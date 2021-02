Notte di tornei di poker online mtt molto intensa quella andata in archivio su PokerStars dove continuano le MicroMillions Series. Ieri i premi grossi sono andati a ziotony94 e misterNo956. Nella programmazione normale TexTornAAdo vince l'Afternoon on Stars e fa final table anche al NoS vinto da CNB93 dove il runner up è Antonio “frakkalagan” Fragale che fa 2° anche all'evento #31 MicroMillions. Nikol “barabbic” Babic battuto da sentieri75 al Need For Speed.

Riprendiamo dall'evento #25 delle MicroMillions, il primo andato in scena ieri e vinto da AK CALL88 che ha incassato la prima moneta da €2.150 dopo aver messo in fila un field da 2.167 giocatori per un prizepool da €15.169. Il runner up è crysale10, completa il podio leo.C97.

All'evento #26 si presentano in 5.325 giocatori per un prizepool di €23.962. Vittoria di coooossaaaaa che nel torneo PKO, tra prima moneta e taglie, incassa 2.220 euro totali, battendo il runner-up justinbie157 al quale vanno in tutto 1.776 euro.

Come al solito il torneo più ricco di giornata alle MicroMillions è il Classic-10, evento #27 che attira 5.577 iscritti per un montepremi di €50.193. La vittoria va a ziotony94 che porta a casa €6.784 battendo lucandea. In 9° posizione ritroviamo AK CALL88 che cercava il bis.

MicroMillions #27 Classic 10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 5577

Montepremi Totale: €50.193,00

1- ziotony94

2- lucandea

3- dario6990

4- holly1664

5- 94pazzini94

6- prestige1963

7- Istefanu2.0

8- Spirit ok

9- AK CALL88

All'evento #28, il Daily Main, abbiamo 1.830 iscritti e un montepremi da €32.940. La vittoria da €4.427 va a misterNo956 dopo un deal con Andrea ‘Papuasiano’ Briganti al quale vanno €3.592. Sul podio anche Raffaele “raffa_N5” Francese.

MicroMillions #28 Daily Main €30.000

Buy-in: €20

Entries: 1830

Montepremi Totale: €32.940,00

1- misterNo956

2- Papuasiano

3- raffa_N5

4- biddullio

5- pipistrello

6- DELIANT55

7- grandeguru

8- VIPICCHIailive

9- stattezitto

All'evento #29, in modalità PKO, abbiamo altri 2.738 iscritti per un prizepool di €36.936, con vittoria che va a IlRibellee che incassa €2.275 di prima moneta + €1.447 di taglie. Il runner up è iMinchio, completa il podio schiag7 .

MicroMillions #29 Huge Stack PKO €20.000

Buy-in: €15

Entries: 2738

Montepremi Totale: €36.936,00

1- IlRibellee

2- iMinchio

3- schiag7

4- SerretaKing2

5- setter93

6- berry1982

7- nerchia62

8- miki.kerki

9- BUJ@RDO08

Sono 2.355 gli iscritti all'evento #30 che accumula €6.358 di montepremi e viene vinto da SuItEd123456. E' invece magangel83 a vincere la prima moneta da €1.359 dell'evento #31 in cui partecipano in 2.125, e dove il runnerup è il regular Antonio “frakkalagan” Fragale. Al 10° posto di fa vedere anche Antonio ‘barcia961’ Barbato. Chiudiamo con l'evento #32 vinto da Dario "Cifalino91" Barone, che nell'ultimo anno ci siamo ritrovati spesso a citare nei nostri report. Cifalino91 ha messo in fila un field da 1.595 giocatori incassando €2.075 di primo premio.

Nella programmazione normale abbiamo 231 giocatori iscritti al Afternoon on Stars e un prizepool che supera al pelo i 10K garantiti questa volta. La vittoria vale comunque €1.906 e va a TexTornAAdo che batte mere91_call. Sul podio anche il regular AKILLERJJ.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 231

Montepremi Totale: €10.395,00

1- TexTornAAdo

2- mere91_call

3- AKILLERJJ

4- amstel62

5- D1ANDREA99

6- gb chessareiio

7- omg_oggivincoio

8- squ4r3push3r

9- juampisale5

Night on Stars si iscrivono in 338 per un prizepool da €30.420 e 55 ITM. La fetta grossa da €5.645 va a CNB93 che batte in heads Antonio “frakkalagan” Fragale ancora runner up. Sul podio c'è anche SignorD87. Da segnalare Il-Giulia in 8° posizione e TexTornAAdo che dopo la vittoria nel pomeriggio ci riprova al NoS.

Night on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 338

Montepremi Totale: €30.420,00

1- CNB93

2- frakkalagan

3- SignorD87

4- DamaBianca84

5- gabber2791

6- Mr.Squid92

7- simbartox

8- Il-Giulia

9- TexTornAAdo

Andiamo come sempre a chiudere col Need For Speed con 140 iscritti e un prizepool da €12.600 con vittoria di sentieri75 che incassa €2.625 dopo essersi sbarazzato di Nikol “barabbic” Babic, runner up per €1.973. Completa il podio Ris0_e_P1s3lli davanti ad Alberto “Everbrun1” Cigliano.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 140

Montepremi Totale: €12.600,00

1- sentieri75

2- barabbic

3- Ris0_e_P1s3lli

4- Everbrun1

5- SOSimo007

6- Asky16

7- James90511

8- Bargo80

9- arriccio