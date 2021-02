Un altra domenica di mtt online su PokerStars è andata in archivio ed è arrivata la vittoria di Donato “whitediabolic” De Bonis al Sunday High Roller. Al termine del day1 abbiamo F13RoM4N al comando del chip count del Sunday Special.

Iniziamo anche alla domenica dalla torneo pomeridiano, l'Afternoon on Stars che attira 347 giocatori per €15.615. La vittoria va a COCOMERINO che incassa €2.751. I veri mtt domenicali iniziano però col Sunday Starter delle 17, con 994 iscritti e un montepremi da €13.120 chiuso con un deal a due tra fn60 e capoccia che incassano rispettivamente €1.655 e €1.805.

Al Sunday Warm-Up sono 295 gli iscritti che hanno generato un prizepool da €13.275. La vittoria vale €2.394 e va a PRISCOPO. Il runner up è bulldoze93, completa il podio Scholes84, avanti a Dario "Cifalino91" Barone.

Con il Sunday Evening si inizia a fare sul serio con 1.239 iscritti e un prizepool da €55.755. Si chiude con un deal a 4, e la vittoria va a KiroiSenko che continua a macinare vittorie. Fanno parte del deal anche SEKKA4EVA, danh89 (che è quello che incassa di più, €6,740) e un altro regular, Swidam. Final table anche per Alessandro 'alesiena17' Siena in 8° posizione.



Sunday Evening €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1239

Montepremi Totale: €55.755,00

1- KiroiSenko

2- SEKKA4EVA

3- danh89

4- Swidam

5- edofatto

6- Tortellinho9

7- kingre9816

8- alesiena17

9- Sbilotros9

Si continua col Sunday Full KO da 1.033 iscritti e un montepremi da €27.581. Vittoria per MISTERX7511 che incassa €1.721 di prima moneta + €2.130 di taglie. Al Sunday 6-Max abbiamo 197 iscritti che hanno combattuto per €8.865 di prizepool con vittoria di Ribo95 che incassa €1.672. Al Sunday Supersonic è cianfanelli a mettere in fila un Field da 845 giocatori che ha prodotto un prizepool da €15.210. La prima moneta vale €2.659.

Si è giocato il day1 del Sunday Special, il domenicale più ricco con 1.443 iscritti con montepremi da €129.870. Questo lunedì sera si riprenderà con 125 players left, con F13RoM4N al comando del chipcount con 359K, davanti a vollymax81 con 318K. In top-10 ci sono anche Alessandro 'alesiena17' Siena e Gasparotto10.

Sunday Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1443

Montepremi Totale: €129.870,00

TOP CHIPCOUNT

1- F13RoM4N 359K

2- vollymax81 318K

3- fsusct 309K

4- lucacapo89 300K

5- paopa89 291K

6- colligiana1 275K

7- alesiena17 266K

8- Gasparotto10

9- quattroquint

Al Sunday High Roller abbiamo 146 iscritti che hanno pagato il buy-in di €250 producendo un montepremi da €32.850. La vittoria va a Donato “whitediabolic” De Bonis che si merita €6.809 di prima moneta dopo aver battuto un altro nome noto, Domenico ‘domenlan’ Lando al quale vanno più di 5K. Appena fuori dal podio Francesco ‘ilmessia84’ Favia al 4° posto.

Sunday High Roller €30.000

Buy-in: €250

Entries: 146

Montepremi Totale: €32.850,00

1- whitediabolic

2- domenlan

3- gas1575

4- ilmessia84

5- gabrielepat

6- dugao81

7- Look4Happiness

8- oneplay86

9- TotòHyper

Chiudiamo col Need For Speed da 128 iscritti per un montepremi da €11.520. Vittoria per ninomanofredda al quale vanno €2.517 di prima moneta. Il runner up è 82dream82 al qualche vanno €1.866. Completa il podio amerigoosan.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 128

Montepremi Totale: €11.520,00

1- ninomanofredda

2- 82dream82

3- amerigoosan

4- cashmirino

5- natoil4lugli

6- Andreacigna

7- SailonWave

8- sciaoandre85

9- I_Owned_U