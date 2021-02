Vediamo i risultati del fine settimana con i tornei di PokerStars da venerdì fino a domenica, il giorno più atteso col Main Event e il Super High-Roller delle MicroMillions che hanno cladigia e danilo-A92 al comando del chipcount dopo il day 1.

Facciamo come sempre un passo indietro al venerdì, andando a vedere come sono andati gli eventi più ricchi delle MicroMillions Series, come l'evento #43, il Classic 10 vinto da danielino266 che incassa €5.664 dopo a tre con Marco ‘pokergus83’ Gemma e STRAGIO65 e dopo aver messo in fila un Field da 6.014 iscritti per un montepremi da €54.126.

All'evento #45, il Daily Main, abbiamo 2.081 iscritti per un montepremi da €37.458 e anche qui abbiamo un deal tra 30wardell e Brotherood che incassano circa €4.500 a testa.

All'evento #45, lo HugeStack abbiamo 3.455 iscritti e un prizepool da €46.642. La vittoria va a PapaPig985 che tra prima moneta e taglie incassa 4.488 euro. Il runner up è Alberto M466 al quale vanno 3.540 euro.

Passiamo al sabato riprendendo dal Classic 10 delle MicroMillions, evento #51, con altri 6.383 iscritti e un montepremi da €57.447. La ricca vittoria da 7.760 euro va a gaetans1985 che batte piopeo90 all'head up finale.

All'evento #52 Daily Main abbiamo 1.911 iscritti e un prizepool da €34.398. Qui torniamo a vedere un deal a tre con vittoria e premio più ricco da €4.119 vanno a xsonal che ha la meglio su juwin91 e L0veThisGame.

All'evento #53 HugeStack, un altro deal, che questa volta coinvolge 4 giocatori dei 2.256 che avevano partecipato. La vittoria va a pokereface88 ma il premio maggiore se lo pappa il runner up gaetanss99 per €3.178, davanti a ALEDA8990 ed egoista90.

Passiamo ora alla domenica, continuando con le MicroSeries e riprendendo dall'evento #59, il Classic 10 da 7.288 iscritti e un montepremi da €65.592. La vittoria va a VdFalco1994 che incassa quasi 7K dopo un deal a cinque con miky855, ninho2388, OMG-V3N0M e snegru.

MicroMillions #59 Classic 10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 7288

Montepremi Totale: €65.592,00

1- VdFalco1994

2- miky855

3- ninho2388

4- OMG-V3N0M

5- snegru

6- lemondeourien

7- t1gr0tt4

8- intantcal89

9- 2015CRD

Si è giocato anche il day1 del MAIN EVENT da 200K garantiti, un prizepool arrivato a €278.865 grazie a 6.197 iscritti, 1.106 dei quali andranno a premio. Questo lunedì sera saranno ancora in 514 players left a darsi battaglia per la ricca prima moneta da 16.024 euro senza contare le taglie. Al comando del chipcount abbiamo cladigia con 2.6 milioni in fiches.

MicroMillions #60 MAIN EVENT €200.000

Buy-in: €50

Entries: 6197

Montepremi Totale: €278.865,00

TOP CHIPCOUNT

1- cladigia 2.641K

2- prosit 2.320K

3- pako931 2.082K

4- cafezena88 2.053K

5- Brotherhood 2.000K

6- the2012 1.992K

7- CiGa91 1.891K

8- wolf0386 1.875K

9- chiamapure95 1.868K

Si deve ancora completare pure l'evento #61, il Super High-Roller che ha richiamato 1.606 giocatori ai tavoli virtuali per un prizepool da €150.000. Ancora 224 giocatori in corsa per il primo premio da 21.600 euro. Al comando del chipcount c'è danilo-A92, appena fuori dalla top-10 c'è un caldissimo ThE_LeGgEnD_X.

MicroMillions #61 Super High-Roller €150.000

Buy-in: €100

Entries: 1606

Montepremi Totale: €150.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- danilo-A92 1.276K

2- McM4nus4 1.204K

3- Divino91 1.139K

4- PR0PRI0LUI 1.117K

5- committato85 1.034K

6- modica87 981K

7- guidots 961K

8- giupastura 961K

9- PI€NOS_95216 906K

Nella programmazione normale si inizia dal Afternoon on Stars con 327 iscritti e vittoria da €2.644 che va ad Ettore15865. Final tale anche per Daniele 'discepolo78' Di Iesu al 5° posto. Al Sunday Warm Up abbiamo altri 327 iscritti e un prizepool guarda caso uguale a quello del Afternoon, €14.715. La vittoria va a Ris0_e_P1s3lli e vale €2.290 dopo il deal con kash'mir1985 al quale vanno gli stessi soldi. Al tavolo finale anche il regular dugao81.

Al Sunday Evening non viene superato il garantito da 50K, con 973 iscritti. Anche qui abbiamo un deal tra Frapazzo7 e gemmflam che incassano €7.071 a testa.

Sunday Evening €50.000

Buy-in: €50

Entries: 973

Montepremi Totale: €50.000,00

1- Frapazzo7

2- gemmflam

3- TECOPO88

4- TESTADIDONNA

5- VaiSempreTu

6- lucaseba89

7- Asky16

8- Xhungryf1shX

9- OTG5/1

Al Sunday High Roller abbiamo 142 iscritti e un prizepool da €31.950. Vittoria per raveon23888 al quale vanno €6.622. Il runner up è balbo23; completa il podio Ettore 'pro-fumato87' Esposito.

Sunday High Roller €30.000

Buy-in: €250

Entries: 142

Montepremi Totale: €31.950,00

1- raveon23888

2- balbo23

3- pro-fumato87

4- cont.SERBELLONI

5- ANTIREGS87

6- frecius

7- 27vincent07

8- Raley90

9- MAGIpoker87

Chiudiamo come sempre col Need For Speed in cui abbiamo 136 giocatori per un prizepool da €12.240. Vittoria per sciaoandre85 che porta a casa €1.897 dopo un deal con XabarabaX e James90811 che dopo l'accordo è però quello che incassa di più (€2.114). Final table anche per i regular JD.89K, Il-Giulia, e Alessandro "Ale.KJ24" Meloni.