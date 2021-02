Si dovevano completare il Tana delle Tigri su Lottomatica (vinto da samuel198), l'Explosive Sunday PKO su iPoker (successo per CallMePapiChulo) e Sunday Light su People’s Poker (qui esulta ZAMPA2012), ma continua anche la KO Week su partypoker mentre su 888poker bel final table al Big Daily Special vinto da Fyulip.

Iniziamo dai tornei domenicali che dovevano ancora concludersi, col day2 del Tana delle Tigri su Lottomatica dove si ripartiva con 127 giocatori. La vittoria va a samuel198 che incassa €3.616 battendo TRIMFIRATO al quale vanno poco meno di 3K. Sul podio anche Benny9599.

TANAdelleTIGRI

Buy-in: €60

Entries: 451

Montepremi Totale: €24.354,00

1- samuel198

2- TRIMFIRATO

3- Benny9599

4- Emilumont

5- dontouchmyblinds

6- mlupin89

7- antoguary

8- melnigro

9- vissero

Spostiamoci sul iPoker col finale del Explosive Sunday PKO che alla fine ha richiamato 774 giocatori per un prizepool che sfiora i 70K. La vittoria da €6.687 + €4.574 di taglie, vanno a CallMePapiChulo che batte il runner-up hdhuhhd91. Completa il podio MANGIOIKANI.

Explosive Sunday PKO €60.000

Buy-in: €100

Entries: 774

Montepremi Totale: €69.660,00

1- CallMePapiChulo

2- hdhuhhd91

3- MANGIOIKANI

4- nina12

5- volpe751

6- FinoAllePalle

7- scellons94

8- Pompei1

9- ITRPAYOU

C'era da completare anche il Sunday Light di People’s Poker che riprendeva con 144 players left. La vittoria da 3.460 euro va a ZAMPA2012 che batte il runner-up gionnicannuccia.

Sunday Light €15.000

Buy-in: €50

Entries: 404

Montepremi Totale: €17.978,00

1- ZAMPA2012

2- gionnicannuccia

3- 87zzzz

4- daiqualcosa

5- vorreimanonposso

6- smart4four

7- bandone1

8- ADelargexx88

9- filoaces

Passiamo su partypoker dove continua la KO Week e ieri si è giocato l'evento #7 che ha raccolto 112 players e un montepremi pari a €5.040, con vittoria di W3llJell_667 che incassa €491 + €567. Al 2° posto abbiamo stesimo.

KO Week Event #7 6-Max €5.000

Buy-in: €50

Entries: 112

Montepremi Totale: €5.040,00

1- W3llJell_667

2- stesimo

3- TryToSh1pIT

4- BIMBODORO

5- Never_scaredM

6- ARMANDO11917

Il lunedì di 888poker ha in programma il Big Daily Special che ha visto 115 giocatori a combattere per il montepremi arrivato a €16.100. La vittoria vale €3.967 e va a Fyulip che all'heads up finale batte OMG.J.Daniel. Ancora piciurro14 protagonista con un 3° posto. Ne parlavamo giusto ieri di piciurro14, unico regular non di PokerStars nella top-20 dei torneisti più vincenti a gennaio (leggi qui). 4° posizione per un altro nome noto, Raffaele "raffa_N5" Francese (leggi qui i suoi migliori risultati).

Big Daily Special €15.000

Buy-in: €109

Entries: 115

Montepremi Totale: €16.100,00

1- Fyulip

2- OMG.J.Daniel

3- piciurro14

4- raffa_N5

5- ilCapoClan

6- EXPLOIT.2.1

7- copcin61

8- nev3rgiv3up

9- IMP4VDUSSSS