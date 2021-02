Un altra interessante serata di tornei di poker online su PokerStars. Anche nei vasti Field delle MicroMillions a buy-in basso, i regular stanno emergendo, come Alessandro ‘A.Cenciarini’ Cenciarini che vince il Classic-10 (dopo un deal con ddomenico), e tanti altri piazzamenti importanti. A tia765 il NoS mentre Fabio "backdoorAK" Peluso, approposito di reg, fa suo il Need For Speed.

Riprendiamo da dove avevamo lasciato le MicroMillions, ovvero dal evento #80 da 2.403 iscritti per un prizepool da €16.821. La vittoria va a Jgame92 che incassa €1.544 tra prima moneta e taglie. In 4° posizione Riccardo “CrazyRich85” Basso di cui parlavamo anche ieri con la vittoria al Need For Speed (leggi qui). All'evento #81 è il regular Swidam a mettere in fila un Field da 3.182 giocatori incassando quasi 2K di prima moneta.

Passiamo agli eventi di cartello, ad iniziare dal più ricco, il Classic-10, evento #82 a cui partecipano 5.548 giocatori per un montepremi da €49.932. La vittoria va ad un altro regular conosciuto anche nell'ambiente live, Alessandro ‘A.Cenciarini’ Cenciarini che si merita i €5.358 di primo premio dopo un deal con denniselaura99 e Domenico ‘ddomenico’ Drammis.

MicroMillions #82 Classic 10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 5548

Montepremi Totale: €49.932,00

1- A.Cenciarini

2- denniselaura99

3- ddomenico

4- sempreio

5- ANDIMA59

6- balenottera

7- Nicklavs

8- f.cavallo

9- MIMMA76479

All'evento #83, il MICRO Daily Main, abbiamo 1.684 partecipanti per un montepremi da €30.312 spartito tra 296 ITM e una prima moneta da 4.370 euro vinta da michelestano97, davanti ad un altro nome noto: Giuseppe ‘gscordo’ Scordo. Sul podio anche capoccia90, final table con 6° posto per Donato “whitediabolic” De Bonis.

MicroMillions #83 MICRO Daily Main €30.000

Buy-in: €20

Entries: 1648

Montepremi Totale: €30.312,00

1- michelestano97

2- gscordo

3- capoccia90

4- Jaysmooth77

5- Royjunior11

6- whitediabolic

7- conte79179

8- Freogan

9- notorius1997

Il terzo torneo più importante nella notte MicroMillions è l'evento #84, lo HugeStack che richiama 2.814 giocatori per un Prize pool da €37.989. La vittoria va a fanti069 e vale 4.183 euro totali. Il runner up è BossOfTexas al quale vanno circa 2.450 euro, completa il podio mini86643 per 2.079 euro. Immancabile KiroiSenko al 5° posto.

MicroMillions #84 MICRO HugeStack €20.000

Buy-in: €15

Entries: 2814

Montepremi Totale: €37.989,00

1- fanti069

2- BossOfTexas

3- mini86643

4- MatCarolGret

5- KiroiSenko

6- teecnoo3

7- bajana1988

8- lamalasuerte66

9- Etersin

Vediamo velocemente anche gli altri tornei MicroMillions, come l'evento #85 da 2.040 giocatori e vittoria di NealCaffrey97; l'evento #86, il DeepStack turbo da 2.139 iscritti e poco meno di 10K di prizepool con vittoria di bello9393. Infine l'evento #87 da 1.350 iscritti e €12.150 in palio. Vittoria di Londra63 che incassa €1.785. Anche qui fa capolino KiroiSenko con un altro 6° posto.

Passiamo alla programmazione normale con l'Afternoon on Stars che richiama 286 giocatori per un prizepool da €12.870. Vittoria nota anche in questo caso con RalphCifaretto che ha chiuso gennaio come uno dei torneisti più vincenti in Italia (leggi qui). Il runner up è draw_gato (complimenti per il nickname) e poi SOSimo007.

Passiamo al Night On Stars a 355 iscritti e un prize pool di €31.950 diviso in 55 quote ITM. La vittoria va a tia765 per €5.137, la stessa cifra che incassa Pellicano981 dopo il deal da cui rimane fuori Mario “MAGIpoker87” Magistro. In 4° posizione ritroviamo MrMarlboro94, già protagonista ieri. Un altro final table anche per Riccardo “CrazyRich85” Basso in un momento straordinario, in top-10 ritroviamo anche draw_gato.

Night on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 355

Montepremi Totale: €31.950,00

1- tia765

2- Pellicano981

3- MAGIpoker87

4- MrMarlboro94

5- M3ssiD10s

6- CrazyRich85

7- B-B-CIAO

8- AnsuFati02

9- nanocosmik10

Chiudiamo col Need For Speed che richiama 124 giocatori ai tavoli virtuali per €11.160 di prizepool e una prima moneta da €2.438 conquistata da Fabio "backdoorAK" Peluso che incassa €2.438 battendo framax56 al quale vanno €1.808. Completa il podio VIPICCHIOailive per €1.341.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 124

Montepremi Totale: €11.160,00

1- backdoorAK

2- framax56

3- VIPICCHIOailive

4- sentieri75

5- stammchinevuai

6- GABRY130991

7- vleroy83

8- fedechicc926

9- baruf24