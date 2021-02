Continuano le MicroMillions Series e ieri il Daily Main è andato al regular ThE_LeGgEnD_X. Il torneo più ricco era però il Night On Stars in edizione KO, vinto da Andrea 'LordSnow95' Galan.

Riprendiamo da dove avevamo lasciato le MicroMillions, ovvero dall'evento #33, l'Early Start che ha richiamato ai tavoli virtuali di PokerStars 2.912 giocatori per un montepremi €20.384 e 527 posti pagati, con una prima moneta da 1.180 euro + €828 di taglie che finiscono nelle tasche di valeorax che qualche settimana fa faceva il tavolo finale al New Year’s Bush delle Winter Series (leggi qui). Il runner up è suino9298, completa il podio alegunz46 che l'altro giorno chiudeva 3° anche al evento #21, lo HugeStack (leggi qui).

MicroMillions #33 Early Start €10.000

Buy-in: €10

Entries: 2912

Montepremi Totale: €20.384,00

1- valeorax

2- suino9298

3- alegunz46

4- wujekred66

5- MelFilter

6- 2e3apicche

7- StileJuve29

8- balbo83

9- tinobello92

All'evento #34, il 4-Max, abbiamo 3.996 iscritti e un prizepool da €17.982, con una prima moneta da €2.445 vinta da senko1233 che batte vale90929. Final tale anche per Bottiz e BELVA_ETNEA.

E' come sempre il Classic 10, evento #35, il più ricco della giornata delle MicroMillions, con 6.028 iscritti e un montepremi pari a €54.252, con ben 1.052 ITM. Il torneo si chiude con un deal che vede zaccaria78 vincere il torneo per 6.635 euro di premio mentre il runner up toreco2005 al quale vanno 5.835 euro.

MicroMillions #35 Classic 10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 6028

Montepremi Totale: €54.252,00

1- zaccaria78

2- toreco2005

3- Tangoecash94

4- EpicRevenge

5- damiocugino

6- Olga74970

7- Lupox68

8- SASA'MANU

9- passa60

Vittoria importante all'evento #36, il Daily Main dove è il regular ThE_LeGgEnD_X ha trionfare per 4.889 euro in totale tra prima moneta e taglie. ThE_LeGgEnD_X ha chiuso il primo mese del 2021 nella top-10 dei torneisti più vincenti in Italia (leggi qui). Il runner up è _LeAdEr_189 al quale vanno 3.285 euro.

MicroMillions #36 Daily Main €30.000

Buy-in: €20

Entries: 2571

Montepremi Totale: €46.278,00

1- ThE_LeGgEnD_X

2- _LeAdEr_189

3- simbartox

4- MainBlitz

5- MMAROMA

6- Tippynuts

7- SZ231199

8- giangia93

9- andicapà

Continuiamo con l'evento #37, lo HugeStack dove abbiamo 2.481 iscritti che hanno generato un montepremi da €33.493. Il torneo va in archivio con un deal a 4 che vede il vincitore white94power incassare la fetta più ricca (3.312 euro), davanti a HibrahimBa, sah1090 e asiakevin.

MicroMillions #37 HugeStack €20.000

Buy-in: €15

Entries: 2481

Montepremi Totale: €33.493,00

1- white94power

2- HibrahimBa

3- sah1090

4- asiakevin

5- sinsemilla25

6- trixyreda

7- elmamba24

8- TherAApisT

9- SailorWave

Buona affluenza anche all'evento #38 di PL Omaha che ha richiamato 766 giocatori ai tavoli col garantito da 5K superato e portato a €6.894. Per la cronaca, la vittoria vale €1.105 e va a borotalkooo che ha la meglio su tatone6193 all'heads up finale.

Sono altri 2.387 i giocatori iscritti all'evento #39, lo Zoom Heads Up, che ha creato un prizepool da €6.444. All'heads up finale è COCOMERINO a trionfare su gatto2307.

L'ultimo evento #40 è stato l'Ultra KO che a mezzanotte ha richiamato 2.637 giocatori per un prizepool da €12.028. Qui la vittoria è andata a GigioGG che ha incassato in tutto €1,420 circa.

Passiamo alla programmazione normale come sempre aperta al pomeriggio dal Afternoon on Stars con 262 entries e un prizepool da €11.790. La vittoria va a Mauzillone che inca €2.147 battendo FRAutc1969 che si arrende al 2° posto per €1.600 di premio. Final table per il regular JD.89K in 8° posizione.

Afternoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 262

Montepremi Totale: €11.790,00

1- Mauzillone

2- FRAutc1969

3- MISTERTOPIC

4- battino66

5- Gnep

6- jmelmot

7- Omg_Fn4

8- JD.89K

9- all in230

Il torneo più ricco ed atteso era il Night On Stars che al giovedì si gioca nella sua edizione speciale KO, con 75K garantiti e un Buy-in da €250 pagato da 369 giocatori che ha permesso di portare il prizepool a €83.025. Il colpaccio lo fa Andrea 'LordSnow95' Galan che incassa €5.985 di prima moneta + €8.344 di ricche taglie. Il runner up è pulces85 al quale vanno €5.984+€1.364.

Night on Stars €75.000

Buy-in: €250

Entries: 369

Montepremi Totale: €83.025,00

1- LordSnow95

2- pulces85

3- acquasanta79

4- jvoice

5- eNoMiS996

6- NoHopeYet

7- 94pazzini94

8- OTG5/1

9- imbroglionec

Chiudiamo con l'immancabile Need For Speed dove ritroviamo 163 entries che si sono dati battaglia per un prizepool da €14.670. La vittoria è andata a uppino77 che ha battuto Giancarlo “frezzag” Frezza, che troviamo in pianta stabile in un torneo che ha vinto anche a fine gennaio (leggi qui). Al 3° posto ritroviamo JD.89K che avevamo già visto al final table del pomeriggio.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 163

Montepremi Totale: €14.670,00

1- uppino77

2- frezzag

3- JD.89K

4- framax56

5- Xhungryf1shX

6- ANDREXSORRE

7- MiRaCoLo820

8- Polletto8254

9- Gambler7688