Prima giornata di MicroMillions su PokerStars. Si tratta di ricchi tornei dal buy-in popolare e in field così importanti non è facile fare doppio final table, figuriamoci doppio podio. Ci è riuscito 23rullo che però non ha vinto. Ricco successo per salvasa224. Calypso_Boys199 e VTBCM chipleader al GigaStack e al Super High-Roller.

Iniziamo dall'evento #1 delle MicroMillions, l'Opening Event da appena €2 di Buy-in che ha richiamato 4.864 giocatori per un prizepool da €8.772. La vittoria è andata a Streetcardo che ha incassato €1.183.

E' però dall'evento #2 che si inizia a fare sul serio, il 6 Max da 6.806 iscritti, con Buy-in da €5 per un montepremi da €30.627. la vittoria da €3.138 va a Rakki97 che batte LIBERO75 all'heads up finale, dopo un deal a 4 che ha visto anche betullame11 e biscottino99 come protagonisti.

MicroMillions #2 6 Max €15.000

Buy-in: €5

Entries: 6806

Montepremi Totale: €30.627,00

1- Rakki97

2- LIBERO75

3- betullame11

4- biscottino99

5- masterpeppo

6- davelost87

7- Winnerstakk86

8- MeLLowYeLL0w

9- Olly321516

L'evento #3, il GigaStack KO, è il più ricco della domenica con i suoi 150K garantiti, diventati €225.315 grazie a 5.007 iscritti. Si è giocato il day1 e abbiamo ancora 343 player left. Coppia al comando con più di 10 milioni in chips: Calypso_Boys199 e Silicernium2. In top-10 anche il regular Excels1oR.

MicroMillions #3 GigaStack KO €150.000

Buy-in: €50

Entries: 5007

Montepremi Totale: €225.315,00

TOP CHIPCOUNT

1- Calypso_Boys199 10.944K

2- Silicernium2 10.104K

3- Freogan 9.829K

4- StrongFlushy 9.810K

5- pirlo215 9.715K

6- siriachiado7

7- andveabat

8- ISABO21

9- Excels1oR

All'evento #4, il Classic 10, abbiamo 7.866 iscritti per un prizepool da €70.794. La vittoria va a salvasa224 che incassa €7.494 dopo un deal con i regular pask1993 e ThE_LeGgEnD_X.

MicroMillions #4 Classic 10 €50.000

Buy-in: €10

Entries: 7866

Montepremi Totale: €70.794,00

1- salvasa224

2- pask1993

3- ThE_LeGgEnD_X

4- D1ANDREA99

5- Gekos54

6- hagakhan

7- pollo99310

8- klopa88

9- marco1992392

All'evento #5, il Super High-Roller KO, abbiamo altri 1.953 iscritti per un montepremi da €175.770. Anche qui si è giocato solo il day1 che ha lasciato sul campo 194 players left a giocarsi una prima moneta da 10.700 euro. Al comando del chipcount abbiamo VTBCM con 2 milioni di chips. Attenzione a AnsuFati02 in 4° posizione e discepolo78 più indietro in 12° piazza.

MicroMillions #5 Super High-Roller KO €150.000

Buy-in: €100

Entries: 1953

Montepremi Totale: €175.770,00

TOP CHIPCOUNT

1- VTBCM 2.010K

2- ominka1 1.613K

3- Mattiacicci 1.349K

4- AnsuFati02 1.282K

5- KIKY428 1.210K

6- NASSICINA 1.202K

7- P.Pellegrini 1.123K

8- Fumagalli61 1.121K

9- draw_gato85 1.119K

Passiamo all'evento #6, il Deep-Stark Turbo che invece si è concluso con un deal tra snegru e 23rullo che incassano rispettivamente €2.412 e €2.112 di premio. Al torneo hanno partecipato 4.329 giocatori per un prizepool di €19.480.

MicroMillions #6 Deep-Stark Turbo €150.000

Buy-in: €5

Entries: 4329

Montepremi Totale: €19.480,00

1- snegru

2- 23rullo

3- picchio4

4- antoniopu94

5- Rafus931

6- JollyMajin22

7- Pizza&Fic698

8- guerra6100

9- FromG0D96

Bel colpo di Azione28 che ha vinto l'evento #7, il SuperSonic al quale avevano partecipato 1.606 giocatori per un montepremi da €28.908.

MicroMillions #7 SuperSonic €20.000

Buy-in: €20

Entries: 1606

Montepremi Totale: €28.908,00

1- Azione28

2- udg33

3- IlChaos88

4- AUMNAMASHIVA

5- blz2412

6- *F13RoM4N

7- ChickWasHere

8- ISOLEBALEARI

9- kekko9221

A chiudere la prima giornata MicroMillions c'è l'evento #8, lo Speedy da 2.597 iscritti e un prizepool da €23.373. Deal a 3 con vittoria di Dmeju al quale vanno €1.324, poco più rispetto a lazmat e 23rullo che aveva fatto podio anche all'evento #6.

MicroMillions #8 Speedy €10.000

Buy-in: €10

Entries: 2597

Montepremi Totale: €23.373,00

1- Dmeju

2- lazmat

3- 23rullo

4- ilpollo1990

5- JokeR86GR

6- joshua18rrrr

7- Rebuystars

8- Just4Fun4891

9- skimizzi

Non solo MicroMillions visto che si è giocato anche uno spettacolare Sunday High Roller al quale hanno partecipato solo in 161, ma parliamo di molti regular e infatti la vittoria è andata a uno di loro che conosciamo bene e spesso viene citato nei nostri report (leggi qui i suoi risultati più importanti), Alberto “Everbrun1” Cigliano, che vince altri €7.293 mettendosi alle spalle Ris0_e_P2s3lli e Ale.KJ24. Subito dietro 127.0.0.x e KiroiSenko.

Sunday High Roller €30.000

Buy-in: €250

Entries: 161

Montepremi Totale: €36.255,00

1- Everbrun1

2- Ris0_e_P2s3lli

3- Ale.KJ24

4- 127.0.0.x

5- KiroiSenko

6- antonbea

7- bea-grata

8- James90511

9- CINZIAVINCENZO

Chiudiamo coem al solito col Need For Speed domenicale da 149 iscritti e un prizepool da €13.410. La vittoria va a dugao81 che supera Domenico "ddomenico" Drammis che appena la settimana scorsa vinceva il NoS (leggi qui).

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 149

Montepremi Totale: €13.410,00

1- dugao81

2- ddomenico

3- massacro101

4- barabbic

5- tek699

6- pro-fumato87

7- sapy000

8- tigrotto6619

9- VentoDallEst