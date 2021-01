Vediamo i risultati dei tornei di poker online mtt delle altre room italiane, iniziando dai domenicali che dovevano ancora concludersi con i day2 del Explosive Sunday PKO vinto da TheKingPenguin, il Super Sunday che va a VASCOLEST84 e il GTD FINALE di Lottomatica vinto da ercan999. Su 888poker altra vittoria importante quella di Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo all'IPO Master Event.

Iniziamo dal day2 dell'Explosive Sunday PKO su iPoker, un torneo che alla fine ha attirato un totale di 808 giocatori per un montepremi da €72.720 e una prima moneta da €6.981 + €5.130 di taglie, che va a TheKingPenguin che ha battuto il runner up macellaio326 al quale vanno €2.037+€4.327.

Explosive Sunday PKO

Buy-in: €100

Entries: 808

Montepremi Totale: €72.720,00

1- TheKingPenguin

2- macellaio326

3- FrancoMe

4- compariegin

5- KYNWEYY

6- C4poD3iC4

7- sfaldista89

8- thegoodlife

9- Patata36

Su People’s Poker si doveva completare il Super Sunday che riprendeva il day2 con 99 superstiti e solo 44 a premio. A strappare la moneta più ricca è stato VASCOLEST84 che ha incassato oltre 4.990 euro battendo mareumbe all'head up finale. Sul podio anche GHERAL.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 267

Montepremi Totale: €23.763,00

1- VASCOLEST84

2- mareumbe

3- GHERAL

4- crascbandicut

5- mottoJoe50

6- nunzitalam00

7- mercier

8- royalflush1000

9- SUCCHIQUA

C'è anche il day2 del 20.000 GTD FINALE di Lottomatica. Tra i 64 players left del lunedì notte emerge vincente ercan999 al quale vanno 3.860 euro. Il runner-up è alex81kr al quale vanno 3.120 euro, completa il podio DIRKPITT66.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 226

Montepremi Totale: €20.340,00

1- ercan999

2- alex81kr

3- DIRKPITT66

4- lafede98

5- Savignon1

6- halfmanu

7- rossiceee

8- slowmo69

9- zenith89

Chiudiamo con 888poker che ieri aveva in programma l'IPO Master Event da €109 di Buy-in che ha attirato 174 giocatori per un prizepool da €22.400. Dopo la vittoria di Giuseppe Ruocco all'evento inagurale della domenica, ieri è toccata la vittoria ad un altro nome eccellente: Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo che ha portato a casa €5.022 battendo p0ch0sb1rr0, 2° per €3.584. Sul podio anche TOO34SY al quale vanno €2.560. Final table anche per l'immancabile anonimus996, top-10 per Roberto 'STAMPO1TALIA' Vaira.

IPO Master Event €20.000

Buy-in: €109

Entries: 174

Montepremi Totale: €22.400,00

1- teamzeus94

2- p0ch0sb1rr0

3- TOO34SY

4- 95centond

5- FallGuy_888

6- ROGERTIGREX

7- Fyulip

8- anonimus996

9- BurgerKing82