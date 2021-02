Il lunedì di mtt di poker online ha visto la conclusione del Sunday Special, con la vittoria che è andata a mascaracol dopo un deal con fsuct e davelost87. Bel colpo per Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che vince il Night On Stars mentre è GiGi1993.558 a spuntarla al Need For Speed, dopo un final table pieno zeppo di regular.

Al Sunday Special il day2 iniziava con ancora con 125 players left e F13RoM4N al comando del chipcount, ma del suo piazzamento nei primi posti non c'è traccia (chiuderà 51°). La vittoria va a mascaracol che incassa €16.287 dopo un deal a tre con fsuct che invece si è confermato dopo aver chiuso tra i primi al day1, e con davelost87. Conferma anche per Alessandro ‘alesiena17’ Siena che chiude in 7° posizione. Final table anche per altri regular come SBATIK, Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro e Andrea ‘ANTIREGS87’ Crobu.

Sunday Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1443

Montepremi Totale: €129.870,00

1- mascaracol

2- fsuct

3- davelost87

4- SBATIK

5- alesiena17

6- volleymax81

7- lucacapo89

8- MAGIpoker87

9- ANTIREGS87

All'Afternoon on Stars abbiamo 253 iscritti che hanno prodotto un prizepool da €11.385, con vittoria di MISTERTOPIC che porta a casa più di €2.000 battendo carognamatta all'heads up.

Al Night On Stars 652 giocatori iscritti, 107 di loro sono andati ITM spartendosi il prizepool di €58.680. Il colpo vincente lo fa Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che incassa €8.785 e il successo, la stessa cifra che incassa Astrogoldi dopo l'accordo con Calzoni. Sul podio c'è anche Sasy “sasyderric10” D’Errico. Final table per Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che chiude in 6° piazza.

Night On Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 652

Montepremi Totale: €58.680,00

1- TESTADIDONNA

2- Astrogoldi

3- sasyderric10

4- alerajola

5- alfridp

6- IFOLDACES4U

7- zlale

8- Gioemil71

9- A__89__A

Come consuetudine chiudiamo col Need For Speed che richiama 150 giocatori iscritti per un montepremi da €13.500. La vittoria se la merita GiGi1993.558 al quale vanno €2.813. Il runner up Emanuele “barramp9k8” Monari, completa il podio Federico “FPokerKK” Cerqua. Si è trattato di un final table davvero di alto livello visto che c'erano anche Gianluca 'Blo0dMoNeY' Speranza, Eugenio "Eugol93" Sanchioni, Michael ‘Kingkong1277’ Crisonà, ThE_LeGgEnD_X e BATISTUTA253 uno in fila all'altro dal 5° al 9° posto.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 150

Montepremi Totale: €13.500,00

1- GiGi1993.558

2- barramp9k8

3- FPokerKK

4- kosmo846

5- Blo0dMoNeY

6- Eugol93

7- Kingkong1277

8- ThE_LeGgEnD_X

9- BATISTUTA253