Il giovedì di PokerStars è caratterizzato dal ricco Night On Stars Super KO Edition 75K vinto da loretop12. Al pomeriggio vince anche pokergus83, con un altro final table di Ribo95. Infine il Need For Speed ha ancora Simone “spera91” Speranza protagonista dopo un deal con ndrea “Andreacigna” Pini.

Si inizia come sempre dal Afternoon on Stars da 304 iscritti per un prizepool da €13.680 diviso tra 55 ITM. Si chiude con un deal a 2, e vittoria per pokergus83 che porta a casa €2.133, regular già citato tantissime volte nei nostri report (leggi qui). L'altro protagonista del deal è cavallo barbuto al quale vanno gli stessi soldi. Sul podio anche Ribo95, un altro che sta attraversando un ottimo momento visto che giusto ieri lo citavamo come protagonista senza vittoria, ma capace di centrare un doppio final table (leggi qui).

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 304

Montepremi Totale: €13.680,00

1- pokergus83

2- cavallo barbuto

3- Ribo95

4- AK CALL88

5- compagno83

6- frasqu91

7- Gabrianno

8- ericamarco74

9- carlotta3691

L'appuntamento più atteso era il Night On Stars Super KO Edition che al giovedì ha un edizione più ricca da 75K garantiti e buy-in da €250 pagato da 375 giocatori che hanno creato un prizepool da €84.375, con 71 ITM. La ricca vittoria da €6.082 di prima monte più €10.211 di taglie va al regular loretop12, davvero molto caldo ultimamente. La settimana scorsa faceva runner up al Need For Speed vinto da thecogo per fare un esempio (leggi qui). Anche dietro di lui grandi nomi, come il runner up che incassa €6.081 + €2.102, Alessandro “surini93” Surini. Sul podio anche lorenzograss. Final table per Marco "Granbasso" Baglioni.

Night On Stars Super KO Edition €75.000

Buy-in: €250

Entries: 375

Montepremi Totale: €84.375,00

1- loretop12

2- surini93

3- lorenzograss

4- la BoccadelVizio

5- lo-yenky

6- vele2010

7- Black_Panter88

8- Granbasso

9- devvvid

Chiudiamo col Need For Speed da 175 giocatori iscritti per un montepremi da €15.750 e la vittoria importante di Simone “spera91” Speranza che incassa €2.772 dopo un deal col Andrea “Andreacigna” Pini al quale va la stessa cifra. Qualche giorno fa Speranza aveva già fatto un deal a 2 in questo torneo, ma in quel caso la vittoria nominale andò a Gaza Sparta9 (leggi qui).

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 175

Montepremi Totale: €15.750,00

1- spera91

2- Andreacigna

3- cr7fanatic

4- ROSSBOOMBOOM

5- SEKKA4EVA

6- Davidroor

7- JohnnyDeep00

8- mbartolo48

9- Nappo260915