L'unico torneo di poker online domenicale già finito è il Sunday Big di 888poker vinto dal regular Yesdisi3 mentre per il resto dei tornei dovremo aspettare questa sera e i day2 tra iPoker, People's Poker, PartyPoker (col Main Event che chiude da KO Week) e Lottomatica.

Oggi iniziamo dall'unico domenicale già finito, il Sunday Big dove abbiamo 199 entries e un prizepool da €25.900. Tra i 27 giocatori a premio ad esultare maggiormente è Yesdisi3, regular che abbiamo già citato spesso come vincente su 888poker. Per lui ci sono altri €5.569. Il runner up è Foldream che vince €4.015, chiude il podio Dottor.Smith per €3.043.

Sunday Big €25.000

Buy-in: €109

Entries: 199

Montepremi Totale: €25.900,00

1- Yesdisi3

2- Foldream

3- Dottor.Smith

4- streetwolf.9

5- Blissey94

6- MastroBrujo

7- OMG.J.Daniel

8- _Eifell_

9- simoncina22

Su iPoker come ogni domenica abbiamo l'Explosive Sunday PKO che al momento conta 654 iscritti per un montepremi fermo ai €60.000 garantiti anche se la registrazione tardiva è ancora aperta in attesa del Day 2. Al momento abbiamo 202 players left, 99 andranno a premio, e la prima moneta viaggia intorno ai 6K. Al comando del chipcount abbiamo 60319800.

Explosive Sunday PKO €60.000

Buy-in: €100

Entries: 654

Montepremi Totale: €60.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- 60319800 205K

2- KGBI1974 200K

3- Kicker4 197K

4- MelloWye 195K

5- h0ldplz 192K

6- keyser5023 170K

7- LoSplasho 169K

8- NoRules83 164K

9- LuckyMonta 149K

Ci spostiamo su People’s Poker col Super Sunday che attira 251 giocatori per un montepremi da €22.339. Al termine del day1 abbiamo ancora 90 giocatori in pista e in corsa per la prima moneta da 4.693 euro. Al comando del chipcount c'è SFINGEBLU00 di poco avanti su BRONTOLONES.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 251

Montepremi Totale: €22.339,00

TOP CHIPCOUNT

1- SFINGEBLU00 179K

2- BRONTOLONES 170K

3- adrian088 162K

4- sampdoria6 157K

5- P1ppoP1uD1Tutt1 152K

6- Barra_45 147K

7- dariuccio5 145K

8- sacobjd 144K

9- Luuch 140K

Su PartyPoker si è arrivati all'epilogo della KO Week con l'evento #29, il Jo-Ker Main Event da 272 giocatori e un garantito da €30.000 che non viene superato ma anche qui al momento ma le iscrizioni si potranno ancora effettuare tutt’oggi, fino al livello numero 16 del day 2 in partenza alle ore 20,00. Al termine del day1 abbiamo ancora 142 player left con j.dutto al comando su bobo147 e NOSKI1LLNO4RTY.

Jo-Ker Main Event €30.000

Buy-in: €100

Entries: 272

Montepremi Totale: €30.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- j.dutto 373K

2- bobo147 285K

3- NOSKI1LLNO4RTY 276K

4- IKIGAI 261K

5- the_undeci 240K

6- ShippoSe 222K

7- P3ppruocc 215K

8- dimitru 214K

9- Thismylife 213K

Chiudiamo con Lottomatica e il GTD FINALE che al termine del day1 lascia in gioco 51 players left sui 219 al via per un prizepool che non supera il garantito da 20K. Al comando del chipcount c'è nibu007.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 219

Montepremi Totale: €20.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- nibu007 461K

2- PAMY883 379K

3- DETANKO 333K

4- caiaxso 326K

5- termometro 251K

6- Lukino883 246K

7- AltaiCocco 209K

8- Lomba98 206K

9- bancocarta 196K