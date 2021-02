Le MicroMillions sono finite con le belle vittorie di GIGICAP.3, Chateaux87 e sonoinvisibile7 nei tornei più ricchi. Approposito di mtt ricchi, al giovedì c'è sempre il Night on Stars in versione Super KO Edition €75.000 che sfiora gli 82K di montepremi e viene vinto dal regular vleroy83.

Si sono concluse le MicroMillions con gli ultimi eventi andati in scena giovedì, come l'evento #89, l'Early 8-Max PKO che ha richiamato 5.008 giocatori per un montepremi da €22.536. La vittoria da 2.058 euro totali tra prima moneta e taglie (no deal) è di telemare.

MicroMillions #89 Early 8-Max PKO

Buy-in: €5

Entries: 5008

Montepremi Totale: €22.536,00

1- telemare

2- COMBUSTIBILE

3- ANGSORG

4- CeRqUaNuTs

5- giamp93

6- IMBOSKATA

7- Cruu17

8- Giammy_9354

9- s3rchioMarquina

Come sempre è il Classic 10, evento #90, il più ricco con 6.743 iscritti e un montepremi da €60.687. Vittoria per GIGICAP.3 che porta a casa 6.850 euro dopo un deal con RenatoINT e simonlagn.

MicroMillions #90 Classic 10

Buy-in: €10

Entries: 6743

Montepremi Totale: €60.687,00

1- GIGICAP.3

2- RenatoINT

3- simonlagn

4- elreydirei

5- cadenza89

6- PokerOstuni

7- ushuaia92

8- SCIBOB

9- cetraro88

In 2.401 non sono voluti mancare all'evento #91, il Last Chance che ha prodotto un Prize pool di €43.218 con 440 giocatori ITM. A vincere, questa volta senza deal, è sonoinvisibile7 che incassa 5.014 euro totali mentre il runner up è ocellatus89 per 3.137 euro. Completa il podio zalayeta92 al quale vanno più di 2K.

MicroMillions #91 Last Chance

Buy-in: €20

Entries: 2401

Montepremi Totale: €43.218,00

1- sonoinvisibile7

2- ocellatus89

3- zalayeta92

4- JamesB10fcp

5- iljog

6- peppe88555

7- bastardo1965

8- [SpaceBluff]

9- sonocalmo69

Chiudiamo con l'evento #92, lo HugeStack al quale hanno partecipato 2.235 player per un montepremi di €30.172. La vittoria va a Chateaux87 che incassa 4.260 euro di prima moneta battendo HeLLoTindY (€2.990) e cacuociolo91 (€2.098).

MicroMillions #92 Last Chance

Buy-in: €15

Entries: 2235

Montepremi Totale: €30.172,00

1- Chateaux87

2- HeLLoTindY

3- cacuociolo91

4- PAULOS0USA

5- holytiburton

6- larallau

7- Alecigna

8- tatone6193

9- vaimodexter

Nella normale programmazione si inizia come sempre dal Afternoon on Stars da 265 iscritti e un prizepool da €11.925 spartito in 47 posti pagati, e ad incassare la fetta maggiore è de.or.sen che vince €2.172 battendo il runner up badolato90. Sul podio anche lukketto500.

Passiamo ora al ricco Night on Stars del giovedì, dal buy-in di €250 in Super KO Edition, con 364 iscritti e un montepremi da €81.900. La vittoria va al regular vleroy83 che citavamo anche ieri al final table del Need For Speed, e che ultimamente finisce spesso nei nostri report. Per vleroy83 ci sono €5.903 di prima moneta e altri €7.236 in taglie. Al 2° posto abbiamo gmc_it che si accontenta di €5.903+€2.765. Podio per barcati, subito avanti a Mi3sVanD3Roh3 in 4° posizione, in un final table davvero di livello con anche Andrea “thecogo” Cogo al 6° posto, approposito di giocatori on fire.

Night on Stars Super KO Edition €75.000

Buy-in: €250

Entries: 364

Montepremi Totale: €81.900,00

1- vleroy83

2- gmc_it

3- barcati

4- Mi3sVanD3Roh3

5- BATISTUTA253

6- thecogo

7- domenlan

8- SNTBFM72

9- VentoDallEst

Come sempre a chiudere c'è il Need For Speed con 158 iscritti e un prizepool da €14.220. La vittoria va a ilprofeta229 che incassa €2.355 dopo un deal con Welldonuts88 (€2.189) e ROSSOBOOMBOOM (€2.126). Final table anche per i regular Matteo “sgrillex” Sarais e Pasquale “sharkgus88” Gregorio, oltre a Falce-Oscura che martedì scorso vinceva questo torneo (leggi qui).

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 158

Montepremi Totale: €14.220,00

1- ilprofeta229

2- Welldonuts88

3- ROSSOBOOMBOOM

4- redboss500

5- sgrillex

6- sharkgus88

7- Davzussa11

8- Falce-Oscura

9- siross57