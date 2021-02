Continuano le MicroMillions Series su Pokerstars e andiamo a vedere i risultati dall'evento 17 al 24. La vittoria più importante va a fungoo14 che beffa Stefano 'St3ffolo' Valori, ma vincono anche: gracetedesco, pokercan201, davide399 e Otrevuota.

Continuano le MicroMillions Series e riprendiamo dall'evento #16, lo Slug Blind che attira 2.9075 giocatori per un prizepool di €5.602. Vittoria per petty416 che incassa €837.

All'evento #17 si sale a €20.944 di prizepool ed è joshua18rrr a mettere in fila un field da 2.992 giocatori, incassando €1.216 di prima moneta + €1.005 di taglie.

Si chiude invece con un deal a 4 l'evento #18 da 4.552 iscritti per un prizepool da €20.484. Vittoria per miky195300 che incassa €1.784, ma dall'accordo è il runner up pietroc98 a portarsi a casa la fetta più grossa (€2.227).

All'evento #19, il Classic 10, si inizia a fare sul serio con 5.764 iscritti e un prizepool da €51.876. Vittoria per fungoo14 che porta a casa 7.008 euro, questa volta senza deal. In 2° posizione Stefano 'St3ffolo' Valori che porta a casa €4.816 e che ultimamente abbiamo citato spesso nei nostri report (leggi qui).

MicroMillions #19 Classic 10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 5764

Montepremi Totale: €51.876,00

1- fungoo14

2- St3ffolo

3- prinelatn

4- phillipsnuts

5- FFPokerKK

6- DiegoR2111

7- Eurobet

8- Michael94876

9- toropl8789

No deal anche all'evento #20, il Daily Main, vinto da gracetedesco che ha incassato €2.557 + €2.636 di taglie battendo un field da 2.389 giocatori. Il runner up è TotòHyper al quale vanno €2.555 + €374.

MicroMillions #20 Daily Main PKO €30.000

Buy-in: €20

Entries: 2398

Montepremi Totale: €43.002,00

1- gracetedesco

2- TotòHyper

3- ringhio9002

4- pravettone123

5- KITTAMUORT

6- Trullo_Cash

7- wolf1best

8- MARVIA20!

9- Ettore15865

Il deal c'è all'evento #21, lo HugeStack, tra pokercan201 e frakkalagan che vincono rispettivamente €3.831 e €3.431. Sul podio anche alegunz46 e al final table ritroviamo pure Simone 'simopascu96' Pascucci che citavamo anche ieri per la vittoria al Need For Speed (leggi qui).

MicroMillions #21 HugeStack €20.000

Buy-in: €15

Entries: 2218

Montepremi Totale: €29.943,00

1- pokercan201

2- frakkalagan

3- alegunz46

4- AAAmammeta

5- simopascu96

6- M3ssiD10s

7- turbine77

8- L0veThisGame

9- AleMarrocco4

Vediamo velocemente anche i risultati degli ultimi tornei MicroMillions di giornata. All'evento #22 vittoria di Jgamer92 dopo un deal con vikingmus e VINCENTFOUR che hanno avuto la meglio su un field da 2.636 giocatori per un prizepool di €7.117.

785 iscritti all'evento #23, quello di Omaha Hi-Lo, per un prizepool da €3.532, non male per questa variante. Anche qui deal a 2 tra 19slevin86 e mammafolle.

Infine all'evento #24 abbiamo avuto 1.693 iscritti per un prizepool da €15.237. La vittoria vale €2.199 e va nelle tasche di ERASER3 che batte il runner up aleforever85 che incassa €1.556.

MicroMillions #24 Speedy €7.500

Buy-in: €10

Entries: 1693

Montepremi Totale: €15.237,00

1- ERASER3

2- aleforever85

3- newgate90

4- BisteccaAntica

5- SBATIK

6- WhyAlw4ysM3

7- P3G4H88

8- Erchirica

9- nerchia62

Passiamo alla programmazione normale partendo dal torneo pomeridiano, l'Afternoon on Stars in cui contiamo 249 entries e un prizepool da €11.205. La vittoria va a dorzandrea95 che incassa €1.781 dopo un deal con Piccione1996 al quale va lo stesso importo.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 249

Montepremi Totale: €11.205,00

1- dorzandrea95

2- Piccione1996

3- radiosa53

4- cecchigorisback

5- RICCARDONE30

6- rupture28

7- pramsi62

8- pandilleros

9- saibbu

Al Night On Stars abbiamo 360 iscritti, meno del solito (circa la metà rispetto a ieri), ma il garantito di 30K viene comunque superato arrivando a €32.400. La prima moneta vale €5.919 e va a davide399 che batte il runner up TomDilly al quale vanno €4.339. Completa il podio Tippynuts per €3.181.

Night on Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 360

Montepremi Totale: €32.400,00

1- davide399

2- TomDilly

3- Tippynuts

4- CIPROMCFLY16

5- prinelatn

6- erpupone3

7- michi85ps

8- MattyOnAir

9- surini93

Al Need For Speed abbiamo invece 123 iscritti e un prizepool da €11.070. La vittoria da €2.419 va a Otrevuota che batte Dmeju al quale vanno €1.793. Sul podio anche Peroni2222, e appena dietro c'è il regular Fabio "backdoorAK" Peluso che il mese scorso giocava il final table del Main Event Winter Series (leggi qui).

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 123

Montepremi Totale: €11.070,00

1- Otrevuota

2- Dmeju

3- Peroni2222

4- backdoorAK

5- Ninjaz8

6- 1907Atalanta

7- bigstabian

8- ManInBlackk

9- mauri_mgm