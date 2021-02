Sono mariascrivano e ricarica2000 a vincere i tornei più importanti delle MicroMillions. Al Night On Star vince ancora un caldissimo Giuseppe “peppruocc” Ruocco, davanti al runner up pepitostars che fa final table anche al Need For Speed vinto da Riccardo “CrazyRich85” Basso.

Iniziamo anche oggi dalle MicroMillions con l'evento #72, il 777 Early Start che come sempre apre la giornata e che ha visto l'iscrizione di 1.647 giocatori per un prizepool da €11.529. Vittoria per gagegho che incassa €1.666. Al final table troviamo anche Antonio ‘barcia961’ Barbato in 8° posizione, davanti a HibrahimBa. All'evento #73 è T@Aristotele@T a vincere incassando €1.034 + €631 di taglie.

L'evento #74, il Classic-10, è sempre il più ricco alle MicroMillions con 5.102 iscritti e un montepremi arrivato a €45.918. La vittoria vale €6.212 e va a ricarica2000 che batte il runner-up LoZarakko. In top-10 c'è anche Donato “whitediabolic” De Bonis.

MicroMillions #74 Classic 10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 5102

Montepremi Totale: €45.918,00

1- ricarica2000

2- LoZarakko

3- giorgio0355

4- SDGB_7

5- corbatto54

6- cladigia

7- ildotto3

8- KEKKOVENICE

9- whitediabolic

L'evento #75, il MICRO Daily Main, attira 2174 giocatori per un prizepool che sfiora i 40K. La vittoria va a mariascrivano che incassa 2.340 euro di prima moneta + 2.360 euro di taglia. Il runner up è il noto regular Fabrizio ‘Asky16’ Petroni che porta a casa 2.768 euro. Completa il podio MatadorDik e in 5° posizione riconosciamo anche Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli.

MicroMillions #75 MICRO Daily Main €30.000

Buy-in: €20

Entries: 2174

Montepremi Totale: €39.132,00

1- mariascrivano

2- Asky16

3- MatadorDik

4- Sindar_Caino

5- Overbet91

6- VeBen

7- Ranocchiaro

8- Milk B77

9- Axe19842609

All'evento #76, lo HugeStack, abbiamo visto 2.164 iscritti e un montepremi da €29.214. Tra i 391 ITM il vincitore è 101987lucio che porta a casa €4.137 battendo ImsoTrickyy all'heads up finale. Completa il podio bomberone007. Al 5° posto alegunz46 che negli ultimi tornei MicroMillions continua ad arrivare tra i primi con grande regolarità (leggi qui).

MicroMillions #76 MICRO HugeStack €20.000

Buy-in: €15

Entries: 2164

Montepremi Totale: €29.214,00

1- 101987lucio

2- ImsoTrickyy

3- bomberone007

4- nicoshhh85

5- alegunz46

6- SUPERCAMOZ

7- BlackWidow1998

8- F.Palasciano

9- ethan72475

L'evento #77 di Omaha attira ben 1.075 giocatori per un prizepool vicino ai 5K (sui 3K garantiti), non male per una variante. Il campione è violent17. Final table anche per Andrea 'Papuasiano' Briganti, esperto di varianti, e che infatti si mette in mostra anche al PLO.

Nella notte si è giocato anche l'evento #78, il 3-Stacks vinto da TGBM1337 che ha avuto la meglio su un Field di 1.287. Final table anche per Fabio "backdoorAK" Peluso al 8° posto. L'ultimo evento MicroMillions del martedì è stato l'evento #79, lo Speed Hyper Turbo che ha attirato 1.504 giocatori ai tavoli virtuali per €13.536 di premio. Vittoria pe alpive78 che incassa più di €1.400 dopo un deal a 4.

Nella programmazione normale si inizia dal pomeriggio con l'Afternoon on Stars da 246 iscritti e un prizepool da €11.070. La vittoria vale €2.016 e va a Jigen81 che ha la meglio su draw_gato85. Completa il podio basilio910.

Un Night On Stars più basso del solito, con 30K garantiti superati al pelo dai 341 iscritti (€30.690 di prizepool). La vittoria va però ad un nome noto, quello di Giuseppe “peppruocc” Ruocco che incassa €5.695 dopo la vittoria su pepitostars. In questo inizio di 2021 peppruocc sta andando forte (leggi qui i suoi ultimi risultati più importanti). Sul podio c'è anche balbo83 che si mette dietro Andrea “thecogo” Cogo.

Night on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 341

Montepremi Totale: €30.690,00

1- peppruocc

2- pepitostars

3- balbo83

4- thecogo

5- meksimon92

6- lupobet90

7- pulces85

8- burgos09.9

9- dekiller10

Come sempre il report si chiude col Need For Speed che richiama 134 players per un prize pool di €12.060. La vittoria anche in questo caso va ad un regular noto: Riccardo “CrazyRich85” Basso che vince €2.635. Il runner up è mauri_mgm al quale vanno €1.954. Sul podio anche Arbremagique per €1.449. Ai piedi del podio KiroiSenko che continua a martellare. Al final table ritroviamo anche MrMarlboro94 e poi ancora pepitostars in 8° posizione dopo il runner up al NoS.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 134

Montepremi Totale: €12.060,00

1- CrazyRich85

2- mauri_mgm

3- Arbremagique

4- KiroiSenko

5- SEKKA4EVA

6- kombu84

7- MrMarlboro94

8- pepitostars

9- Andrea725