Nella notte dei tornei di poker online mtt di PokerStars arrivano le vittorie di Prime1991rm, skaprince e Giancarlo “frezzag” Frezza, ma segnaliamo anche Ribo95 che non vince ma sfiora un doppio podio tra Afternoon on Stars e Night On Stars.

Andiamo in ordine cronologico e come al solito iniziamo dal Afternoon on Stars che ha visto 308 giocatori iscritti e un prizepool da €13.860. La vittoria va a Prime1991rm per €2.491. Il runner up è sampei101 il quale incassa €1.832. Completa il podio inter699 al quale vanno €1.346.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 308

Montepremi Totale: €13.860,00

1- Prime1991rm

2- sampei101

3- inter699

4- Ribo95

5- gb chessareiio

6- Tippynuts

7- talpovic

8- salvo2376

9- eNoMiS969

Al Night On Stars ritroviamo 383 iscritti per un montepremi da €34.470. La prima moneta vale €6.249 e va a skaprince che batte Ribo95 all'heads up finale, un Ribo95 che avevamo in 4° posizione anche al torneo del pomeriggio. Sul podio anche Partenopeo899, davanti al regular AnsuFati02.

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 383

Montepremi Totale: €34.470,00

1- skaprince

2- Ribo95

3- Partenopeo899

4- AnsuFati02

5- Horioshy92

6- 968rob

7- Trazaman

8- duccio931510

9- KILLUCK

Chiudiamo col Need For Speed da 143 giocatori iscritti e un prizepool da €12.879. Come spesso accade nel torneo della notte di Pokerstars, è un nome noto a vincere. Questa volta tocca a Giancarlo “frezzag” Frezza (in foto) che incassa €2.087 dopo un deal a 4 con LA_VESTALE, sciaoandre85 e T-palleggio che spesso troviamo nei nostri report, come troviamo Il-Giulia abbonato al 9° posto del Need For Speed, cosa che ha fatto anche ieri (leggi qui).

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 143

Montepremi Totale: €12.879,00

1- frezzag

2- LA_VESTALE

3- sciaoandre85

4- T-palleggio

5- vleroy83

6- scellone9477

7- morgan's73

8- SOSimo007

9- Il-Giulia