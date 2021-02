Vediamo i risultati dei tornei mtt online domenicali, iniziando dal Sunday Big di 888poker che ha attirato molti regular e la vittoria è andata a uno di loro, neveraflip90. Vince anche Th3Pun1sh3r su partypoker mentre abbiamo 957907603, visbattofuorii e bancocarta rispettivamente al comando dei chipcount dei domenicali più ricchi di iPoker, People's Poker e Lottomatica.

Iniziamo dal circuito iPoker col Explosive Sunday che attira 659 giocatori che combattono per un montepremi da €60.000, quindi al momento il garantito non è stato superato ma come al solito è ancora attiva la registrazione tardiva. Al comando del chipcount, davanti ai 204 players left, abbiamo 957907603 davanti a pamela69 che non è la prima volta che incontriamo nei nostri report (leggi qui).

Explosive Sunday PKO €60.000

Buy-in: €100

Entries: 659

Montepremi Totale: €60.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- 957907603 222K

2- pamela69 204K

3- Napol94 171K

4- LuckyMonta 167K

5- incognita27 163K

6- Juan101 162K

7- clicoacas 161K

8- L0ll02204 152K

9- GBEST74 151K

Passiamo su People’s Poker con un altro torneo KO, il Sunday KING Progressive KO al quale hanno partecipato in 432 per un montepremi da €50.000. Al termine del day1 abbiamo 78 giocatori ancora in corsa e al comando del chipcount spicca visbattofuorii, unico sopra la 400K in chips.

Sunday KING Progressive KO €50.000

Buy-in: €100

Entries: 432

Montepremi Totale: €50.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- visbattofuorii 418K

2- EMAD 365K

3- Giops98 338K

4- ReRaiseAll 337K

5- pecorademacchia 327K

6- itnatto81 287K

7- Orso38 284K

8- depresssion 277K

9- kakao_meravgliao 271K

Su Lottomatica si è giocato il MasqueradeFinal con 301 giocatori e un montepremi da €30.000. Anche qui il garantito non viene superato e al termine del day1 abbiamo 94 giocatori sopravvissuti con bancocarta al comando del chipcount davanti a Number01.

MasqueradeFinal €30.000

Buy-in: €80

Entries: 301

Montepremi Totale: €30.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- bancocarta 339K

2- Number01 296K

3- Neverscared1 278K

4- Duk3fLeDd 257K

5- petro603 236K

6- Littleprincess 220K

7- aforcini 214K

8- Only1ShOt 213K

9- Polarizzing 212K

Passiamo su partypoker dove invece si è concluso il domenicale, il The Master da 131 iscritti che hanno generato un montepremi da €11.790. La vittoria è andata a Th3Pun1sh3r che ha incassato la prima moneta da €2.367 grazie alla vittoria su maciotadinite, runner up per €2.288 dopo un deal. Sul podio anche zuko1999 al quale vanno €1.414.

The Master €10.000

Buy-in: €100

Entries: 131

Montepremi Totale: €11.790,00

1- Th3Pun1sh3r

2- maciotadinite

3- zuko1999

4- ChristianTD

5- Meliodas88

6- V0gelfAlle_

7- donnasgarbata

8- GIANNIB

9- BLACK_SWAN

Chiudiamo su 888poker col Sunday Big che attira 168 giocatori ma non supera il garantito da 25K e il finale è un deal a 4 che premia il regular neveraflip90 con la vittoria e con la moneta più ricca da €4.066. Fanno parte dell'accordo anche Barman28, AmoreLapino e Vop44, un altro nickname noto sulle principali room.it. Questo torneo ha attirato molti regular visto che al final table ritroviamo anche Fabrizio 'fabry10d1' D'Agostino davanti a Raffaele "raffa_N5" Francese che già il mese scorso faceva capolino anche su 888, e non solo su PS, vincendo sempre questo torneo l'11 gennaio scorso (leggi qui).

Sunday Big €25.000

Buy-in: €109

Entries: 168

Montepremi Totale: €25.000,00

1- neveraflip90

2- Barman28

3- AmoreLapino

4- Vop44

5- lorenzo310

6- Frecc94

7- fabry10d

8- raffa_N5