173

9- frenk0008