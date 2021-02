Si sono conclusi gli attesi final day dei domenicali delle MicroMillions Series di PokerStars: il Main Event vinto da grels85 dopo un deal a 5, e il Super High-Roller che va a DANY_MAS90. Nella programmazione normale del lunedì successi anche per: kaisersoze.72, Mi3sVanD3Roh3, 87enzobiond87 e Falce-Oscura.

La giornata di MicroMillions inizia come sempre col 777 Early Start. Siamo arrivati all'evento #64 che ha attirato 2.703 giocatori per un prizepool da €18.921. La vittoria è andata ad Aquiilotto79 che porta a casa in tutto €1.910 tra prima moneta e taglie.

C'erano però da vedere i final day dei due eventi domenicali più attesi. Iniziamo ovviamente col Main Event MicroMillions PKO che riprendeva con 514 players left. Si chiude con un deal a 5 e la vittoria di grels85 che incassa €8.783 + €4.815 anche se il premio maggiore (totale di 16.170 euro) lo vince il runner up S1mon3s. Gli altri protagonisti dell'accordo sono Ann332, FeuuRs e bonkoluca. Da segnalare il 7° posto di Federico ‘cirillofe’ Cirillo.

MicroMillions #60 MAIN EVENT €200.000

Buy-in: €50

Entries: 6197

Montepremi Totale: €278.865,00

1- grels85

2- S1mon3s

3- Ann332

4- FeuuRs

5- bonkoluca

6- barramp9k8

7- cirillofe

8- N.P.V.

9- marcotomas91

C'era da completare anche l'evento #61, il Super High-Roller che riprendeva con 224 players left. Anche qui abbiamo un deal a chiudere i giochi, questa volta coinvolge 3 giocatori. La vittoria, e in questo caso anche il premio maggiore da 18.160 euro, vanno a DANY_MAS90, davanti a topetto18 e dn1pro. Il chipleader del day1, danilo-A92, chiude con un buon 4° posto davanti a modica87 che in questo inizio di 2021 stiamo citando spesso nei nostri report.

MicroMillions #61 Super High-Roller €150.000

Buy-in: €100

Entries: 1606

Montepremi Totale: €150.000,00

1- DANY_MAS90

2- topetto18

3- dn1pro

4- danilo-A92

5- modica87

6- vice_airlines

7- guidots

8- Gibozza

9- Look4Happiness

Riprendiamo ora dai tornei nuovi iniziati lunedì. All'evento #65, il 6-Max, abbiamo 3.680 iscritti e un prizepool da €16.560. Vittoria per LucaM996 che incassa €2.254.

Il Classic 10, evento #66, è sempre il torneo più ricco della giornata di MicroMillions con i suoi 6.885 iscritti e un prizepool da €61.965. La vittoria è bella ricca, vale €8.368, e va a kaisersoze.72 che ha la meglio del runner up _LeAdEr_189_ e di Popomishanti a completare il podio.

MicroMillions #66 Classic 10 €50.000

Buy-in: €10

Entries: 6885

Montepremi Totale: €61.965,00

1- kaisersoze.72

2- _LeAdEr_189_

3- Popomishanti

4- samugiu

5- maxicorona

6- pagopago3068

7- IMuCkTheNut

8- Stefano739

9- P0t_Grinder

All'evento #67, il MICRO Daily Main, abbiamo 1.970 iscritti e un montepremi da €35.460. Il successo se lo merita 23_Gamble_17 che incassa 5.073 euro battendo miribale all'heads up finale. Sul podio c'è anche Alessandro ‘veneis’ Benazzo e al final table riconosciamo Thomas "The-DwOonK" Scordo 5° e Andrea "kash'mir1985" Montanari 7°.

MicroMillions #67 MICRO Daily Main €30.000

Buy-in: €20

Entries: 1970

Montepremi Totale: €35.460,00

1- 23_Gamble_17

2- miribale

3- veneis

4- corris1986

5- The-DwOonK

6- FAnNuLLOneK9

7- kash'mir1985

8- malgrozzi

9- mazeklaudi

L'ultimo evento MicroMillions che prendiamo in analisi è l'evento #68, lo HugeStack da 2.981 iscritti e un montepremi da €40.243. La vittoria va al regular Mi3sVanD3Roh3 che incassa 4.270 euro circa tra prima moneta e taglie. Il runner up è supernitty poi abbiamo 82dream82 a chiudere il podio.

MicroMillions #68 MICRO HugeStack €20.000

Buy-in: €15

Entries: 2981

Montepremi Totale: €40.243,00

1- Mi3sVanD3Roh3

2- supernitty

3- 82dream82

4- alegra94

5- Jn.Frusciante

6- lacarogna1

7- Tortellinho9

8- CLASSIO17

9- denyniky

Non manca nemmeno la programmazione classica di Pokerstars e iniziamo dal pomeriggio del Afternoon on Stars vinto da TurtleLothar che ha messo in fila un Field di 239 giocatori e si è meritato la prima moneta da €1.972. Il runner up è DIEGO.S.79.

L'evento più ricco era il Night On Stars a cui hanno preso parte 644 giocatori per prize pool di €57.960 con 107 giocatori premiati. A vincere è un nick name che abbiamo già incontrato spesso nei nostri report, 87enzobiond87, al quale vanno €9.063 dopo un deal con r_secret_7 che porta a casa €8.291.

Night on Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 644

Montepremi Totale: €57.960,00

1- 87enzobiond87

2- r_secret_7

3- sgheb

4- 23rullo

5- s3rchioMarquina

6- ZyzzRaver

7- kombu84

8- DonkBull

9- DenValdaEn

Chiudiamo col Need For Speed dove abbiamo 147 giocatori iscritti e un montepremi di €13.230 diviso tra le 23 quote ITM. La vittoria va a Falce-Oscura che incassa €2.756 e ha la meglio di KiroiSenko che incassa poco più di 2K, e di Leon123205. Ai piedi del podio abbiamo Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 147

Montepremi Totale: €13.230,00

1- Falce-Oscura

2- KiroiSenko

3- Leon123205

4- TESTADIDONNA

5- tek699

6- franklynb8

7- arsenico22

8- Alo1983

9- sapy000