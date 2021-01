Un interessante martedì di tornei mtt poker online in cui abbiamo molti big a segno, come Domenico “ddomenico” Drammis che vince il NoS, ma anche Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che batte Simone “spera91” Speranza al Need For Speed. Doppio final table per jvoice in questi due tornei.

Iniziamo il nostro report quotidiano come sempre dal Afternoon On Stars che richiama 266 giocatori ai tavoli virtuali per un prizepool da €11.970 e una prima moneta che vale €2.181 e finisce nelle tasche di Dickembergs che batte Negreasanu all'heads up finale. Sul podio anche boston814 e in 4° posizione ritroviamo KiroiSenko che ad inizio mese vinceva più di 16K col successo al Thursday Bigger delle Winter Series (leggi qui).

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 266

Montepremi Totale: €11.970,00

1- Dickembergs

2- Negreasanu

3- boston814

4- KiroiSenko

5- muluka91

6- mere91_call

7- jmelmot

8- GooGirlsXXX

9- Gigggi55

Al Night On Stars arriva un altro colpo del regular Domenico “ddomenico” Drammis davvero scatenato in questo periodo. Drammis ha messo in fila un field da 386 iscritti e ha incassato il premio ricco dai €34.740 di prizepool, ovvero una prima moneta da €6.298. Sul podio abbiamo anche Stefs791 e jvoice.

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 386

Montepremi Totale: €34.740,00

1- ddomenico

2- Stefs791

3- jvoice

4- VTBCM

5- lilly1482

6- John Bred

7- PR0PRI0LUI

8- Stagliano'89

9- nannimad

Chiudiamo col Need For Speed e anche qui abbiamo un big a vincere e ad incassare la prima moneta da €3.048, Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che batte Simone “spera91” Speranza all'heads up finale. Al runner up vanno €2.306. Da segnalare anche qui il final table di jvoice dopo il podio al NoS.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 169

Montepremi Totale: €15.210,00

1- Gaza Sparta9

2- spera91

3- pasticcino00

4- ritz1888

5- lakremebaby

6- jvoice

7- arow26

8- Tippynuts

9- Il-Giulia