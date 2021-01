Andiamo a vedere anche i risultati più interessanti degli eventi IPO 888Poker Online Series. Al martedì uno spettacolare Super Deepstack attira molti reg ma la vittoria va a Ppsss. Al mercoledì spazio al PKO 8 max event che va a 8evr1 davanti a Fantastik55, nickname noto sulla poker room di 888.

Continuano le IPO Online Series su 888Poker. Al day3 di martedì è andato in scena il Super Deepstack da da 12mila euro garantiti che ha richiamato 116 players + 46 rebuy, per un montepremi arrivato a 16.200 euro, con 18 ITM. La vittoria vale circa 4 mila euro e va a ppsss che batte lorenzo310 all'heads up finale, e che si accontenta di 2.849 euro di premio. Sul podio anche chaky74 per 2.034 euro.

In gioco anche uno dei regular più vincenti della piattaforma, anonimus996 arrivato al 5° posto. I regular non finiscono qui visto che ritroviamo anche Alessandro “aleppp” Giannelli al 7° posto e JOKER75Alex 9°. Ad un passo dal tavolo finale anche SIGARO69 (11°) e Luca “lucaseba89” Sebastiani (12°).

Martedì si è giocato anche il Mini Deepstack Event da 4mila euro da 243 entries che hanno generato un montepremi da 4.860 euro. La vittoria va a Babyshark05, che mette in fila tutti, ad iniziare dal runner up licon71 e da R.Sandro che completa il podio. A premio per la 3° volta in queste IPO anche Nicolai D’Antoni nelle retrovie.

Super Deepstack €12.000

Entries: 162

Montepremi Totale: €16.200,00

1- Ppsss 3.991,68 €

2- Lorenzo310 (2) 2.849,58

3- chaky74 2.034,72

4- lyvyostan 1.454,76

5- anonimus996 1.038,42

6- 38461419282 (2) 741,96

7- aleppp 529,74

8- BurgerKing82 (2) 377,46

9- JOKER75Alex 343,44

Passiamo al mercoledì col PKO 8 max event da 15mila euro garantiti con 130 entries. La vittoria è andata a 8evr1 che incassa 1.795 euro più taglie. Come Runner up abbiamo un altro regular della room, Fantastik55 (leggi qui i suoi risultati più importanti). Sul podio anche Kinder.POker. Si segnala il solito anonimus996 che però questa volta fa la bolla.

In alternativa al torneo principale, anche questa volta c'era pure il Mini Event che ha visto 263 entries con 5.460 euro in palio, e anche qui abbiamo un nickname noto a trionfare, theking1007 che batte la concorrenza del runner up neveraflip90 e poi c'è baccio01 a completare il podio.